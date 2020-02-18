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Маркетинг
Лиана Липанова
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IKEA предложила покупателям в Дубае скидки за потраченное на дорогу время Материал редакции

Час дороги до магазина позволит получить скидку в $28.

2 комментария
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Мебельный ритейлер IKEA в Дубае запустил акцию Buy With Your Time — покупатели могут получить скидку за время, потраченное на дорогу до магазина. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на компанию.

Чтобы получить скидку, покупатели должны показать сотрудникам магазина свой маршрут и потраченное время в приложении Google Maps Timeline.

IKEA

Час дороги позволит получить скидку в 105 дирхамов ($28). Исходя из цен IKEA в Дубае, 49 минут пути позволит бесплатно получить кофейный столик Lack, а 1 час и 55 минут — книжный шкаф Billy, подсчитали в Engadget.

Компания не сообщила о планах по масштабированию акции на другие страны.

#ikea #маркетинг

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2 комментария
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Andrew van de Kamp

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Что то не вижу на сайте Икеи этого предложения. Интересно, на общественный транспорт это распространяется или обязательно на машине в нее ехать?

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Олег

Andrew
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Еще в отпуске. Мне неудобств не хватало. Конечно же, на своем авто.

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