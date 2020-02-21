Компания анонсировала мерч, посвящённый этому бутерброду.

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Сеть ресторанов McDonald’s выпустила линейку товаров для поклонников «Роял чизбургера».

В интернет-магазине McDonald’s появились календари на 2020 год с изображениями бургера и варежки стоимостью $25 (около 1600 рублей), кулоны «Роял чизбургер с любовью» (распроданы), значки с изображением бургера за $10 (около 650 рублей) и стикеры «Я бы лучше съел «Роял чизбургер» за $8 (около 500 рублей).

McDonald’s

Компания анонсировала футболки и набор свечей с ароматами продуктов, из которых изготовлен «Роял чизбургер».

В набор входят свечи с запахом булочки, кетчупа, маринованного огурца, сыра, лука и «100% свежей говядины». Его стоимость не указана. Mashable в компании рассказали, что набор будет стоить $35 (около 2200 рублей).

McDonald’s