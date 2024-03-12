Маркетинг
Полина Лааксо

Российские рекламодатели потратили на рекламу в Instagram* 900 млн рублей за год Статьи редакции

Это бюджеты 2023 года, учтённые в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР).

  • Об этом представитель Роскомнадзора рассказал «Ведомостям». При этом предварительный показатель, который ранее приводило РБК, был скромнее — 597 млн рублей.
  • Выручка крупных блогеров в запрещённой соцсети выросла на 35% год к году, подсчитала саморегулируемая Ассоциация блогеров и агентств. По её данным, у пяти «инфлюенсеров» с аудиторией от 2,9 млн до 13,5 млн человек интеграции чаще всего покупали бренды одежды и аксессуаров, еды и напитков, контентных платформ, косметики и техники.
  • Instagram* признан в России экстремистским сервисом и заблокирован, но рекламу в нём официально не запрещали. Главное — её маркировать.
  • Часть брендов отказалась от продвижения через сервис, переживая, что это негативно скажется на их репутации, отметил «Ведомостям» один из участников рынка. Однако в отрасли соглашаются, что без официальных запретов на размещение интерес к платформе будет сохраняться.
Источник фото: «РИА Новости»
  • ЕРИР заработал в сентябре 2022 года. Он будет содержать сведения о рекламодателях и интернет-объявлениях за пять лет. За отсутствие рекламной маркировки предусмотрены штрафы.
  • За девять месяцев 2023 года объём учтённой Роскомнадзором интернет-рекламы превысил 400 млрд рублей. А за весь год составил более 563 млрд рублей.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #маркировкарекламы

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8 комментариев
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 debil
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Вадим Д.

Теперь так не будет. Всех в иноагенты, нельзяграм и так под запретом.
Заборы, троллейбусы - вот старые-новые соцсети.

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Dektor

Вспомнилось.

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Михаил Ко

значит государство может впаривать товары за рубеж, а остальным нет, иногантами зачтут

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Иван
900 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. Такой объем бюджетов был учтен в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), оператором которого выступает это ведомство

Зачем добровольно вносить данные ЕРИР? Куча рисков, ведь.

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Слегка Придурковатый

Это не добровольно, а добровольно-принудительно, кек. https://vc.ru/marketing/927431-roskomnadzor-opublikoval-pamyatku-po-razmeshcheniyu-tokenov-v-internet-reklame-v-tom-chisle-v-videokruzhkah-i-stories

Роскомнадзор опубликовал памятку по размещению…
За отсутствие маркировки, обязательной с 1 сентября 2022 года, физлицам грозят штрафы до 30 тысяч…
vc.ru
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Бонифаций на каникулах

Неспроста такие новости. Ждём законопроекта о запрете рекламы на запрещенных вебсайтах.

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Жора который смог

Жду возвращения рекламы на радио, в подъездах и чуваков с плакатами.

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5 комментариев
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