Новосибирское УФАС признало ненадлежащей рекламу «Ёбидоёби» из-за «использования бранных слов» Статьи редакции
Регулятор требует убрать баннер «Ёбидоёби Sushi & Rolls. Не материмся и вкусно готовим».
- Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало ненадлежащей рекламу доставки суши и роллов «Ёбидоёби» «из-за использования в ней бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений», пишет Sostav со ссылкой на базу службы.
- Речь о баннере, размещённом на фасаде здания в Новосибирске в декабре 2023 года: «Ёбидоёби Sushi & Rolls. Не материмся и вкусно готовим». С жалобой в ведомство обратился местный житель, указывает УФАС.
- Экспертный совет признал, что в рекламе «используются бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении профессии, социальной категории». Также регулятор считает, что авторы рекламы «осознанно провоцируют потребителей воспринимать двусмысленность названия службы доставки» тем, что размещают рядом слоган «Не материмся и вкусно готовим».
- Компания должна представить в новосибирское УФАС письменные доказательства исполнения предписания до 22 апреля 2024 года. Если компания не уберёт вывеску, ей грозит штраф до 500 тысяч рублей.
- Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году и несколько раз получала претензии от разных ведомств. На название сервиса жаловалось Управление архитектуры Красноярска.
- В апреле 2023 года Арбитражный Красноярский суд обязал «Ёбидоёби» изменить название юрлица — из-за того, что оно противоречит принципам морали. В компании говорили, что обжалуют решение, так как название юрлица «не взаимодействует с потребителями» и вообще в переводе с японского языка означает «День недели — суббота». В январе 2024 года Верховный суд оставил в силе обязанность компании переименовать юрлицо, но «Ёбидоёби» собиралась оспорить и это решение.
- В феврале 2024 года УФАС в Хакассии возбудило дело против «Ёбидоёби» из-за «неэтичного» рекламного слогана «Не будь чушпаном».
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Давно пора охладить пыл этих креатиффщиков, которые считают свои слоганы очень остроумными.
Жить в пресном зацензуренном мире? 🙄
Давно пора гнать ссаными тряпками охладителей пыла креативщиков. Вашими стараниями страна превратилась в дно, а не стараниями креативщиков.
Лучше остроумные чем мракобесные.
Вопрос на самом деле чуть глубже, а именно почему мат и жаргонизмы так заходит нашему обществу.
только из за этих креативщиков об этой доставке вообще знают ,так что они как раз делают свою работу хорошо ,ну а то что бренд выбрал такое позиционирование ,так это не только на их плечах
Как же доебали эти моралисты
как же занбали эти моральные уроды
Ты бы хотел обслуживаться в банке ПРБ (Pizdatyi Ros Bank)?
Однозначно, нужно быть попроще и мир станет лучше
Безвкусица и хайп на ней - удел этой мерзкой конторки. Безотносительно того, какое хрючево они готовят.
А как тебе такое?
нашли к чему придраться, мне тоже название не нравиться. но не повод все запрещать.
"не нравиться"
не повод испытывать отвращение?
наконец-то
Мы стали ближе к светлому будущему.
Лучше бы роллы научились готовить )
Название забавное, если не быть душнилой)
пойду поржу над унитазом
Давно пора ) Прям резало слух и глаза
Похоже вам нужно окулисту и лору показаться 👍
Попробуйте освежителем после дефекации пользоваться.
Правильно.
Пусть невкусно готовят. Ишь, удумали.
Но за завуалированный мат давно пора.
Как-то, заломился на удачу в один из акселераторов/фондов в Нью Йорке.
На месте оказался сооснователь, и он согласился меня выслушать.
Одним из рисков стартапа были потенциальные суды со стороны крупных игроков Убер и Лифт, и сооснователь задал этот вопрос практически сразу.
После ответа, почему это даже хорошо и какая будет громкая медийная история, было сразу предложено запуститься на американском рынке, но это уже другая и пока не законченная история)
Не дадут им работать с таким названием, ну а пока маркетинговая идея продолжает нести какие-то плоды😅
Не то чтоб за их публичную порку, но все равно такие названия не очень приятны. Шутки шутками, но все же.
Одно из немногих названий, где есть православная буква Ё.
И почему все названия с этой буквой постигает печальная участь!?
А если им на дверях краской написать "Заё. идоё.или" - это будет реклама или таки оскорбление?..))
Заявление, арест штраф 😆😆 так это у нас работает
Задержали нарушителей ☝️🤣
Народ спит спокойно
продолжаем творить хню на землях Великой и Могучей?
самая скандальная доставка)все эти запреты только идут им на пользу,доставка на слуху и популярна как раз благодаря таким инфоповодам
Донкихоты, блеать )) Доспорятся. Потом еще будут перед доном извиняться
Лично у меня гопота из 90-х вызывает отвращение
Вот доёбались
ФАС стоило затроллить в ответ и признать рекламу вводящей потребителей в заблуждение в части "вкусно готовим"
Не будь чушпаном 🤣
https://2gis.ru/novosibirsk/firm/70000001077339489/tab/reviews
Я просто оставлю это здесь...
Да таких полно. https://2gis.ru/moscow/firm/70000001062464140?m=37.634082%2C55.757488%2F16
Просто выбрали козла отпущения.
😆😆👍
Мне кажется они этого и добиваются больше рекламы подобными способами. А им это всё только на руку. Им в какой-то момент наверно уже особо ничего придумывать не нужно будет и так все будут знать и собственно покупать. Так что очередной хороший рекламный ход.
Вот же до*бались до Ёбидоёби
Осуждаю
Самое смешное, что они с этим брендом решили выходить на международный рынок
Никогда такого не было и вот опять. Уверена, что им в очередной раз ничего не будет
Предлагаю решение
Ну молодцы, классная реклама за недорого
Выносить мораль в плоскость законов это, конечно, средневековье. Но и ёбидоёби несколько заёбизаебали со своим быдлятничеством. Ну и поскольку мое мнение по каким-то серьезным вопросам ничего не значит и ничего не решает — я просто позлорадствую
Кто там ест вообще?
"в том числе в отношении профессии, социальной категории" - позвольте уточнить, это каких таких профессий и/или социальных категорий? Ночных бабочек? Сутинёров? Насильников?
Лингвистов, моралистов и грамма-наци. Довольно распространенные социальные категории, можно сказать даже не меньшинства.
Пора открывать магазин белых польт
Почти уверен, что маркетологи сами придумали как подставиться, сами подали на себя жалобу. За полмиллиона прорекламировались на всех новостных сайтах.
может им просто невкусно?
Честно говоря, вся эта история уже порядком утомила
У этих похоже кроме названия и нет нечего креативного. Суши их говорят полное дно.
Насчет того, мол это с японского. Может быть, но так по японски и пишите название.
Да ну. Я не моралист и все такое, иной раз матом разговариваю. Но мне из название не кажется ни смешным, ни остроумным. Это совсем тупой юмор, когда слова коверкают, а когда ещё и так, что бы было как бы матом - втройне. Единственное, за что из можно уважать, что это делается настолько открыто. Но это уже не юмор, а, "удаль", лихачество.
Вот их УФАС и «доёби» таки