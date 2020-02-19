Более 400 ресторанов Burger King в США уже продают Whopper без красителей и ароматизаторов.

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Burger King заявила, что больше не будет добавлять искусственные красители, ароматизаторы и консерванты в бургеры Whopper в ресторанах сети в США, пишет CNBC.

Чтобы показать изменения, Burger King запустила рекламную кампанию с видеороликом и фотографиями, на которых изображён заплесневелый бургер.

«Красота без искусственных консервантов» Burger King

По данным CNBC, более 400 ресторанов Burger King уже продают Whopper без искусственных добавок, а к концу 2020 года к программе подключатся все заведения сети.