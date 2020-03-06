Американцы начали делать антисептики из-за дефицита товара в магазинах на фоне вспышки коронавируса.

В закладки

Пользователи Twitter из США начали обсуждать способы создания антисептиков для рук в домашних условиях из-за дефицита товара в магазинах на фоне вспышки коронавируса Covid-2019, обратило внимание CNN. Некоторые из них решили использовать водку техасского бренда Tito’s.

Laura Antonetti @superlaura Thinking about making my own hand sanitizer out of aloe vera and Titos vodka #Coronavirustexas

Tito’s начала отвечать пользователям, которые упоминали бренд в своих твитах, объясняя, что водка не подходит для создания антисептика. Пользователь под ником @DomDiFurio обратил внимание, что компания занимается оповещениями уже двое суток.

В Tito’s пояснили, что в напитке не содержится достаточного количества спирта: по рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), дезинфицирующее средство для рук должно содержать как минимум 60% спирта.

TitosVodka @TitosVodka @superlaura Per the CDC, hand sanitizer needs to contain at least 60% alcohol. Tito's Handmade Vodka is 40% alcohol, and therefore does not meet the current recommendation of the CDC. Please see attached for more information. https://t.co/3gS4Cv92Xn Согласно CDC, антисептик для рук должен содержать как минимум 60% алкоголя. Водка Tito's содержит 40% алкоголя, а следовательно, не соответсвует текущим рекомендациям. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенной информацией.

В беседе с изданием DallasNews представитель Tito's заявил, что компания решила прояснить ситуацию сразу, как заметила публикации в соцсетях. «Если бы наши поклонники пустили водку Titoʼs на производство антисептика, это хорошо повлияло бы на бизнес. Но досадно потратить впустую хороший продукт, учитывая, что он не дезинфицирует», — отметил он.