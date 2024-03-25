Маркетинг
Маша Цепелева

Новосибирское УФАС признало ненадлежащей рекламу «Ёбидоёби» из-за «использования бранных слов» Статьи редакции

Регулятор требует убрать баннер «Ёбидоёби Sushi & Rolls. Не материмся и вкусно готовим».

Фото из сервиса «Яндекс Карты»
  • Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало ненадлежащей рекламу доставки суши и роллов «Ёбидоёби» «из-за использования в ней бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений», пишет Sostav со ссылкой на базу службы.
  • Речь о баннере, размещённом на фасаде здания в Новосибирске в декабре 2023 года: «Ёбидоёби Sushi & Rolls. Не материмся и вкусно готовим». С жалобой в ведомство обратился местный житель, указывает УФАС.
  • Экспертный совет признал, что в рекламе «используются бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении профессии, социальной категории». Также регулятор считает, что авторы рекламы «осознанно провоцируют потребителей воспринимать двусмысленность названия службы доставки» тем, что размещают рядом слоган «Не материмся и вкусно готовим».
  • Компания должна представить в новосибирское УФАС письменные доказательства исполнения предписания до 22 апреля 2024 года. Если компания не уберёт вывеску, ей грозит штраф до 500 тысяч рублей.
  • Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году и несколько раз получала претензии от разных ведомств. На название сервиса жаловалось Управление архитектуры Красноярска.
  • В апреле 2023 года Арбитражный Красноярский суд обязал «Ёбидоёби» изменить название юрлица — из-за того, что оно противоречит принципам морали. В компании говорили, что обжалуют решение, так как название юрлица «не взаимодействует с потребителями» и вообще в переводе с японского языка означает «День недели — суббота». В январе 2024 года Верховный суд оставил в силе обязанность компании переименовать юрлицо, но «Ёбидоёби» собиралась оспорить и это решение.
  • В феврале 2024 года УФАС в Хакассии возбудило дело против «Ёбидоёби» из-за «неэтичного» рекламного слогана «Не будь чушпаном».

#новости #ёбидоёби

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102 комментария
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 Цифровые комплексы

Давно пора охладить пыл этих креатиффщиков, которые считают свои слоганы очень остроумными.

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Alex Shevchenko

Жить в пресном зацензуренном мире? 🙄

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16 комментариев
Дед Мазай и стекловата

Давно пора гнать ссаными тряпками охладителей пыла креативщиков. Вашими стараниями страна превратилась в дно, а не стараниями креативщиков.

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9 комментариев
Марат Яз

Лучше остроумные чем мракобесные.
Вопрос на самом деле чуть глубже, а именно почему мат и жаргонизмы так заходит нашему обществу.

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2 комментария
Виктор Бодренков

только из за этих креативщиков об этой доставке вообще знают ,так что они как раз делают свою работу хорошо ,ну а то что бренд выбрал такое позиционирование ,так это не только на их плечах

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Ale K

Как же доебали эти моралисты

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Татьяна Щиголева

как же занбали эти моральные уроды

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2 комментария
Иван Хаманн

Ты бы хотел обслуживаться в банке ПРБ (Pizdatyi Ros Bank)?

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7 комментариев
wat?!

Однозначно, нужно быть попроще и мир станет лучше

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Безвкусица и хайп на ней - удел этой мерзкой конторки. Безотносительно того, какое хрючево они готовят.

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S.Capusta

А как тебе такое?

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2 комментария
Maksim

нашли к чему придраться, мне тоже название не нравиться. но не повод все запрещать.

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Слегка Придурковатый

"не нравиться"

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1 комментарий
Татьяна Щиголева

не повод испытывать отвращение?

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Татьяна Щиголева

наконец-то

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Vladislav Vil

Мы стали ближе к светлому будущему.

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Евгений В.

Лучше бы роллы научились готовить )

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Ольга Юсуп

Название забавное, если не быть душнилой)

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Татьяна Щиголева

пойду поржу над унитазом

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ИСКРА - Знакомства онлайн

Давно пора ) Прям резало слух и глаза

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Yoyo

Похоже вам нужно окулисту и лору показаться 👍

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Какер Тарлсон

Попробуйте освежителем после дефекации пользоваться.

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Вадим Д.

Правильно.
Пусть невкусно готовят. Ишь, удумали.
Но за завуалированный мат давно пора.

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Двигаю

Как-то, заломился на удачу в один из акселераторов/фондов в Нью Йорке.
На месте оказался сооснователь, и он согласился меня выслушать.
Одним из рисков стартапа были потенциальные суды со стороны крупных игроков Убер и Лифт, и сооснователь задал этот вопрос практически сразу.
После ответа, почему это даже хорошо и какая будет громкая медийная история, было сразу предложено запуститься на американском рынке, но это уже другая и пока не законченная история)

Не дадут им работать с таким названием, ну а пока маркетинговая идея продолжает нести какие-то плоды😅

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Неумный Макс

Не то чтоб за их публичную порку, но все равно такие названия не очень приятны. Шутки шутками, но все же.

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Vladislav Vil

Одно из немногих названий, где есть православная буква Ё.
И почему все названия с этой буквой постигает печальная участь!?

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Северьян Югов

А если им на дверях краской написать "Заё. идоё.или" - это будет реклама или таки оскорбление?..))

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Zlmkhn

Заявление, арест штраф 😆😆 так это у нас работает

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6 комментариев
Tigerbrut

Задержали нарушителей ☝️🤣
Народ спит спокойно

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Татьяна Щиголева

продолжаем творить хню на землях Великой и Могучей?

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Серж Полошин

самая скандальная доставка)все эти запреты только идут им на пользу,доставка на слуху и популярна как раз благодаря таким инфоповодам

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Дед Мазай и стекловата

Донкихоты, блеать )) Доспорятся. Потом еще будут перед доном извиняться

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Тоже хочу

Лично у меня гопота из 90-х вызывает отвращение

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Zloy Marketolog

Вот доёбались

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Макс Мартин

ФАС стоило затроллить в ответ и признать рекламу вводящей потребителей в заблуждение в части "вкусно готовим"

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Запопу Кусь

Не будь чушпаном 🤣

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Frank Wise

https://2gis.ru/novosibirsk/firm/70000001077339489/tab/reviews

Я просто оставлю это здесь...

Ёbar, маркет-бар, Кочубея, 4/1, Новосибирск — 2ГИС
Оценка 4.7, 12 фото, 137 отзывов. Вся информация об этом месте есть в 2ГИС
2gis.ru
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Дмитрий Горкун

Да таких полно. https://2gis.ru/moscow/firm/70000001062464140?m=37.634082%2C55.757488%2F16
Просто выбрали козла отпущения.

Уе!, бар, улица Маросейка, 4/2 ст1, Москва — 2ГИС
Оценка 4.8, 105 фото, 265 отзывов, средний чек 1200 ₽. Вся информация об этом месте есть в 2ГИС
2gis.ru
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Zlmkhn

😆😆👍

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Денис Смолянинов

Мне кажется они этого и добиваются больше рекламы подобными способами. А им это всё только на руку. Им в какой-то момент наверно уже особо ничего придумывать не нужно будет и так все будут знать и собственно покупать. Так что очередной хороший рекламный ход.

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Vlad

Вот же до*бались до Ёбидоёби

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Подментованный кот

Осуждаю

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Тоже хочу

Самое смешное, что они с этим брендом решили выходить на международный рынок

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Маргарита Рубенс

Никогда такого не было и вот опять. Уверена, что им в очередной раз ничего не будет

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Тоже хочу

Предлагаю решение

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Egor Ka

Ну молодцы, классная реклама за недорого

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Qnoc

Выносить мораль в плоскость законов это, конечно, средневековье. Но и ёбидоёби несколько заёбизаебали со своим быдлятничеством. Ну и поскольку мое мнение по каким-то серьезным вопросам ничего не значит и ничего не решает — я просто позлорадствую

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Роман Кулаков

Кто там ест вообще?

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Alon Raven

"в том числе в отношении профессии, социальной категории" - позвольте уточнить, это каких таких профессий и/или социальных категорий? Ночных бабочек? Сутинёров? Насильников?

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Vladislav Vil

Лингвистов, моралистов и грамма-наци. Довольно распространенные социальные категории, можно сказать даже не меньшинства.

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2 комментария
Nikolay B

Пора открывать магазин белых польт
Почти уверен, что маркетологи сами придумали как подставиться, сами подали на себя жалобу. За полмиллиона прорекламировались на всех новостных сайтах.

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igotosochi

может им просто невкусно?

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Виталий Орлов

Честно говоря, вся эта история уже порядком утомила

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Станислав

У этих похоже кроме названия и нет нечего креативного. Суши их говорят полное дно.
Насчет того, мол это с японского. Может быть, но так по японски и пишите название.

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Влад Шушкевич

Да ну. Я не моралист и все такое, иной раз матом разговариваю. Но мне из название не кажется ни смешным, ни остроумным. Это совсем тупой юмор, когда слова коверкают, а когда ещё и так, что бы было как бы матом - втройне. Единственное, за что из можно уважать, что это делается настолько открыто. Но это уже не юмор, а, "удаль", лихачество.

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Инженер-душнила

Вот их УФАС и «доёби» таки

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99 комментариев
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