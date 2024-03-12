Российские рекламодатели потратили на рекламу в Instagram* 900 млн рублей за год Статьи редакции
Это бюджеты 2023 года, учтённые в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР).
- Об этом представитель Роскомнадзора рассказал «Ведомостям». При этом предварительный показатель, который ранее приводило РБК, был скромнее — 597 млн рублей.
- Выручка крупных блогеров в запрещённой соцсети выросла на 35% год к году, подсчитала саморегулируемая Ассоциация блогеров и агентств. По её данным, у пяти «инфлюенсеров» с аудиторией от 2,9 млн до 13,5 млн человек интеграции чаще всего покупали бренды одежды и аксессуаров, еды и напитков, контентных платформ, косметики и техники.
- Instagram* признан в России экстремистским сервисом и заблокирован, но рекламу в нём официально не запрещали. Главное — её маркировать.
- Часть брендов отказалась от продвижения через сервис, переживая, что это негативно скажется на их репутации, отметил «Ведомостям» один из участников рынка. Однако в отрасли соглашаются, что без официальных запретов на размещение интерес к платформе будет сохраняться.
- ЕРИР заработал в сентябре 2022 года. Он будет содержать сведения о рекламодателях и интернет-объявлениях за пять лет. За отсутствие рекламной маркировки предусмотрены штрафы.
- За девять месяцев 2023 года объём учтённой Роскомнадзором интернет-рекламы превысил 400 млрд рублей. А за весь год составил более 563 млрд рублей.
*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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Теперь так не будет. Всех в иноагенты, нельзяграм и так под запретом.
Заборы, троллейбусы - вот старые-новые соцсети.
Вспомнилось.
значит государство может впаривать товары за рубеж, а остальным нет, иногантами зачтут
Зачем добровольно вносить данные ЕРИР? Куча рисков, ведь.
Это не добровольно, а добровольно-принудительно, кек. https://vc.ru/marketing/927431-roskomnadzor-opublikoval-pamyatku-po-razmeshcheniyu-tokenov-v-internet-reklame-v-tom-chisle-v-videokruzhkah-i-stories
Неспроста такие новости. Ждём законопроекта о запрете рекламы на запрещенных вебсайтах.
Жду возвращения рекламы на радио, в подъездах и чуваков с плакатами.