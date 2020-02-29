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Только сейчас ей формально исполнился 21 год — возраст, с которого в США можно легально употреблять алкоголь.
28 февраля актёр и создатель бренда джина Aviation Райан Рейнольдс опубликовал рекламный ролик, в котором угощает женщину Арлин Манько бесплатным джином в честь её дня рождения в високосном году.
Арлин родилась 29 февраля 1936 года — хоть ей и исполняется 84 года, формально женщина отмечает лишь 21-й день рождения.
В шутливом рекламном ролике женщина рассказывает о своей жизни и парадоксе дня рождения 29 февраля: свадьбе в пять лет, рождении детей и ожидании первого «легального» напитка на протяжении 30 679 дней.
Также Арлин показывают в винном магазине в попытках обмануть кассира переодеваниями, чтобы выглядеть старше своего возраста.
В конце ролика женщина заявляет, что никогда не слышала о Райане Рейнольдсе, на что актер за кадром возмущённо отвечает, что «она просто пьяная».
По словам представителей Aviation, любой «високосный ребенок», которому исполнился 21 год, может получить подарочную карту на $21 от Райана Рейнольдса. Для этого имениннику нужно отправить письмо на Ryan@aviationgin.com. Потратить деньги можно в интернет-магазине Aviation и магазинах-партнёрах.
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