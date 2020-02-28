В них будут доставлять заказы, в которых есть корм для кошки.

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Маркетплейс «Беру» выпустил ограниченную серию коробок для заказов, из которых можно собрать домик для кошки. Компания приурочила выпуск коробок ко дню кошек, который в России отмечается 1 марта, рассказали vc.ru в «Яндекс.Маркете».

Чтобы получить такую коробку, пользователь должен заказать корм для кошки на «Беру». Инструкции по сборке размещены на картоне, а для сборки понадобятся ножницы и канцелярский нож.