Сервис доставки продуктов «СберМаркет» извинился за рекламу с изображением Родины-матери с лимоном в руках
Материал редакции
Рекламу раскритиковали волгоградские ветераны, а в компании заявили, что не согласовали макет.
Сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет» извинился за рекламу в Instagram, которую опубликовал для анонса начала работы с новыми магазинами в Волгограде, Перми, Челябинске, Тюмени и Уфе, пишет TJ.
На коллаже были изображены Родина-мать, навозный жук, жирафы, метеорит и неофициальный символ Уфы «три шурупа». В компании пояснили изданию V1.ru, что это арт-объекты и символы, которые известны в городах, где запускали доставку из новых магазинов. Рекламу раскритиковал волгоградский Совет ветеранов, заявив, что она «позорит нашу святыню, нашу Победу».
В «СберМаркете» пояснили, что «креатив был размещён компанией-подрядчиком без необходимого согласования», а содержание коллажа не соответствует ценностям компании и рекламной политике. Сервис удалил публикацию.