Компания объяснила решение высокой заинтересованностью партнёров и ростом аудитории сервиса.

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Сервис доставки готовой еды Delivery Club начал предлагать рекламу с помощью баннеров в приложении, push-рассылок, распространения образцов продукта, листовок, брендирования рюкзаков и спецпроектов. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Delivery Club

Первое время Delivery Club будет рекламировать рестораны, подключённые к сервису, а также компании из экосистемы Mail.ru Group. Сервис решил выйти на новый рынок из-за большого спроса на интеграции в приложение и процесс доставки, объяснили в Delivery Club. Кроме того, в 2019 году выросла аудитория сервиса, создающая базу для рекламных проектов, утверждают в компании.

Сервис уже работает над рекламными кампаниями для нескольких крупных брендов, но конкретные компании не называет. Стоимость рекламы будет формироваться индивидуально для каждого партнёра, исходя из плана размещения, объяснили в сервисе. Прогнозы по выручке Delivery Club не раскрывает.

В начале февраля 2020 года в Delivery Club утверждали, что не планируют конкурировать с московским стартапом BackAd, который показывает рекламу на сумках с экранами, и продавать рекламу на рюкзаках курьеров.

«Конкуренции с BackAd мы не видим, поскольку мы не продаем рекламу. Более того, сервисы доставки еды сегодня на первом месте по количеству курьеров. Вывести такое же количество количество промоутеров с экранами едва ли под силу какому-либо подрядчику», — говорил PR-директор Delivery Club Алексей Белоусов.