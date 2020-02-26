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Лиана Липанова
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МТС начал продавать противокражные рамки со встроенной таргетируемой видеорекламой Материал редакции

Система в несколько раз дороже обычных рамок, но подобного решения в России пока никто не предлагал, говорят эксперты.

12 комментариев
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МТС начал продавать противокражные рамки со встроенной видеорекламой, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

С помощью обезличенных данных об абонентах и интеграции с ИТ-системами магазина рамки будут таргетировать рекламу на узкую целевую аудиторию и отслеживать эффективность, пишет газета.

Рамки будет производить компания «Антивор». Управлять рекламой позволит облачная система TVBit. Её разработчик OMMG Technology заключил с МТС эксклюзивное соглашение на три года. Сам оператор займётся продажей рамок, сопровождением клиентов и обработкой данных в облачной системе.

МТС

Комплект из двух рамок стоит 100 тысяч рублей, уточнили vc.ru в компании. Магазин сможет получать доход от рекламы.

Обычная противокражная рамка стоит 10-15 тысяч рублей, а оптом цена вдвое меньше, рассказывает партнёр Data Insight Федор Вирин. МТС со временем снизит цену, считает Вирин. По его словам, основной спрос на рамки компании будет среди якорных арендаторов ТЦ с большим трафиком.

Сейчас МТС ведёт переговоры об установке рамок в Duty Free двух аэропортов Москвы, говорит представитель компании. Названия аэропортов не уточняются.

В России видеорекламы, встроенной в рамки, ещё не было, заявили «Коммерсанту» участники рынка. «Вероятно, формат видеорекламы на рамках будет конкурировать с традиционными indoor-форматами и персонализированной рекламой, которую продают операторы Wi-Fi», — прогнозирует коммерческий директор Nebo Digital Вероника Бордунова.

#новость #мтс

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12 комментариев
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Глеб Варганов

5

Завтра в тележки в супермаркетах встроят. Вставляешь 10 рублей, берёшь тележку с рекламой, за 50 рублей AdFree

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Сергей Щукин

Глеб
1

Так и будет. Если раньше Эппл не выкатит дополненную реальность до этого - тогда уже не нужно будет - прям в глазное дно сами себе рекламой светить станем

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Saucedo Puetz

0

По моему более бестолковый способ рекламы сложно придумать. Как вообще на этом экране можно что-то увидеть? Он же перпендикулярен входящему!

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Никита Иванов

Saucedo
5

Суть скорее в проходящих мимо

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Saucedo Puetz

Никита
0

проходящим вообще пофиг!

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Валерий Никнейм

1
Ответить

Алекс Алекс

0

Ну, вот "противоугонные - понятно, уже прижилось. А" противокражные" как-то совсем неблагозвучно. Может другой термин использовать? :)

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Yan Purvenes

0

Маразм.Типа на какой то бершке поставят такие рамки и будут рекламировать например 70% еды. Отличная штука.
Так же не ясно на сколько будут ограничение в показе некоторовых видов рекламы.

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Darya Svetikova

–1

то есть, на входе должна образоваться не хилая очередь из зевак?

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Gregory Skidan

Darya
0

если бы было на что смотреть - то да

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Сергей Багрецов

–1

"С помощью обезличенных данных об абонентах..."
Идёшь такой мимо стойки, а она, эй, Сергей, тебе в WhatsApp написала девушка, купи контент в МТС-гудок и подари на её номер +7900111xxyy.

И снизу приписание, рекламный сервис работает на основе обезличенных данных)

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Nikolay Skidanov

–1

Странная идея. Поток огромный, зрители слишком часто меняются, проще показывать обычную рекламу. Такое впечатление что переоценили потенциал big data, но надо продолжать есть кактус потому что всем пообещали золотые горы

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