Apple собрала аниме с «участием» MacBook для японской рекламы ноутбука

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Комментарий удален
Сослан Сакшин
все-таки у японцев удивительно тонкий вкус
Александр Антипов
Я бы сказал удивительно тонкий яблочный вкус) Много обещающие инвестиции.
Сослан СакшинАлександр
да нет как раз, у эпла тоже неплохо
но я про японскую музыку (она кстати достаточно типичная для это страны) в ролике