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Галина Мубаракшина
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McDonald’s выпустит в США набор свечей с ароматом говядины, лука, сыра и других ингредиентов «Роял чизбургера» Материал редакции

Компания анонсировала мерч, посвящённый этому бутерброду.

2 комментария
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Сеть ресторанов McDonald’s выпустила линейку товаров для поклонников «Роял чизбургера».

В интернет-магазине McDonald’s появились календари на 2020 год с изображениями бургера и варежки стоимостью $25 (около 1600 рублей), кулоны «Роял чизбургер с любовью» (распроданы), значки с изображением бургера за $10 (около 650 рублей) и стикеры «Я бы лучше съел «Роял чизбургер» за $8 (около 500 рублей).

McDonald’s

Компания анонсировала футболки и набор свечей с ароматами продуктов, из которых изготовлен «Роял чизбургер».

В набор входят свечи с запахом булочки, кетчупа, маринованного огурца, сыра, лука и «100% свежей говядины». Его стоимость не указана. Mashable в компании рассказали, что набор будет стоить $35 (около 2200 рублей).

McDonald’s

«Нет запаха лучше, чем 100% свежая говядина с идеальным сочетанием топпингов», — объяснила компания набор ароматов в своём блоге. Для «максимального наслаждения вкусом» покупателям рекомендуют зажигать свечи одновременно. Продукцию можно будет купить только в США.

#mcdonalds

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2 комментария
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Vl Al

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А на ужин у нас сегодня "дошик" с ароматом говядины!

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David Zaripov

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Так и к коллабу с Durex со вкусом биг-мака придём..

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