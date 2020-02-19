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Более 400 ресторанов Burger King в США уже продают Whopper без красителей и ароматизаторов.
Burger King заявила, что больше не будет добавлять искусственные красители, ароматизаторы и консерванты в бургеры Whopper в ресторанах сети в США, пишет CNBC.
Чтобы показать изменения, Burger King запустила рекламную кампанию с видеороликом и фотографиями, на которых изображён заплесневелый бургер.
По данным CNBC, более 400 ресторанов Burger King уже продают Whopper без искусственных добавок, а к концу 2020 года к программе подключатся все заведения сети.
Большинство страны Европы также продают бургеры без искусственных добавок, указывает издание.
Тренды в рекламе:
- модели с ожирением
- заплесневелые бургеры
Что дальше?
ожиревшие модели будут есть заплесневелые бургеры?
но вообще реклама охеренная
Круто конечно и весьма смело, но воппер это лишь один продукт из всей линейки.
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