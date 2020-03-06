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Американцы начали делать антисептики из-за дефицита товара в магазинах на фоне вспышки коронавируса.
Пользователи Twitter из США начали обсуждать способы создания антисептиков для рук в домашних условиях из-за дефицита товара в магазинах на фоне вспышки коронавируса Covid-2019, обратило внимание CNN. Некоторые из них решили использовать водку техасского бренда Tito’s.
Tito’s начала отвечать пользователям, которые упоминали бренд в своих твитах, объясняя, что водка не подходит для создания антисептика. Пользователь под ником @DomDiFurio обратил внимание, что компания занимается оповещениями уже двое суток.
В Tito’s пояснили, что в напитке не содержится достаточного количества спирта: по рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), дезинфицирующее средство для рук должно содержать как минимум 60% спирта.
В беседе с изданием DallasNews представитель Tito's заявил, что компания решила прояснить ситуацию сразу, как заметила публикации в соцсетях. «Если бы наши поклонники пустили водку Titoʼs на производство антисептика, это хорошо повлияло бы на бизнес. Но досадно потратить впустую хороший продукт, учитывая, что он не дезинфицирует», — отметил он.
Первый случай заражения коронавирусом Covid-2019 был зафиксирован в США в конце января 2020 года. По данным на 3 марта, в стране было зафиксировано 108 случаев. Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал тщательнее мыть руки, чтобы не заразиться. На этом фоне в США выросли продажи антисептиков.
Казалось бы - производителю такой ажиотаж должен быть на руку
А сколько стоит хороший pr на том, что производитель сам себе сокращает продажи?
Вопрос хороший ибо случай чрезвычайно редкий
Достаточно странные действия компании. Я бы на их месте только способствовал изготовлению антисептиков из их водки. Тем более, разница в 20 п.п. в данном случае несущественная. Не думаю, что вирусы и бактерии после обработки 40-градусной водкой выживут, а если их обработать 60-градусным антисептиком сразу все вымрут, не логично.
Это не изучение темной материи, для этого заключения им было достаточно посмотреть в микроскоп и посчитать сколько осталось процентов микроорганизмов, даже 80% антисептик должен находится на руках не менее 15 секунд.
Википедия, "Антисептик для рук":
"Для эффективной борьбы с микробами концентрация спирта в средствах для обработки рук должна быть выше 60 %. Для медицинских учреждений, таких как больницы и клиники, оптимальная концентрация спирта для уничтожения микробов составляет от 70 % до 95 %."
Кроме того, бывают компании, которые считают прибыль чуть дальше чем на 3 месяца вперед, если они начнут рекламировать заведомо ложные свойства это не пойдет на пользу продукту.
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