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Галина Мубаракшина
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Burger King показала в рекламе заплесневелый бургер — так компания заявила, что отказывается от искусственных добавок Материал редакции

Более 400 ресторанов Burger King в США уже продают Whopper без красителей и ароматизаторов.

4 комментария
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Burger King заявила, что больше не будет добавлять искусственные красители, ароматизаторы и консерванты в бургеры Whopper в ресторанах сети в США, пишет CNBC.

Чтобы показать изменения, Burger King запустила рекламную кампанию с видеороликом и фотографиями, на которых изображён заплесневелый бургер.

«Красота без искусственных консервантов» Burger King

По данным CNBC, более 400 ресторанов Burger King уже продают Whopper без искусственных добавок, а к концу 2020 года к программе подключатся все заведения сети.

Большинство страны Европы также продают бургеры без искусственных добавок, указывает издание.

#burgerking

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4 комментария
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Андрей Викторович

–1

Тренды в рекламе:
- модели с ожирением
- заплесневелые бургеры

Что дальше? 

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Igor Gorbenko

Андрей
2

ожиревшие модели будут есть заплесневелые бургеры?

но вообще реклама охеренная

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Artem Menshikov

0

Круто конечно и весьма смело, но воппер это лишь один продукт из всей линейки.

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Павел Нечаев

0

Интересно вот, что, только в воппер не будут, или во всю продукцию. 

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