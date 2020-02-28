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В них будут доставлять заказы, в которых есть корм для кошки.
Маркетплейс «Беру» выпустил ограниченную серию коробок для заказов, из которых можно собрать домик для кошки. Компания приурочила выпуск коробок ко дню кошек, который в России отмечается 1 марта, рассказали vc.ru в «Яндекс.Маркете».
Чтобы получить такую коробку, пользователь должен заказать корм для кошки на «Беру». Инструкции по сборке размещены на картоне, а для сборки понадобятся ножницы и канцелярский нож.
В начале 2020 года коробки, из которых затем можно собрать домик для кошки или другие аксессуары для дома и мебель, представила Samsung. Компания выпустила упаковку Eco-Package, которая сначала будет использоваться для телевизоров The Serif.
Штош, придется заказать кошачий корм
Олег, ты болен, вискас не для уважаемых котов.
Олег не любит котов, видимо.
Тот, кто вискасом кормит:(
Олег, тебя на постах Лебедева обучали?
Ну умер и умер )
Тебе совсем животных не жалко?
Зачем тогда кормить их говном?
Комментарий удален
А есть аналогичная акция с кормом для людей + дом (или квартира) в подарок? Желательно не из упаковки. Беру!
Где-то я это уже видел...
Лучше бы сделали чек-бокс при заказе "если есть возможность, упакуйте мой заказ в коробку-кошачий домик".
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