Новый формат «отпугнёт» пользователей, считает эксперт.
- Мессенджер Viber впервые начал продавать рекламу в России через локального партнёра — компанию IMHO (входит в ГК НСК). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обе компании.
- До этого Viber продавал рекламу самостоятельно, напоминает газета. IMHO предложит эксклюзивный новый формат Post Call Video — видеорекламу после звонка, а также рекламу в списке чатов и брендированные стикеры, пишет издание. IMHO сотрудничает с «Яндексом», Rambler Group, YouTube и другими.
- Viber стал показывать баннерную рекламу после звонков в апреле 2017 года. Видеоформат появился благодаря тому, что высокоскоростной интернет стал доступнее, считает руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
- По словам Зыкова, новый формат «отпугнёт» пользователей — они могут перейти в другие соцсети. Мессенджеру приходится экспериментировать с рекламой, чтобы доказать свою перспективность, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.
- По данным Mediascope, к декабрю 2019 года аудитория Viber достигла 37 млн пользователей в месяц, пишет «Коммерсантъ». При этом аудитория WhatsApp — 69 млн, у Telegram — 23 млн.
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Pol Bal
Зачем вообще существует Вайбер? Кто те люди, которые его устанавливают?
ОлегPol
Чтобы максимум рос:)
Steve EvetsОлег
у тебя он растет еще? Сколько см?
ОлегSteve
Да, скоро лопнет:)
Константин ШелковниковPol
У меня тетя (весьма в возрасте) Вайбер использует, потому что там людей меньше. Поставила whatsapp, а ей подружки начали всяких котиков и прочий спам кидать. Она сказала нафиг этот watsapp, поставила viber. Там людей нет и спама) а семья знает, что ее там найти можно. Жаль, это на период блокировки телеги пришлось, так бы ее на нее перевел.
ПаронормальныйКонстантин
А статья разве не по то, что в Viber еще больше спама добавили?
Константин ШелковниковПаронормальный
Спам между людьми определенных социальных групп не сравним ни с чем) Наша компания года 3-4 назад использовала Вайбер в качестве корпоративного мессенджера (после того, как skype перестал файлы внутри сети напрямую отправлять). Было даже нормально, пока на десктопной версии реклама не стала закрывать половину списка контактов. Ушли на телегу и слезы радости утираем... РКН подгадил нашему корп. боту конечно, но tor для исходящий сообщений и cloudflare для входящих решает проблему.
Dmitry EgorovКонстантин
Расскажите, пожалуйста, чуть подобнее про Cloudflare. В чем смысл? И как это сделано?
У меня весь трафик ТК завернут в Тор. Проблем нет от слова "совсем"
КонстантинDmitry
для исходящих сообщений ТОР шикарен. Но если надо через бота принять сообщение, то телега отправляет его на webhook, который указан в параметрах бота. И если сервер на территории РФ, то уже год примерно входящий трафик от серверов телеги не доходит до серверов в РФ. Поэтому заводим домен 2го уровня, бесплатно переносим его в cloudflare, там указываем ip нашего сервера и получаем трафик от телеги на сервер. Для РКН это уже трафик не от сервера телеги, а от cloudflare получается, они его не блокируют.
Или вы через ТОР смогли принимать сообщения тоже как-то?
Dmitry EgorovКонстан…
Спасибо. Отличное объяснение.
Каюсь, невнимательно прочитал сообщение: упустил там слово бот. Совсем другой контент получается.
Наши боты (и вообще вся инфраструктура) хостятся за речкой, поэтому местные требования на них не распространяются. И таких специфичных проблем нету.
Евгений ПетровКонстан…
Вебхук используете из-за высокой нагрузки? Если нет, то почему не поллинг, которому даже домен не нужен.
Steve EvetsКонстантин
логично)) Антиспам) У родителей постоянно телефоны забиваются от этого бесполезного г-на в вацапе, пересылаемого друг другу изо дня в день
Sergei TimofeyevКонстантин
Если удалить все мессенджеры и запретить СМС - спама будет в разы меньше.
Joseph DenisonPol
У него идеальные голосовой звонок и видео звонок. Можешь сравнить
Евгений ПожидаевJoseph
Facetime для бедных
Олег НечаевJoseph
Кстати, сравнивал специально. На длительных звонках ломается как и ватсап. Лучший голосовой был у мессенджера (фб).
Vladimir IvanovОлег
А с duo кто нить сравнивал?
Steve EvetsPol
ну, вы про Одноклассники еще спросите) Или про Тик-ток))
ПаронормальныйSteve
с Тик-током понятно, там школоте кривляться удобно, а в одноклассниках парикмахерши сидят.... все норм. Зачем кто-то ВК пользуется, вот это загадка
Ilya MakarovПаронормальный
Вк это кстати основной мессенджер у молодежи. Как минимум в Ульяновске.
ПаронормальныйIlya
Да, почему-то регионы любят очень. Не понятно, глюк на глюке
Валерий НикнеймPol
По моему опыту, Вайбером пользуются те же люди, что и Одноклассниками. Разные группы соседей по дому, родителей детей-школьников, выпускников школ 80х-90х и т.д.
Ware WowPol
Ну он был до недавнего времени номер 1-2, в определенных регионах и демографиях номер 1. Сейчас Вотсап отобрал их кусок и все кто был на вайбере перебираются на вотсап заметно.
Sergei GalkinWare
Вотсап на десктопе работает только когда на телефоне в сети. Поэтому втопку его
Ware WowSergei
это инструмент и он задачи решает, если все там сидят, то нужно использовать.
Nikolai OPol
Популярный в испаноязычных странах, Молдавии и на Украине. Скорее всего связано с потоком гастрабайтеров в Испанию и Италию.
Mikhail BobkoPol
Периодически приходят сообщения - такой-то ваш контакт установил вайбер. Я не знаю зачем он нужен, но люди его устанавливают
Andrey AzarovMikhail
Куда приходят?
Mikhail BobkoAndrey
В вайбер и приходят. У меня все родственники (родители и дяди-тети) в нем сидят
Эчис ТюлюшPol
Самый популярный мессенджер в регионах.
Bilguun BillyPol
Я.
Особой разницы с Уотсапом нет, но так сложилось что там где я живу в основном пользуются ФБ мессенджером и Вайбером.
У Вайбера неплохая десктоп версия.
ФБ мессенджер не люблю использовать для разговоров (хотя вынужден признать у него качество связи гораздо лучше).
Sergei TimofeyevBilguun
У Вайбера неплохая десктоп версия.
1,5 ГБ после 8 часов использования? Спасибо. Нет. Веб от WA отъедает не более 300.
Alexander Mitryashkin
Правильно Вайбер - выстрел себе в ногу это замечательно
ПаронормальныйAlexander
да нет у него уже больше ног
ОлегПаронормальный
Зато есть крылья.
Олег НечаевAlexander
Думаю, откуда волна новых людей в телеге появилась. А вот оно что.
Sergei TimofeyevAlexander
Спамом он выстрелил себе давно. Уже 3 года им не пользуюсь.
Nicolay LipnevichAlexander
Максимально дискомфортная реклама, сразу после видеозвонка с другом начинает говорить третий, как будто из помещения с другом
Den Zomann
Тех кто пользуется вайбером, уже ничто не отпугнёт.
Ware WowDen
не вижу принципиальной разницы с другими интерфейсами, все примерно один в один.
Артём ДьяченкоWare
Да уж конечно, копировать он умеет, а тормоза его, удивлен что хвалят его голосовую связь.
Артём Дьяченко
Как этот формат может отпугнуть? Пользователи этого "чуда", мне кажется, просто не знают что существуют другие мессенджеры или не могут их установить! Даёшь платные сообщения!!!))
Недоразумение сплошное.
Ware WowАртём
Сейчас у всех стоит несколько мессенджеров, для максимального охвата.
ОлегWare
Охвата? Чего? Все зависит, что вы там хотите охватить.
Артём ДьяченкоWare
Хотелось бы чтобы было на один как минимум меньше)))
Юрий БелоножкинАртём
По причине рекламы Вайбер уехал с моего телефона несколько дет назад. Не жалею!
ОлегАртём
Зачем? Мне и так места достаточно.
Юрий Белоножкин
Новый формат «отпугнёт» пользователей, считает эксперт.
Комментатор согласен.
Тарас Рогаченко
Вайбер - 💩
Saucedo Puetz
Кто нито знает как удалить эту видеорекламную гадость?
ПаронормальныйSaucedo
удалить Viber
НиколайПаронормальный
Так он про это и спрашивает
ПаронормальныйНиколай
типа не знает как приложения удалять?
НиколайПаронормальный
Ну а иначе почему у него Вайбер?
Артем ЛетюшевНиколай
Тоже верно.
ОлегНиколай
Прост спросил, забейте на это.
НиколайОлег
Олег, а ты пользуешься мессенджерами, или у тебя встроенный?
ОлегНиколай
А у вас?
Egor GlukhovОлег
А почему вы отвечаете вопросом на вопрос?
ОлегEgor
Потому что тут надо отвечать на вопросы.
Влад Виолентий
имхо, аудитория сожрет. в вайбере она гиперконсервативная. звонки зависвют, говоришь им, поставь телеграм, смотрят на тебя как на долбоеба
Говорю за беларусь, ибо тут он номер 1.
Pavel CheВлад
Есть такое, сложно перейти например на телеграм когда все остальные шлют сообщения в вайбере.
Но процесс идет. Когда то все были в ICQ, сейчас помню только его номер, потом скайп опять же уже туда никто не пишет.
Если вайбер не прекратит эту дичь с рекламой то постепенно и он замолчит.
Поясню на примере компания декларирует, что вы всегда можете отписаться от рассылок. Только по факту это не так сколько я не отписывался от сообщений одной торговой сети в Минске (строительных материалов называются на три буквы, правдо заглавных, не хочу делать им доп рекламу, минчане узнают что за гиперы остальным не важно). Они все равно приходят с издевательским от вайбера " вы всегда можете отписаться".
Я не говорю о том что приходят сообщения от вовсе левых торговых сетей каким то образом получивших данные
Иван Дубышкин
МТС уже пошёл пилить интеграцию рекламы в разговоры абонентов
ОлегИван
Высылайте.
Иван ДубышкинОлег
сколько брать паяльников?
ОлегИван
Мало.
Эчис ТюлюшОлег
Алег, пожалуйста молчи. Иногда твои комментарии не в тему
Yuri Ahmedov
Помянем.
Юрий БелоножкинYuri
F
ОлегЮрий
Спс.
Nikolai O
В VIBER есть одна только полезбая вещь - Viber Out, звонки платные на любые телефоны. Удобно, когда надо заграницу часто звонить, с подпиской вообще дешево. Но настолько нелогичый интерфейс!
Egor GlukhovNikolai
Звучит как "каминг аут". А приложений для платного межгорода - валом, вряд ли это можно считать преимуществом.
Nikolai OEgor
Так как клиенты пользуются Viber то да, и я им пользуюсь. Зачем тогда дополнительно что то устанавливать? Вот почему такого в Whatsaap нет - это вопрос.
Alexander MitryashkinNikolai
В Скайпе это уже давно... Хотя шо то, шо это. Прям по аксиоме Эскобара
Nikolai OAlexander
Да, есть, но Скайп тяжелее и им то уж точно ни один клиент года 3 не пользуется.
AlexanderNikolai
Ну поэтом и написал про аксиому Эскобара
Nikolay Shestakov
Имхо никогда не было дочкой газпром медиа
Dmitry Egorov
Какие они... ммм... молодцы
Писали мы SaaS/стартап для заказчика. Целевая аудитория там планировалась очень своеобразная: люди реально пользуются этим мессенджером.
Думали использовать Viber как канал получения сообщений с кодом для входа. Но, когда клиент узнал, что цены оказались выше СМС, быстренько прекратили.
У Вайбера инфраструктуру сравнивать ОПСОСами будет стыдно, но ценник выше.
Михаил Сметанников
Давай тогда уже премиум подписку, без рекламы и с новыми стикерами
Александр Линник
В последнее время там что-то и связь говно
Георгий Пришкин
Не видел в жизни людей, которые бы им пользовались. А, точно, Варламов про него что-то рассказывал.
Паронормальный
Вот, что происходит, когда в том-менеджеры компании ставят цифровую цыганку с региона
Иван Иваскив
Удали 2 года назад, потому что не пользовался.
Жена в полиции работает, там отдел кадров и начальник только через Вайбер рассылку делают)))
Kikidon
Надо видеорекламу перед и во время звонка.
Александр Стриго
По мне все эти мессенджеры одинаковы абсолютно, я пользуюсь телегой (для общение с друзьями хипстерами) и вотсапом для общения с нормальными людьми. Вайбером не пользуюсь ибо никого из моего окружение там нет, если были бы пользовались. Мессенджеры такая хуйня , где как то исторически сложилось публика и хз почему.
Эдуард БогомазАлександр
Телега - друзья
Вацап- нормальные люди
Ясно понятн