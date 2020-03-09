Но в успех затеи не верили даже сотрудники компании.

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С конца 2017 года российский производитель консервированной продукции «Дядя Ваня» и екатеринбургское креативное агентство Red Pepper Film выпускают «душевные» короткометражные фильмы со счастливым финалом — вместо классической рекламы бренда.

Они полюбились зрителям и критикам — собирают миллионы просмотров и восторженные комментарии на YouTube, а также получают кинопремии. Сами создатели успеха не ожидали, а над решением руководства снимать фильмы смеялись даже сотрудники компании.

Сценарист и режиссёр фильмов Иван Соснин и маркетолог «Дяди Вани» Гельмира Маринина рассказали vc.ru, почему компания решила рискнуть и запустить рекламные ролики длиной более 15 минут практически без упоминания бренда, к чему это привело и с какими трудностями во время съёмок столкнулись создатели.

Фильм «Большая восьмёрка», который вышел в феврале 2020 года

Зачем бренду короткометражки

«Изначально задача была снять рекламный “околосоциальный” ролик хронометражом до шести минут», — вспоминает Маринина.

По её словам, в 2017 году продвижение «Дяди Вани» в digital было нулевым, а какой-то полноценной видеорекламы не было около семи лет. Компания предполагала, что ролик, где главное история, а не бренд, поднимет имиджевую составляющую компании.

Такая идея, как рассказывает специалист, пришла маркетологу Самвелу Аветисяну, который три года назад консультировал владельца «Дяди Вани» Тиграна Телунца по продвижению. Аветисян предложил снять ролик и познакомил предпринимателя с агентством Red Pepper Film.

Тогда бренд объявил конкурс среди покупателей на реальные истории, где главного героя звали бы Иван, и выбрал одну — об эмигранте с Кубы, который приехал в Россию, на родину своего отца. Взяв этот рассказ за основу, сценарист и режиссёр Иван Соснин написал сценарий. Ролик планировали снять на шесть минут.

Первый фильм бренда

Так появилась первая короткометражка бренда «Дяди Вани» под названием «Гудбай, Америка», которая вышла в декабре 2017 года. Только длился фильм в два раза дольше запланированного.

При запуске первого фильма не было задачи снять 20-минутный короткометражный фильм. Но раз так получилось и первое видео вышло хронометражом 12 минут, то решили попробовать его выпустить. Гельмира Маринина маркетолог «Дяди Вани»

Однако реакция людей на первую короткометражку была двоякой, рассказывает Маринина.

Во-первых, под видеороликом на YouTube 40% реакций были негативными. Во-вторых, по словам маркетолога, запуск проекта был настолько неожиданным и рискованным, что даже сотрудники «Дяди Вани» критиковали решение компании снимать фильмы.

Однако Телунц заметил перспективность направления и решил продолжить эксперимент.

Тогда компания опросила своих сотрудниц (женщины — главная аудитория бренда), чтобы выяснить, что понравилось и не понравилось им в ролике. Оказалось, им не хотелось видеть, как люди в фильме употребляют крепкий алкоголь или используют нецензурную лексику. Но они прониклись любовной историей.

Также Маринина отмечает: люди в России хотят видеть красивую картинку и не готовы смотреть, как люди живут в трущобах в деревнях.

Сценарий под второй и последующие фильмы также писал Соснин, но уже не по историям покупателей, а чтобы результат соответствовал требованиям «Дяди Вани» и был интересен аудитории.

Вторая короткометражка, как и задумала компания, была про любовь. Производитель начал приглашать известных актёров на главные роли (Алексея Серебрякова, Кирилла Кяро, Ольгу Сутулову), решив, что они привлекут аудиторию и увеличат количество просмотров.

Кроме того, «Дядя Ваня» и Red Pepper Film договорились, что в фильме обязательно будут две-три вставки продукта и взаимодействие с ним главного героя

«Голос моря» — второй фильм от «Дяди Вани» и Red Pepper Film

Сейчас снято уже восемь фильмов и, рассказывает Маринина, негативная реакция на новые короткометражки — около 2% от зрителей на YouTube.

Соснин вспоминает, что в начале проекта были сомнения в эффективности такого подхода к продвижению бренда. В конечном счёте зрители оставляют комментарии, что после фильмов готовы пойти и купить продукцию «Дяди Вани».

Люди начали больше потреблять продукцию после того, как посмотрели фильмы. Ты понимаешь, что бренд думает не только о том, чтобы заработать, но и о том, чтобы сделать что-то хорошее, доброе и интересное для зрителей, поэтому лояльность к нему растёт. Иван Соснин сценарист и режиссёр

Процесс съёмок

По словам режиссёра, съёмка одной короткометражки стоит заказчику примерно 3-5 млн рублей. Он добавляет, что цена классического рекламного ролика для телевидения примерно такая же.

Так происходит из-за того, что режиссёры идут в рекламу, где продукт важнее истории, чтобы зарабатывать деньги. «Никто не получает огромного удовольствия, снимая, как по хлебу 15 секунд течёт майонез», — комментирует Соснин. За такую «неинтересную» съёмку платят больше. В случае с кино члены команды получают удовольствие, гонорары для них на втором месте, подчёркивает режиссёр.

По его мнению, проблемы при производстве короткометражек для «Дяди Вани» такие же, как и при съёмке обычных фильмов.

По оценке Ивана Соснина

Разница, как рассказывает Соснин, в том, что в таких проектах появляется ещё один продюсер, со стороны заказчика, который контролирует процесс. Его правки могут на совпадать с мнением креативной команды, и участникам приходится искать компромисс.

Главной сложностью режиссёр называет общение с актёрами и командой. Часто люди начинают сомневаться и считать подобные проекты рекламой, если узнают, что конкретный бренд поддерживает фильм.

Бывали сложности коммуникации с некоторыми людьми, которые думали, что если есть бренд, то можно просить много денег. Мы старались либо отказываться от таких отношений, либо объяснять свою позицию и работать по стандартным гонорарам кино. Иван Соснин сценарист и режиисёр

«Интервью»

По словам Марининой, в фильме «Интервью» актёр Алексей Серебряков (снимался в «Левиафане», «Груз 200», «Ван Гоги» и других картинах — vc.ru) должен был съесть огурцы «Дяди Вани», но начал импровизировать и не съел. Съёмочная команда постеснялась его поправить. Маринина связывает это с тем, что команде было в новинку работать с таким известным человеком.

Соснин рассказывает: во время съёмки стало понятно, что бренд не сделает сцену лучше, будет лишним. Поэтому он считает правильным решение отойти от сценария.

В договоре «Дяди Вани» и Red Pepper Film было условие: любое серьёзное отступление от сценария означало для подрядчика штраф. Из-за импровизации Серебрякова Red Pepper Film пришлось его выплатить (сумма неизвестна). Тем не менее компания продолжила сотрудничество с командой.

Ещё одной проблемой режиссёр называет поиск второстепенных актёров в регионах: не хватает профессионалов для кино.

«Театральные актёры есть, но в небольших городах они начинают сильно переигрывать, что приводит к трате времени на попытку записать удачный дубль», — рассказывает Соснин. Если же съёмочная группа видит, что второстепенный актёр не тянет роль, сценарий пытаются адаптировать, например уменьшить количество реплик для этого героя.

Продвижение фильмов

«Вот задача для маркетолога — что сделать с роликом на 12 минут», — задаётся вопросом Маринина, которой пришлось писать нестандартную стратегию для продвижения фильмов. По её словам, в 2017 году нормальной продолжительностью ролика среди digital-специалистов считались две-три минуты.

К короткометражкам «Дяди Вани» монтируют трейлеры на 15 и 30 секунд. В первых пяти секундах мелькают логотип бренда и его продукция, но в целом он анонсирует фильм. Эти трейлеры показывают как рекламу на YouTube, в Instagram и других площадках. Те, кому интересно, нажимают на ссылку и переходят к полной версии фильма.

По словам Марининой, агентства продвижения крутили у виска и говорили, что никто не будет смотреть ролики. Ей пришлось консультироваться со специалистами Google из Дублина, чтобы разобраться, как лучше настроить таргетинг для трейлеров на YouTube.

​информация по данным «Дяди Вани» без учёта последней короткометражки «Большая восьмёрка»

Сейчас таргетинг трейлеров настроен на зрителей от 18 до 55 лет, хотя ядро аудитории «Дяди Вани» старше 35-ти. Производителю выгодно взаимодействовать с более молодой аудиторией, чтобы, когда она вырастет, она была лояльна к бренду.

Вместе с возрастом таргетинг настраивают и по другим параметрам: подбирают интересы (любители кино, покупок), выделяют аудиторию конкурентов, зрителей прошлых фильмов и похожих на них пользователей.

Хотя бренд продвигает фильмы во «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Маринина замечает, что самая тонкая и разнообразная настройка таргетинга именно на YouTube. Там большой набор инструментов и параметров.

Рекламная кампания под каждый ролик продолжается четыре недели, результаты оцениваются по показам, охвату уникальных пользователей, просмотрам по отдельным каналам (YouTube, «ВКонтакте») и в совокупности, проценту досматриваемости.

Бюджет на продвижение Маринина не раскрывает, но рассказывает, что половина приходится на YouTube-рекламу.

Также она подмечает: хотя по показам аудитория фильмов примерно в равной степени делится на мужчин и женщин, досматривают и комментируют ролики в основном мужчины.

Первые пять короткометражек «Дяди Вани» и Red Pepper Film были об общечеловеческих ценностях (дружба и семья), а последние три поднимают остросоциальные вопросы. Поэтому фильмы начали поддерживать целые сообщества.

Сообщество экологов и экологические активисты начали помогать нам в распространении фильма «Урок экологии». В случае с «Большой восьмёркой» — различные приюты собак и любителей животных. Иван Соснин сценарист и режиссёр

Как считает режиссёр, прежде имевший опыт работы с привычными публике рекламными роликами, короткометражки «Дяди Вани» — стратегия, которая направлена на долгосрочные отношения с потребителем и на лояльность к бренду.

Эффективность такого подхода Гельмира Маринина объясняет тем, что сейчас люди закрыты от рекламы.