Такси-сервис договорился о сотрудничестве с рекламной компанией Adomni.

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Uber заключила сделку по размещению рекламных дисплеев на автомобилях с компанией Adomni, разрабатывающей технологии для наружной рекламы. Для этого такси-сервис откроет новое подразделение Uber OOH Powered by Adomni, сообщает Adweek со ссылкой на Adomni.

Реклама появится на машинах Uber в Финиксе, Далласе и Атланте с 1 апреля 2020 года. Планируется разместить дисплеи примерно на тысяче автомобилей. По словам представителя Uber, в апреле компания планирует расширить пилотную программу и на другие города.

Дисплеи будут анализировать местоположение и время и показывать рекламу, нацеленную на определённую аудиторию. Все дисплеи будут синхронизироваться друг с другом, объяснили в компании.

Adomni

Так как автомобили не принадлежат самой Uber, компания заплатит водителям по $300 за установку дисплея и по $100 в неделю, если они проедут более 20 часов с включенным дисплеем.