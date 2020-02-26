Система в несколько раз дороже обычных рамок, но подобного решения в России пока никто не предлагал, говорят эксперты.

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МТС начал продавать противокражные рамки со встроенной видеорекламой, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

С помощью обезличенных данных об абонентах и интеграции с ИТ-системами магазина рамки будут таргетировать рекламу на узкую целевую аудиторию и отслеживать эффективность, пишет газета.

Рамки будет производить компания «Антивор». Управлять рекламой позволит облачная система TVBit. Её разработчик OMMG Technology заключил с МТС эксклюзивное соглашение на три года. Сам оператор займётся продажей рамок, сопровождением клиентов и обработкой данных в облачной системе.

МТС

Комплект из двух рамок стоит 100 тысяч рублей, уточнили vc.ru в компании. Магазин сможет получать доход от рекламы.

Обычная противокражная рамка стоит 10-15 тысяч рублей, а оптом цена вдвое меньше, рассказывает партнёр Data Insight Федор Вирин. МТС со временем снизит цену, считает Вирин. По его словам, основной спрос на рамки компании будет среди якорных арендаторов ТЦ с большим трафиком.

Сейчас МТС ведёт переговоры об установке рамок в Duty Free двух аэропортов Москвы, говорит представитель компании. Названия аэропортов не уточняются.