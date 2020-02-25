Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Маркетинг
Лиана Липанова
576

Uber заплатит водителям в трёх городах США за установку рекламных баннеров на их машинах Материал редакции

Такси-сервис договорился о сотрудничестве с рекламной компанией Adomni.

1 комментарий
В закладки

Uber заключила сделку по размещению рекламных дисплеев на автомобилях с компанией Adomni, разрабатывающей технологии для наружной рекламы. Для этого такси-сервис откроет новое подразделение Uber OOH Powered by Adomni, сообщает Adweek со ссылкой на Adomni.

Реклама появится на машинах Uber в Финиксе, Далласе и Атланте с 1 апреля 2020 года. Планируется разместить дисплеи примерно на тысяче автомобилей. По словам представителя Uber, в апреле компания планирует расширить пилотную программу и на другие города.

Дисплеи будут анализировать местоположение и время и показывать рекламу, нацеленную на определённую аудиторию. Все дисплеи будут синхронизироваться друг с другом, объяснили в компании.

Adomni

Так как автомобили не принадлежат самой Uber, компания заплатит водителям по $300 за установку дисплея и по $100 в неделю, если они проедут более 20 часов с включенным дисплеем.

Раньше рекламу на автомобилях могли размещать сами водители через сторонние компании, пишет издание. Например, разместить рекламу на машинах такси предлагал стартап Firefly. Установка баннера на машине позволяет водителям Uber и Lyft заработать до $300 в месяц, говорили в компании.

#новость #uber

Маркетинг
Подписан
Отписаться
Большой чек-лист: 302 способа увеличить конверсию сайта
Меня зовут Дмитрий Шеверев, я руководитель студии Leadball Solutions («ЛБ Солюшнс»).
6
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","uber"], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 108871, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 25 Feb 2020 13:53:57 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 108871, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/108871\/get","add":"\/comments\/108871\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/108871"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199113, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

ManManage Live

0

День назад ехал в Я.Такси. Так вот, фото не сделал из-за воспитания, но картина следующая:
1. На передних сиденьях специальные подголовники, со стороны заднего пассажира там кармашки с рекламой (формат А5). 
2. Между передними сиденьями за крепления подголовников алюминиевая перекладина, на которой закреплен пластмассовый планшет с зажимом, где прикреплены листовки.
3. на задних стеклах внутри наклейки А% примерно по 1 на стекло.

Это все в 1 машине было. Как понял, это инициатива самого владельца авто. 

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Модель данных в SAP PowerDesigner
Представьте, что на одном корабле оказались пассажиры, которые совершенно не понимают друг друга. Им срочно необходимо …
0
Admitad
Подписан
Отписаться
Как выбрать полезное digital-мероприятие и взять максимум от нетворкинга
Event-менеджер Admitad Анастасия Прыткова рассказывает, на каких мероприятиях рекламщик легко познакомится с топ-менедж…
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как запустить стартап и не облажаться: гайд из 9 шагов
Допустим, у вас уже есть интересная идея для стартап-проекта - инновационная, меняющая технологию или предполагающая ра…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Руденко
за день
Сам являюсь блоггером у кого покупали рекламу разные компании, от Аэрофлота до LaCie и Swatch, знаю всю кухню изнутри и так забавно видеть этот миллион статей от экспертов, и при этом осознавать реальное положение дел…
Как продвигать бизнес в Instagram через блогеров в 2020 году
Bulat Ziganshin
за неделю
лично мне интересны любые рассказы от первого лица, даже если это будет школьник-промоутер
Сколько зарабатывает монтажник натяжных потолков из Санкт-Петербурга и почему предпочитает работать один
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Дмитрий Шеверев

Большой чек-лист: 302 способа…

Serge Nekoval

Годовая выручка «Вкусвилла…

Уоррен Баффет

По новым подходам банки считают…

Alex Petrov

Годовая выручка «Вкусвилла…

Serge Nekoval

Годовая выручка «Вкусвилла…

Алексей Мышкин

ЦБ предложил ввести уголовную…

Doco4ka

Большой чек-лист: 302 способа…

ivan krapivin

Руководители «Яндекс.Еды» и…

Василий Степанов

Годовая выручка «Вкусвилла…

Николай Лискин

Трек Early Morning Traping…

Олег

Годовая выручка «Вкусвилла…

Alexey Fedorov

Трек Early Morning Traping…

Василий Степанов

Годовая выручка «Вкусвилла…

Eugene Podosenov

Тренды-2020, книги: не читал…

Николай Лискин

По новым подходам банки считают…

Sergei Timofeyev

Годовая выручка «Вкусвилла…

Денис Демидов

Финтех-сервис Revolut Николая…

Паронормальный

Руководители «Яндекс.Еды» и…

Павел Рогов

Нас уволили из «Рокетбанка» в…

Serge Nekoval

Годовая выручка «Вкусвилла…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "817507bb-dd21-48f2-b782-5393c1684d6b", "release": "c0d1b4db" } { "page_type": "default" }