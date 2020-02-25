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в пользу общения при помощи мемов
Компания объяснила решение высокой заинтересованностью партнёров и ростом аудитории сервиса.
Сервис доставки готовой еды Delivery Club начал предлагать рекламу с помощью баннеров в приложении, push-рассылок, распространения образцов продукта, листовок, брендирования рюкзаков и спецпроектов. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
Первое время Delivery Club будет рекламировать рестораны, подключённые к сервису, а также компании из экосистемы Mail.ru Group. Сервис решил выйти на новый рынок из-за большого спроса на интеграции в приложение и процесс доставки, объяснили в Delivery Club. Кроме того, в 2019 году выросла аудитория сервиса, создающая базу для рекламных проектов, утверждают в компании.
Сервис уже работает над рекламными кампаниями для нескольких крупных брендов, но конкретные компании не называет. Стоимость рекламы будет формироваться индивидуально для каждого партнёра, исходя из плана размещения, объяснили в сервисе. Прогнозы по выручке Delivery Club не раскрывает.
В начале февраля 2020 года в Delivery Club утверждали, что не планируют конкурировать с московским стартапом BackAd, который показывает рекламу на сумках с экранами, и продавать рекламу на рюкзаках курьеров.
«Конкуренции с BackAd мы не видим, поскольку мы не продаем рекламу. Более того, сервисы доставки еды сегодня на первом месте по количеству курьеров. Вывести такое же количество количество промоутеров с экранами едва ли под силу какому-либо подрядчику», — говорил PR-директор Delivery Club Алексей Белоусов.
«Яндекс.Еда», основной конкурент Delivery Club, зарабатывает на партнёрстве с ресторанами и курьерской доставке. Сервис пока не предлагает рекламу, «Яндекс.Еда» рассматривает разные варианты дополнительных услуг, рассказал РБК представитель компании.
ДЕливериклаб ищет точки роста?!
ведь еще остались неокученными поляны
(то есть там есть курьерские доставки, но так чтобы сервисом, и с размахом....)
для доставки:
-алкоголя, наркоты
-детских товаров
-мебели
-бытовая техника
-зоотовары
А также "обратная" опция Забрать и Выкинуть мусор
С рекламных экранов на рюкзаках курьеров еще можно в ме тро за деньги окружающим короткометражные ролики крутить или мультики
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