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Татьяна Боброва
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Маркетплейс «Беру» выпустил новые коробки для заказов — из них можно собрать домик для кошки Материал редакции

В них будут доставлять заказы, в которых есть корм для кошки.

27 комментариев
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Маркетплейс «Беру» выпустил ограниченную серию коробок для заказов, из которых можно собрать домик для кошки. Компания приурочила выпуск коробок ко дню кошек, который в России отмечается 1 марта, рассказали vc.ru в «Яндекс.Маркете».

Чтобы получить такую коробку, пользователь должен заказать корм для кошки на «Беру». Инструкции по сборке размещены на картоне, а для сборки понадобятся ножницы и канцелярский нож.

В начале 2020 года коробки, из которых затем можно собрать домик для кошки или другие аксессуары для дома и мебель, представила Samsung. Компания выпустила упаковку Eco-Package, которая сначала будет использоваться для телевизоров The Serif.

#беру

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27 комментариев
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Matthew White

7

Штош, придется заказать кошачий корм

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Олег

Matthew
3

Вискас.

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Sergei Bakotin

Олег
4

Олег, ты болен, вискас не для уважаемых котов.

Ответить

Mike Kosulin

Sergei
0

Олег не любит котов, видимо.

Ответить

Олег

Mike
1

Кто это не любит?

Ответить

Mike Kosulin

Олег
0

Тот, кто вискасом кормит:(

Ответить

Олег

Mike
0

Кормите состав как состав.

Ответить

Mike Kosulin

Олег
1

Олег, тебя на постах Лебедева обучали?

Ответить

Олег

Mike
0

А то, конечно, владею.

Ответить

Mike Kosulin

Олег
0

Покупаешь таблетки на авито?

Ответить

Олег

Mike
0

Это от продавца зависит.

Ответить

Oleg Oleynik

Олег
0

Ну умер и умер )

Ответить

Олег

Oleg
0

Он будет жить вечно.

Ответить

Pavel Zakharov

Олег
0

Тебе совсем животных не жалко?

Ответить

Олег

Pavel
0

Жалко.

Ответить

Pavel Zakharov

Олег
0

Зачем тогда кормить их говном?

Ответить

Олег

Pavel
8

Пфф. Вас им надо накормить.

Ответить

Pavel Zakharov

Олег
0

Спасибо

Ответить

Олег

Pavel
4

Пожалуйста!

Ответить

Комментарий удален

John Doe

2

А есть аналогичная акция с кормом для людей + дом (или квартира) в подарок? Желательно не из упаковки. Беру!

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NotFop

2

Где-то я это уже видел...

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Anton HXC

NotFop
0

Коробки из под телевизоров Samsung вроде как трансформируются в домики для кошек.

Ответить

Anton HXC

NotFop
0

Не, они просто мебель из коробок делают)

Ответить

Лаврентий Рерих

0

Лучше бы сделали чек-бокс при заказе "если есть возможность,  упакуйте мой заказ в коробку-кошачий домик".

Ответить

Pol Bal

0

только зачем?

Ответить

Todd

Pol
0

Лояльность аудитории

Ответить

Anton HXC

0

https://vc.ru/marketing/101248-samsung-predstavila-novuyu-upakovku-dlya-tv-iz-korobok-mozhno-sdelat-mebel-i-aksessuary-dlya-doma

Samsung представила новую упаковку для ТВ — из…
Пользователь может скачать инструкцию и собрать мебель за полчаса, говорят в компании.
vc.ru
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