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Компания объяснила решение высокой заинтересованностью партнёров и ростом аудитории сервиса.
Сервис доставки готовой еды Delivery Club начал продавать рекламу с помощью баннеров в приложении, push-рассылок, распространения образцов продукта, листовок, брендирования рюкзаков и спецпроектов. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
Первое время Delivery Club будет рекламировать рестораны, подключённые к сервису, а также компании из экосистемы Mail.ru Group. Сервис решил выйти на новый рынок из-за большого спроса на интеграции в приложение и процесс доставки, объяснили в Delivery Club. Кроме того, в 2019 году выросла аудитория сервиса, создающая базу для рекламных проектов, утверждают в компании.
Сервис уже работает над рекламными кампаниями для нескольких крупных брендов, но конкретные компании не называет. Стоимость рекламы будет формироваться индивидуально для каждого партнёра, исходя из плана размещения, объяснили в сервисе. Прогнозы по выручке Delivery Club не раскрывает.
В начале февраля 2020 года в Delivery Club утверждали, что не планируют конкурировать с московским стартапом BackAd, который показывает рекламу на сумках с экранами, и продавать рекламу на рюкзаках курьеров.
«Конкуренции с BackAd мы не видим, поскольку мы не продаем рекламу. Более того, сервисы доставки еды сегодня на первом месте по количеству курьеров. Вывести такое же количество количество промоутеров с экранами едва ли под силу какому-либо подрядчику», — говорил PR-директор Delivery Club Алексей Белоусов.
«Яндекс.Еда», основной конкурент Delivery Club, зарабатывает на партнёрстве с ресторанами и курьерской доставке. Сервис пока не предлагает рекламу, «Яндекс.Еда» рассматривает разные варианты дополнительных услуг, рассказал РБК представитель компании.
А самых красивых курьеров еще можно использовать как секс-рабов!
Были б там еще и курьерши, кроме курьеров ...
А то как в анекдоте - Маша конечно красивая, но выберу два раза с Петей - это все же ДВА РАЗА!
ДЕливериклаб ищет точки роста?!
ведь еще остались неокученными поляны
(то есть там есть курьерские доставки, но так чтобы сервисом, и с размахом....)
для доставки:
-алкоголя, наркоты
-детских товаров
-мебели
-бытовая техника
-зоотовары
А также "обратная" опция Забрать и Выкинуть мусор
С рекламных экранов на рюкзаках курьеров еще можно в ме тро за деньги окружающим короткометражные ролики крутить или мультики
Интересно, зачем мне на это смотреть? Когда яндекс запустит эту шнягу, даже игнорить подобный говно-сервис не получится.
В начале февраля 2020 года в Delivery Club утверждали, что не планируют продавать рекламу на рюкзаках курьеров.
Это вообще законно?
Законно. Это похоже на механизм завлекал в костюмах микки маусов и чебурашек, только в 1000 раз заёбнее. Но то, что это дичь - сомнения нет и скорее всего надо запретить, так как это опасно для эпилептиков.
Странно что Яндекс такой хернёй не занимается, они же БОГИ рекламы
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