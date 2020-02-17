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Татьяна Боброва
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Сервис доставки продуктов «СберМаркет» извинился за рекламу с изображением Родины-матери с лимоном в руках Материал редакции

Рекламу раскритиковали волгоградские ветераны, а в компании заявили, что не согласовали макет.

  • Сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет» извинился за рекламу в Instagram, которую опубликовал для анонса начала работы с новыми магазинами в Волгограде, Перми, Челябинске, Тюмени и Уфе, пишет TJ.
  • На коллаже были изображены Родина-мать, навозный жук, жирафы, метеорит и неофициальный символ Уфы «три шурупа». В компании пояснили изданию V1.ru, что это арт-объекты и символы, которые известны в городах, где запускали доставку из новых магазинов. Рекламу раскритиковал волгоградский Совет ветеранов, заявив, что она «позорит нашу святыню, нашу Победу».
  • В «СберМаркете» пояснили, что «креатив был размещён компанией-подрядчиком без необходимого согласования», а содержание коллажа не соответствует ценностям компании и рекламной политике. Сервис удалил публикацию.
Рекламный баннер «СберМаркета» Скриншот Алексея Ульянова
«СберМаркет» извинился за рекламу с…
Компания удалила рекламу и заявила, что её разместили без согласования.
tjournal.ru

#сбермаркет

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