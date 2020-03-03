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Это поможет оценить влияние рекламных кампаний на продажи в магазинах ритейлера, рассчитывают компании.
Mail.ru Group и «Магнит» объявили о сотрудничестве в сфере развития маркетинговых технологий и О2О-аналитики (привлечение клиентов из онлайна в офлайн). Об этом vc.ru сообщил представитель интернет-холдинга.
Ритейлер в рамках сотрудничества предоставил обезличенные данные участников своей программы лояльности для таргетинга рекламы через маркетплейс myTarget, принадлежащий Mail.ru Group, рассказали в компании.
«Магнит» разделит аудиторию по узким характеристикам: особенностям покупательского поведения и предпочтениям, покупкам определённых товаров и брендов, форматам посещаемых магазинов и другим параметрам, рассказали в Mail.ru Group. Рекламодатели, в свою очередь, смогут таргетировать кампании на эти сегменты аудитории и отслеживать изменение спроса на продукты в зависимости от настроек.
«Атрибуция рекламы с программой лояльности "Магнита" поможет оценить влияние digital-кампаний на покупательскую активность пользователей в магазинах сети, измерить ROI (окупаемость инвестиций — vc.ru) и повысить эффективность интернет-продвижения», — объяснил представитель интертнет-холдинга.
По собственным данным, программой лояльности ритейлера пользуются около 25 млн человек. В конце 2019 года «Магнит» запустил открытую платформу для управления цифровой рекламой, которая поможет измерить эффективность кампании на основе покупок клиентов, объяснял ритейлер.
В начале было бы неплохо, кассиров побольше посадить, в помещении прибрать, тухлые продукты выкинуть...а уж потом таргетинг делать.
Было бы неплохо, но они вольны делать все в том порядке, какой считают нужным, потому что там много разных людей работает: таргетологи ведь не пойдут в зал сгребать тухлые овощи и подменять кассиров, верно?
Если заставить, то пойдут.
Кривое косое приложение с рейтингом в единицу, которое открывается раз. в три покупки, но уже что то куда то предоставляют
И не открывайте его в магазине. Есть сторонние приложения-агрегаторы карт (Кошелек, Google Pay etc.). С них и показывайте. Зачем вам вообще магазинные приложения на телефоне? Можно в браузере посещать личный кабинет на сайтах магазинов, если вам это нужно. Или спросить у кассира, сколько у вас баллов, предъявив пластик. А телефон захламлять необязательно. Акции вам итак смс-ками наспамят, будь вы трижды отписаны от таких рассылок.
Я может чего не понимаю, объясните пожалуйста. Обезличенные данные в MyTarget, на минуточку переводится как "МояЦель" Вопрос, в кого и как они будут целиться если данные обезличены? По номеру телефона? Так номер телефона сегодня является прекрасным идентификатором человека. Вот убейте я не понимаю таких заявлений, может кто поделится соображениями?
А что непонятно конкретно?)
Номер телефона привязан к карте лояльности Магнита с одной стороны и к акку в Мэйле с другой стороны. Внутри Мэйла это все прекрасно мэтчится со всеми проектами холдинга и дает кучу потенциальных рекламных форматов.
Обезличенность в данном случае значит, что Магнит в базе не указывает открыто ФИО клиента, его номер телефона и т.д. Данные зашифрованы. Но это по заявлению Магнита конечно.
Это значит, что продаются аудиторные сегменты "Покупатели дошика", где например потенциал охвата сегмента 90к пользователей, а не конкретный Александр Казанский, который в том числе входит в этот сегмент
А данные по продаже просрочки не предоставил?
https://www.youtube.com/watch?v=_PDUVfUGgmM
Угу, оьезличенные.
На прошлой неделе по моей виртуальной карте лояльности какой-то ублюдок взял бесплатно кастрюлю (около 1000 рублей) в какой-то жопе под Оренбургом.
На что поддержка сказала, что 'не ебет, это ты' и аргументы, что я с утра покупал по этой же карте в Самаре с утра и вечером никак их не убедили -)
Подозреваю, что уровень подготовки специалистов там аховый, а уж как они хранят персональные данные... Даже думать страшно
баллы магнита успешно воруются и продаются,с самого начала создания программы лояльности. баллы пятерки тоже, давно и много где. даже софт для автоматизации перебора номеров чужих карт с балансом тоже продается не особо дорого. Увы, но руководству эти проблемы неинтересны
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