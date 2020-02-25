Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Маркетинг
Лиана Липанова
652

Delivery Club начал предлагать сторонним компаниям рекламировать товары через своё приложение и рюкзаки курьеров Материал редакции

Компания объяснила решение высокой заинтересованностью партнёров и ростом аудитории сервиса.

3 комментария
В закладки

Сервис доставки готовой еды Delivery Club начал предлагать рекламу с помощью баннеров в приложении, push-рассылок, распространения образцов продукта, листовок, брендирования рюкзаков и спецпроектов. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Delivery Club

Первое время Delivery Club будет рекламировать рестораны, подключённые к сервису, а также компании из экосистемы Mail.ru Group. Сервис решил выйти на новый рынок из-за большого спроса на интеграции в приложение и процесс доставки, объяснили в Delivery Club. Кроме того, в 2019 году выросла аудитория сервиса, создающая базу для рекламных проектов, утверждают в компании.

Сервис уже работает над рекламными кампаниями для нескольких крупных брендов, но конкретные компании не называет. Стоимость рекламы будет формироваться индивидуально для каждого партнёра, исходя из плана размещения, объяснили в сервисе. Прогнозы по выручке Delivery Club не раскрывает.

В начале февраля 2020 года в Delivery Club утверждали, что не планируют конкурировать с московским стартапом BackAd, который показывает рекламу на сумках с экранами, и продавать рекламу на рюкзаках курьеров.

«Конкуренции с BackAd мы не видим, поскольку мы не продаем рекламу. Более того, сервисы доставки еды сегодня на первом месте по количеству курьеров. Вывести такое же количество количество промоутеров с экранами едва ли под силу какому-либо подрядчику», — говорил PR-директор Delivery Club Алексей Белоусов.

«Яндекс.Еда», основной конкурент Delivery Club, зарабатывает на партнёрстве с ресторанами и курьерской доставке. Сервис пока не предлагает рекламу, «Яндекс.Еда» рассматривает разные варианты дополнительных услуг, рассказал РБК представитель компании.

#новость #deliveryclub

Маркетинг
Подписан
Отписаться
Поймай меня, если сможешь: можно ли определить лживый отзыв в сети
Мы опросили несколько сотен человек и более 60% из них не справились. Сможете ли вы найти правильный ответ?
2
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","deliveryclub"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 108840, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 25 Feb 2020 10:53:47 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 108840, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/108840\/get","add":"\/comments\/108840\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/108840"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199113, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Роман Вяткин

1

Аппетит приходит во время еды

Ответить

Андрей Языков

0

Странно что Яндекс такой хернёй не занимается, они же БОГИ рекламы

Ответить

Dennis Gerasimov

0

ДЕливериклаб ищет точки роста?!

 ведь еще остались неокученными поляны
(то есть там есть курьерские доставки, но так чтобы сервисом, и с размахом....)
для доставки:
-алкоголя, наркоты
-детских товаров
-мебели
-бытовая техника
-зоотовары

А также "обратная" опция Забрать и Выкинуть мусор

С рекламных экранов на рюкзаках курьеров еще можно в ме тро за деньги окружающим короткометражные ролики крутить или мультики

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как запустить стартап и не облажаться: гайд из 9 шагов
Допустим, у вас уже есть интересная идея для стартап-проекта - инновационная, меняющая технологию или предполагающая ра…
3
vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: первый электрокар Гейтса, роковая ошибка Hoover и бизнес на обучении яхтингу
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
1
Орта
Подписан
Отписаться
Общество безналичных расчетов – время присоединяться
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Руденко
за день
Сам являюсь блоггером у кого покупали рекламу разные компании, от Аэрофлота до LaCie и Swatch, знаю всю кухню изнутри и так забавно видеть этот миллион статей от экспертов, и при этом осознавать реальное положение дел…
Как продвигать бизнес в Instagram через блогеров в 2020 году
Bulat Ziganshin
за неделю
лично мне интересны любые рассказы от первого лица, даже если это будет школьник-промоутер
Сколько зарабатывает монтажник натяжных потолков из Санкт-Петербурга и почему предпочитает работать один
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Andrey Petrosyan

Как я сделал услугу шефства и…

Saucedo Puetz

Mail.ru Group запустила…

Andrey Petrosyan

Почему в Instagram запрещены…

Антон Курочкин

Bloomberg: состояние богатейших…

Игорь Варгафтик

Поймай меня, если сможешь…

Денис Демидов

Сколько зарабатывает монтажник…

Денис Демидов

Сколько зарабатывает монтажник…

Digger M

Годовая выручка «Вкусвилла…

Dmitry Martemyanov

Годовая выручка «Вкусвилла…

Денис Демидов

Сколько зарабатывает монтажник…

Ilya ZLodei

Годовая выручка «Вкусвилла…

Артём А.

Годовая выручка «Вкусвилла…

Пудж Дотович

Годовая выручка «Вкусвилла…

Dennis Gerasimov

Delivery Club начал предлагать…

Юрий Белоножкин

Поймай меня, если сможешь…

Артём А.

Годовая выручка «Вкусвилла…

Андрей Чуринов

Mail.ru Group запустила…

Андрей Языков

Delivery Club начал предлагать…

Сергей А

Каршеринг CarSmile уйдёт из…

Finindie

Годовая выручка «Вкусвилла…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "817507bb-dd21-48f2-b782-5393c1684d6b", "release": "c0d1b4db" } { "page_type": "default" }