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Такси-сервис договорился о сотрудничестве с рекламной компанией Adomni.
Uber заключила сделку по размещению рекламных дисплеев на автомобилях с компанией Adomni, разрабатывающей технологии для наружной рекламы. Для этого такси-сервис откроет новое подразделение Uber OOH Powered by Adomni, сообщает Adweek со ссылкой на Adomni.
Реклама появится на машинах Uber в Финиксе, Далласе и Атланте с 1 апреля 2020 года. Планируется разместить дисплеи примерно на тысяче автомобилей. По словам представителя Uber, в апреле компания планирует расширить пилотную программу и на другие города.
Дисплеи будут анализировать местоположение и время и показывать рекламу, нацеленную на определённую аудиторию. Все дисплеи будут синхронизироваться друг с другом, объяснили в компании.
Так как автомобили не принадлежат самой Uber, компания заплатит водителям по $300 за установку дисплея и по $100 в неделю, если они проедут более 20 часов с включенным дисплеем.
Раньше рекламу на автомобилях могли размещать сами водители через сторонние компании, пишет издание. Например, разместить рекламу на машинах такси предлагал стартап Firefly. Установка баннера на машине позволяет водителям Uber и Lyft заработать до $300 в месяц, говорили в компании.
День назад ехал в Я.Такси. Так вот, фото не сделал из-за воспитания, но картина следующая:
1. На передних сиденьях специальные подголовники, со стороны заднего пассажира там кармашки с рекламой (формат А5).
2. Между передними сиденьями за крепления подголовников алюминиевая перекладина, на которой закреплен пластмассовый планшет с зажимом, где прикреплены листовки.
3. на задних стеклах внутри наклейки А% примерно по 1 на стекло.
Это все в 1 машине было. Как понял, это инициатива самого владельца авто.
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