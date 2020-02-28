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Лиана Липанова
2228

Viber начал продавать рекламу в России через локального партнёра и предложил новый формат — видеорекламу после звонков Материал редакции

Новый формат «отпугнёт» пользователей, считает эксперт.

  • Мессенджер Viber впервые начал продавать рекламу в России через локального партнёра — компанию IMHO (входит в ГК НСК). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обе компании.
  • До этого Viber продавал рекламу самостоятельно, напоминает газета. IMHO предложит эксклюзивный новый формат Post Call Video — видеорекламу после звонка, а также рекламу в списке чатов и брендированные стикеры, пишет издание. IMHO сотрудничает с «Яндексом», Rambler Group, YouTube и другими.
  • Viber стал показывать баннерную рекламу после звонков в апреле 2017 года. Видеоформат появился благодаря тому, что высокоскоростной интернет стал доступнее, считает руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
  • По словам Зыкова, новый формат «отпугнёт» пользователей — они могут перейти в другие соцсети. Мессенджеру приходится экспериментировать с рекламой, чтобы доказать свою перспективность, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.
  • По данным Mediascope, к декабрю 2019 года аудитория Viber достигла 37 млн пользователей в месяц, пишет «Коммерсантъ». При этом аудитория WhatsApp — 69 млн, у Telegram — 23 млн.

#новость #viber

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86 комментариев
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Pol Bal

26

Зачем вообще существует Вайбер? Кто те люди, которые его устанавливают?

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Олег

Pol
0

Чтобы максимум рос:)

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Steve Evets

Олег
0

у тебя он растет еще? Сколько см?

Ответить

Олег

Steve
15

Да, скоро лопнет:)

Ответить

Константин Шелковников

Pol
1

У меня тетя (весьма в возрасте) Вайбер использует, потому что там людей меньше. Поставила whatsapp, а ей подружки начали всяких котиков и прочий спам кидать. Она сказала нафиг этот watsapp, поставила viber. Там людей нет и спама) а семья знает, что ее там найти можно. Жаль, это на период блокировки телеги пришлось, так бы ее на нее перевел.

Ответить

Паронормальный

Константин
2

А статья разве не по то, что в Viber еще больше спама добавили?

Ответить

Константин Шелковников

Паронормальный
0

Спам между людьми определенных социальных групп не сравним ни с чем) Наша компания года 3-4 назад использовала Вайбер в качестве корпоративного мессенджера (после того, как skype перестал файлы внутри сети напрямую отправлять). Было даже нормально, пока на десктопной версии реклама не стала закрывать половину списка контактов. Ушли на телегу и слезы радости утираем... РКН подгадил нашему корп. боту конечно, но tor для исходящий сообщений и cloudflare для входящих решает проблему.

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Dmitry Egorov

Константин
0

Расскажите, пожалуйста, чуть подобнее про Cloudflare. В чем смысл? И как это сделано?

У меня весь трафик ТК завернут в Тор. Проблем нет от слова "совсем"

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Константин

Dmitry
2

для исходящих сообщений ТОР шикарен. Но если надо через бота принять сообщение, то телега отправляет его на webhook, который указан в параметрах бота. И если сервер на территории РФ, то уже год примерно входящий трафик от серверов телеги не доходит до серверов в РФ. Поэтому заводим домен 2го уровня, бесплатно переносим его в cloudflare, там указываем ip нашего сервера и получаем трафик от телеги на сервер. Для РКН это уже трафик не от сервера телеги, а от cloudflare  получается, они его не блокируют.
Или вы через ТОР смогли принимать сообщения тоже как-то?

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Dmitry Egorov

Констан…
0

Спасибо. Отличное объяснение.

Каюсь, невнимательно прочитал сообщение: упустил там слово бот. Совсем другой контент получается.

Наши боты (и вообще вся инфраструктура) хостятся за речкой, поэтому местные требования на них не распространяются. И таких специфичных проблем нету.

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Евгений Петров

Констан…
0

Вебхук используете из-за высокой нагрузки? Если нет, то почему не поллинг, которому даже домен не нужен.

Ответить

Steve Evets

Константин
0

логично))  Антиспам)  У родителей постоянно телефоны забиваются от этого бесполезного г-на в вацапе, пересылаемого друг другу изо дня в день

Ответить

Sergei Timofeyev

Константин
0

Если удалить все мессенджеры и запретить СМС - спама будет в разы меньше.

Ответить

Joseph Denison

Pol
2

У него идеальные голосовой звонок и видео звонок.   Можешь сравнить

Ответить

Евгений Пожидаев

Joseph
1

Facetime для бедных

Ответить

Олег Нечаев

Joseph
1

Кстати, сравнивал специально. На длительных звонках ломается как и ватсап. Лучший голосовой был у мессенджера (фб).

Ответить

Vladimir Ivanov

Олег
0

А с duo кто нить сравнивал?

Ответить

Steve Evets

Pol
2

ну, вы про Одноклассники еще спросите)  Или про Тик-ток))

Ответить

Паронормальный

Steve
2

с Тик-током понятно, там школоте кривляться удобно, а в одноклассниках парикмахерши сидят.... все норм. Зачем кто-то ВК пользуется, вот это загадка

Ответить

Ilya Makarov

Паронормальный
0

Вк это кстати основной мессенджер у молодежи. Как минимум в Ульяновске.

Ответить

Паронормальный

Ilya
0

Да, почему-то регионы любят очень. Не понятно, глюк на глюке

Ответить

Валерий Никнейм

Pol
1

По моему опыту, Вайбером пользуются те же люди, что и Одноклассниками. Разные группы соседей по дому, родителей детей-школьников, выпускников школ 80х-90х и т.д.

Ответить

Ware Wow

Pol
1

Ну он был до недавнего времени номер 1-2, в определенных регионах и демографиях номер 1. Сейчас Вотсап отобрал их кусок и все кто был на вайбере перебираются на вотсап заметно.

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Sergei Galkin

Ware
0

Вотсап на десктопе работает только когда на телефоне в сети. Поэтому втопку его

Ответить

Ware Wow

Sergei
0

это инструмент и он задачи решает, если все там сидят, то нужно использовать.

Ответить

Nikolai O

Pol
0

Популярный в испаноязычных странах, Молдавии и на Украине. Скорее всего связано с потоком гастрабайтеров в Испанию и Италию.

Ответить

Mikhail Bobko

Pol
0

Периодически приходят сообщения - такой-то ваш контакт установил вайбер. Я не знаю зачем он нужен, но люди его устанавливают

Ответить

Andrey Azarov

Mikhail
0

Куда приходят?

Ответить

Mikhail Bobko

Andrey
0

В вайбер и приходят. У меня все родственники (родители и дяди-тети) в нем сидят

Ответить

Эчис Тюлюш

Pol
0

Самый популярный мессенджер в регионах.

Ответить

Bilguun Billy

Pol
0

Я. 
Особой разницы с Уотсапом нет, но так сложилось что там где я живу в основном пользуются ФБ мессенджером и Вайбером.
У Вайбера неплохая десктоп версия.
ФБ мессенджер не люблю использовать для разговоров (хотя вынужден признать у него качество связи гораздо лучше).

Ответить

Sergei Timofeyev

Bilguun
0

 У Вайбера неплохая десктоп версия.

1,5 ГБ после 8 часов использования? Спасибо. Нет. Веб от WA отъедает не более 300.

Ответить

Alexander Mitryashkin

13

Правильно Вайбер - выстрел себе в ногу это замечательно

Ответить

Паронормальный

Alexander
5

да нет у него уже больше ног

Ответить

Олег

Паронормальный
4

Зато есть крылья.

Ответить

Олег Нечаев

Alexander
1

Думаю, откуда волна новых людей в телеге появилась. А вот оно что.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexander
1

Спамом он выстрелил себе давно. Уже 3 года им не пользуюсь.

Ответить

Nicolay Lipnevich

Alexander
0

Максимально дискомфортная реклама, сразу после видеозвонка с другом начинает говорить третий, как будто из помещения с другом

Ответить

Den Zomann

7

Тех кто пользуется вайбером, уже ничто не отпугнёт.

Ответить

Ware Wow

Den
0

не вижу принципиальной разницы с другими интерфейсами, все примерно один в один.

Ответить

Артём Дьяченко

Ware
0

Да уж конечно, копировать он умеет, а тормоза его, удивлен что хвалят его голосовую связь.

Ответить

Артём Дьяченко

5

Как этот формат может отпугнуть? Пользователи этого "чуда", мне кажется, просто не знают что существуют другие мессенджеры или не могут их установить! Даёшь платные сообщения!!!)) 
Недоразумение сплошное. 

Ответить

Ware Wow

Артём
0

Сейчас у всех стоит несколько мессенджеров, для максимального охвата.

Ответить

Олег

Ware
9

Охвата? Чего? Все зависит, что вы там хотите охватить.

Ответить

Артём Дьяченко

Ware
0

Хотелось бы чтобы было на один как минимум меньше)))

Ответить

Юрий Белоножкин

Артём
2

По причине рекламы Вайбер уехал с моего телефона несколько дет назад. Не жалею!

Ответить

Олег

Артём
0

Зачем? Мне и так места достаточно.

Ответить

Юрий Белоножкин

5

 Новый формат «отпугнёт» пользователей, считает эксперт.

Комментатор согласен.

Ответить

Тарас Рогаченко

3

Вайбер - 💩

Ответить

Saucedo Puetz

0

Кто нито знает как удалить эту видеорекламную гадость?

Ответить

Паронормальный

Saucedo
7

удалить Viber

Ответить

Николай

Паронормальный
1

Так он про это и спрашивает

Ответить

Паронормальный

Николай
0

типа не знает как приложения удалять?

Ответить

Николай

Паронормальный
4

Ну а иначе почему у него Вайбер?

Ответить

Артем Летюшев

Николай
0

Тоже верно.

Ответить

Олег

Николай
0

Прост спросил, забейте на это.

Ответить

Николай

Олег
0

Олег, а ты пользуешься мессенджерами, или у тебя встроенный?

Ответить

Олег

Николай
0

А у вас?

Ответить

Egor Glukhov

Олег
0

А почему вы отвечаете вопросом на вопрос?

Ответить

Олег

Egor
1

Потому что тут надо отвечать на вопросы.

Ответить

Влад Виолентий

2

имхо, аудитория сожрет. в вайбере она гиперконсервативная. звонки зависвют, говоришь им, поставь телеграм, смотрят на тебя как на долбоеба

Говорю за беларусь, ибо тут он номер 1.

Ответить

Pavel Che

Влад
0

Есть такое, сложно перейти например на телеграм когда все остальные шлют сообщения в вайбере.
Но процесс идет. Когда то все были в ICQ, сейчас помню только его номер, потом скайп опять же уже туда никто не пишет.
Если вайбер не прекратит эту дичь с рекламой то постепенно и он замолчит.
Поясню на примере компания декларирует, что вы всегда можете отписаться от рассылок. Только по факту это не так сколько я не отписывался от сообщений одной торговой сети в Минске (строительных материалов называются на три буквы, правдо заглавных, не хочу делать им доп рекламу, минчане узнают что за гиперы остальным не важно). Они все равно приходят с издевательским от вайбера " вы всегда можете отписаться".
Я не говорю о том что приходят сообщения от вовсе левых торговых сетей каким то образом получивших данные

Ответить

Иван Дубышкин

1

МТС уже пошёл пилить интеграцию рекламы в разговоры абонентов

Ответить

Олег

Иван
0

Высылайте.

Ответить

Иван Дубышкин

Олег
1

сколько брать паяльников?

Ответить

Олег

Иван
2

Мало.

Ответить

Эчис Тюлюш

Олег
1

Алег, пожалуйста молчи. Иногда твои комментарии не в тему

Ответить

Yuri Ahmedov

1

Помянем. 

Ответить

Юрий Белоножкин

Yuri
–1

F

Ответить

Олег

Юрий
0

Спс.

Ответить

Nikolai O

0

 В VIBER  есть одна только полезбая вещь - Viber Out, звонки платные на любые телефоны. Удобно, когда надо заграницу часто звонить, с подпиской вообще дешево. Но настолько нелогичый интерфейс!

Ответить

Egor Glukhov

Nikolai
1

Звучит как "каминг аут". А приложений для платного межгорода - валом, вряд ли это можно считать преимуществом.

Ответить

Nikolai O

Egor
0

Так как клиенты пользуются Viber то да, и я им пользуюсь. Зачем тогда дополнительно что то устанавливать? Вот почему такого в Whatsaap нет - это вопрос.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Nikolai
0

В Скайпе это уже давно... Хотя шо то, шо это. Прям по аксиоме Эскобара

Ответить

Nikolai O

Alexander
0

Да, есть, но Скайп тяжелее и им то уж точно ни один клиент года 3 не пользуется.

Ответить

Alexander

Nikolai
0

Ну поэтом и написал про аксиому Эскобара

Ответить

Nikolay Shestakov

0

Имхо никогда не было дочкой газпром медиа

Ответить

Dmitry Egorov

0

Какие они... ммм... молодцы

Писали мы SaaS/стартап для заказчика. Целевая аудитория там планировалась очень своеобразная: люди реально пользуются этим мессенджером.

Думали использовать Viber как канал получения сообщений с кодом для входа. Но, когда клиент узнал, что цены оказались выше СМС, быстренько прекратили.

У Вайбера инфраструктуру сравнивать ОПСОСами будет стыдно, но ценник выше.

Ответить

Михаил Сметанников

0

Давай тогда уже премиум подписку, без рекламы и с новыми стикерами

Ответить

Александр Линник

0

В последнее время там что-то и связь говно

Ответить

Георгий Пришкин

0

Не видел в жизни людей, которые бы им пользовались. А, точно, Варламов про него что-то рассказывал.

Ответить

Паронормальный

0

Вот, что происходит, когда в том-менеджеры компании ставят цифровую цыганку с региона

Ответить

Иван Иваскив

0

Удали 2 года назад, потому что не пользовался.
Жена в полиции работает, там отдел кадров и начальник только через Вайбер рассылку делают)))

Ответить

Kikidon

0

Надо видеорекламу перед и во время звонка.

Ответить

Александр Стриго

–1

По мне все эти мессенджеры одинаковы абсолютно, я пользуюсь телегой (для общение с друзьями хипстерами) и вотсапом для общения с нормальными людьми. Вайбером не пользуюсь ибо никого из моего окружение там нет, если были бы пользовались. Мессенджеры такая хуйня , где как то исторически сложилось публика и хз почему.

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Эдуард Богомаз

Александр
0

Телега - друзья
Вацап- нормальные люди

Ясно понятн

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