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Татьяна Боброва
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В США начали делать антисептики для рук из водки — техасский бренд Tito’s объяснил пользователям, что это бесполезно Материал редакции

Американцы начали делать антисептики из-за дефицита товара в магазинах на фоне вспышки коронавируса.

9 комментариев
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Пользователи Twitter из США начали обсуждать способы создания антисептиков для рук в домашних условиях из-за дефицита товара в магазинах на фоне вспышки коронавируса Covid-2019, обратило внимание CNN. Некоторые из них решили использовать водку техасского бренда Tito’s.

Kaliel 🍥 @MsmFrostly
Gonna make some hand sanitizer from @TitosVodka to keep safe from the corona virus. 😔👌
Laura Antonetti @superlaura
Thinking about making my own hand sanitizer out of aloe vera and Titos vodka #Coronavirustexas

Tito’s начала отвечать пользователям, которые упоминали бренд в своих твитах, объясняя, что водка не подходит для создания антисептика. Пользователь под ником @DomDiFurio обратил внимание, что компания занимается оповещениями уже двое суток.

В Tito’s пояснили, что в напитке не содержится достаточного количества спирта: по рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), дезинфицирующее средство для рук должно содержать как минимум 60% спирта.

TitosVodka @TitosVodka
@superlaura Per the CDC, hand sanitizer needs to contain at least 60% alcohol. Tito's Handmade Vodka is 40% alcohol, and therefore does not meet the current recommendation of the CDC. Please see attached for more information. https://t.co/3gS4Cv92Xn
Согласно CDC, антисептик для рук должен содержать как минимум 60% алкоголя. Водка Tito's содержит 40% алкоголя, а следовательно, не соответсвует текущим рекомендациям. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенной информацией.

В беседе с изданием DallasNews представитель Tito's заявил, что компания решила прояснить ситуацию сразу, как заметила публикации в соцсетях. «Если бы наши поклонники пустили водку Titoʼs на производство антисептика, это хорошо повлияло бы на бизнес. Но досадно потратить впустую хороший продукт, учитывая, что он не дезинфицирует», — отметил он.

Первый случай заражения коронавирусом Covid-2019 был зафиксирован в США в конце января 2020 года. По данным на 3 марта, в стране было зафиксировано 108 случаев. Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал тщательнее мыть руки, чтобы не заразиться. На этом фоне в США выросли продажи антисептиков.

#новость#коронавирус

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9 комментариев
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Project News

5

Хорошо, что в России спирт можно просто так купить

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Андрей Деревянко

0

Казалось бы - производителю такой ажиотаж должен быть на руку

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Денис Демидов

Андрей
3

А сколько стоит хороший pr на том, что производитель сам себе сокращает продажи?

Ответить

Alexander A. Zhuravkov

Денис
3

Вопрос хороший ибо случай чрезвычайно редкий

Ответить

Денис Демидов

Alexander
1

Хороший SMM это искусство. 

Ответить

Sergey Gulbin

0

Достаточно странные действия компании. Я бы на их месте только способствовал изготовлению антисептиков из их водки. Тем более, разница в 20 п.п. в данном случае несущественная. Не думаю, что вирусы и бактерии после обработки 40-градусной водкой выживут, а если их обработать 60-градусным антисептиком сразу все вымрут, не логично.

Ответить

Andrey Mikhnenkov

Sergey
3

Это не изучение темной материи, для этого заключения им было достаточно посмотреть в микроскоп и посчитать сколько осталось процентов микроорганизмов, даже 80% антисептик должен находится на руках не менее 15 секунд.

Википедия, "Антисептик для рук":
"Для эффективной борьбы с микробами концентрация спирта в средствах для обработки рук должна быть выше 60 %. Для медицинских учреждений, таких как больницы и клиники, оптимальная концентрация спирта для уничтожения микробов составляет от 70 % до 95 %."

Кроме того, бывают компании, которые считают прибыль чуть дальше чем на 3 месяца вперед, если они начнут рекламировать заведомо ложные свойства это не пойдет на пользу продукту.

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Паронормальный

0

конечно не правильно.. изнутри нужно

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Nick Sidorov

0

Вот и молодцы. 
Отличный ход для улучшения репутации

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