Это поможет оценить влияние рекламных кампаний на продажи в магазинах ритейлера, рассчитывают компании.

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Mail.ru Group и «Магнит» объявили о сотрудничестве в сфере развития маркетинговых технологий и О2О-аналитики (привлечение клиентов из онлайна в офлайн). Об этом vc.ru сообщил представитель интернет-холдинга.

Ритейлер в рамках сотрудничества предоставил обезличенные данные участников своей программы лояльности для таргетинга рекламы через маркетплейс myTarget, принадлежащий Mail.ru Group, рассказали в компании.

«Магнит» разделит аудиторию по узким характеристикам: особенностям покупательского поведения и предпочтениям, покупкам определённых товаров и брендов, форматам посещаемых магазинов и другим параметрам, рассказали в Mail.ru Group. Рекламодатели, в свою очередь, смогут таргетировать кампании на эти сегменты аудитории и отслеживать изменение спроса на продукты в зависимости от настроек.

«Атрибуция рекламы с программой лояльности "Магнита" поможет оценить влияние digital-кампаний на покупательскую активность пользователей в магазинах сети, измерить ROI (окупаемость инвестиций — vc.ru) и повысить эффективность интернет-продвижения», — объяснил представитель интертнет-холдинга.