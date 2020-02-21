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«В случае несправедливости разбейте стекло».
The Guardian разместила на улицах Берлина пожарные стеклянные ящики с бесплатными экземплярами еженедельной газеты Guardian Weekly. На каждом ящике разные надписи с просьбой разбить стекло небольшим молотком в случае климатического кризиса, несправедливости, коррупции, корпоративной жадности и так далее, сообщает The Drum.
«Идея в том, что вы сможете разбить стекло, прочитать журнал и вооружиться фактами», — объяснил креативный директор собственного креативного агентства Guardian Сэм Джейкобс. Кампанию разработало собственное рекламное агентство газеты под названием Oliver.
С помощью такого эксперимента газета пытается привлечь больше читателей из других стран, утверждает издание. «Мы заметили впечатляющий рост в Европе, поэтому хотели посмотреть, сможем ли мы повысить узнаваемость без тонны наличных денег», — рассказала директор по бренду и узнаваемости Guardian Кейт Дэвис.
Для создания ящиков агентство использовало «сахарное стекло», которое легко разбивается — его используют каскадёры в фильмах вместо настоящего стекла, отмечает Adweek.
В 2018 году The Guardian возобновила в Германии выпуск еженедельной Guardian Weekly, пишет The Drum. С тех пор спрос на Guardian Weekly вырос на 54%, а Германия стала одним из крупнейших рынков для этого издания.
The Guardian
вооружиться фактами
Ну можно было еще Спид-инфо за стекло положить. Тот же уровень достоверности
Если бы это сделали в России, то молоточков бы либо не было сразу, либо кондукторша троллейбуса сразу убрала бы их по привычке
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