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Лиана Липанова
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Delivery Club начал продавать рекламу на рюкзаках курьеров и в приложении Материал редакции

Компания объяснила решение высокой заинтересованностью партнёров и ростом аудитории сервиса.

15 комментариев
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Сервис доставки готовой еды Delivery Club начал продавать рекламу с помощью баннеров в приложении, push-рассылок, распространения образцов продукта, листовок, брендирования рюкзаков и спецпроектов. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Delivery Club

Первое время Delivery Club будет рекламировать рестораны, подключённые к сервису, а также компании из экосистемы Mail.ru Group. Сервис решил выйти на новый рынок из-за большого спроса на интеграции в приложение и процесс доставки, объяснили в Delivery Club. Кроме того, в 2019 году выросла аудитория сервиса, создающая базу для рекламных проектов, утверждают в компании.

Сервис уже работает над рекламными кампаниями для нескольких крупных брендов, но конкретные компании не называет. Стоимость рекламы будет формироваться индивидуально для каждого партнёра, исходя из плана размещения, объяснили в сервисе. Прогнозы по выручке Delivery Club не раскрывает.

В начале февраля 2020 года в Delivery Club утверждали, что не планируют конкурировать с московским стартапом BackAd, который показывает рекламу на сумках с экранами, и продавать рекламу на рюкзаках курьеров.

«Конкуренции с BackAd мы не видим, поскольку мы не продаем рекламу. Более того, сервисы доставки еды сегодня на первом месте по количеству курьеров. Вывести такое же количество количество промоутеров с экранами едва ли под силу какому-либо подрядчику», — говорил PR-директор Delivery Club Алексей Белоусов.

«Яндекс.Еда», основной конкурент Delivery Club, зарабатывает на партнёрстве с ресторанами и курьерской доставке. Сервис пока не предлагает рекламу, «Яндекс.Еда» рассматривает разные варианты дополнительных услуг, рассказал РБК представитель компании.

#новость #deliveryclub

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15 комментариев
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Паша Конор

4

А самых красивых курьеров еще можно использовать как секс-рабов!

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Dennis Gerasimov

Паша
0

Были б там еще и курьерши, кроме курьеров ... 
А то как в анекдоте - Маша конечно красивая, но выберу два раза с Петей - это все же ДВА РАЗА!

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Dennis Gerasimov

2

ДЕливериклаб ищет точки роста?!

 ведь еще остались неокученными поляны
(то есть там есть курьерские доставки, но так чтобы сервисом, и с размахом....)
для доставки:
-алкоголя, наркоты
-детских товаров
-мебели
-бытовая техника
-зоотовары

А также "обратная" опция Забрать и Выкинуть мусор

С рекламных экранов на рюкзаках курьеров еще можно в ме тро за деньги окружающим короткометражные ролики крутить или мультики

Ответить

Den Zomann

2

Осталось только рекламу во сне крутить.

Ответить

Роман Вяткин

1

Аппетит приходит во время еды

Ответить

Timur Akhmetshin

0

Отличная идея, молодцы.

Ответить

Валентин Колосов

0

Ждём интеграцию с кем-нибудь из даркнета)

Ответить

Stanislav

0

Интересно, зачем мне на это смотреть? Когда яндекс запустит эту шнягу, даже игнорить подобный говно-сервис не получится.

Ответить

Dennis Gerasimov

Stanislav
0

уже планшеты висят в некоторых Я.Такси 

Ответить

Никита Евдокимов

0

В начале февраля 2020 года в Delivery Club утверждали, что не планируют продавать рекламу на рюкзаках курьеров.

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Это вообще законно? 

Ответить

Сергей Михельсон

Yuri
0

Законно. Это похоже на механизм завлекал в костюмах микки маусов и чебурашек, только в 1000 раз заёбнее. Но то, что это дичь - сомнения нет и скорее всего надо запретить, так как это опасно для эпилептиков. 

Ответить

Алексей Любимов

0

Молодцы, давно пора.

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Андрей Языков

–1

Странно что Яндекс такой хернёй не занимается, они же БОГИ рекламы

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Алексей Соловьёв

Андрей
0

Ну не такие боги как Мейл

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