Фильм снят за один дубль, одним кадром и на одном заряде аккумулятора.

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10 марта 2020 года Apple выпустила продолжение рекламной кампании «Снято на iPhone». На этот раз действия разворачиваются в Эрмитаже, и это первый случай, когда бренд снял маркетинговый ролик для глобального рынка в России.

В новом проекте — фильм-прогулка по музею, которая продолжается 5 часов 19 минут и снята на одном заряде iPhone 11 Max Pro без склеек. Проект придумала и реализовала российская команда.

Как и в предыдущих эпизодах «Снято на iPhone», в фильме не показаны продукты Apple (к примеру, в декабре 2019 года компания опубликовала короткометражку от режиссёра «Джона Уика» и «Дэдпула 2» Дэвида Литча). Они выступают инструментами, с помощью которых компания демонстрирует возможности своих технологий, не навязывая покупку.

Над фильмом работали несколько сотен человек. Режиссёр Арсинья Гог, оператор-постановщик Давид Хайзников и ещё несколько участников рассказали vc.ru, каково снимать пять часов одним дублем без перерыва и какие трудности возникают при съёмке на смартфон в разном освещении.

Планирование

Идею фильма-прогулки по музею, которая понравилась Apple, придумала режиссёр Аксинья Гог («Как выйти замуж. Инструкция», «Петербург. Только по любви» и другие фильмы).

По её словам, в первоначальном брифе Apple было лишь несколько вводных: Эрмитаж, iPhone, один кадр, пять часов. Гог могла придумать сценарий и попытаться вписать его в пространство музея, но решила сделать наоборот: оттолкнулась от залов и экспонатов и выстроила повествование вокруг них.

Прежде, рассказывают создатели проекта, художественный фильм в Эрмитаже снимали лишь однажды. В начале 2000-х годов Александр Сокуров снял в нём фильм «Русский ковчег». Тем не менее музей поддержал идею Apple и согласился сотрудничать.

Когда Гог начала искать оператора на проект, ей нельзя было раскрывать все детали, но слова о пятичасовой съёмке одним кадром многих сбивали с толку. Давид Хайзников оказался единственным, кто отнёсся к этому условию спокойно.

Снять проект без единой склейки — это то, чего пока не удавалось сделать никому в кинематографе. Во всех нашумевших фильмах, снятых одним планом («Бёрдмэн», «1917»), всё равно есть скрытые склейки. У нас же нет ни одной. Давид Хайзников оператор-постановщик

Второй режиссёр Алексей Смоляр говорит, что интересной задачей было рассчитать, сколько времени провести в том или ином помещении, на сколько задержаться у отдельного экспоната.

У съёмочной команды была лишь одна репетиция в выходной музея, но даже тогда группа торопилась и снимала отрывками: пробовала проход мимо отдельных экспонатов и по некоторым залам. Съёмочный материал занял три часа вместо положенных пяти. Команде пришлось заново составлять маршрут и детальнее расписывать сценарий.

В остальное время создатели проекта, благодаря тому, что снимали на телефон, а не на громоздкую камеру, ходили по музею вместе с туристами, разучивая будущий маршрут. В целом подготовка к съёмкам заняла около четырёх месяцев.

Сами же съёмки проходили в понедельник, выходной день Эрмитажа. По словам команды, даже в это время в нём заняты тысячи сотрудников: занимаются уборкой, инвентаризацией и реставрацией. У съёмочной группы был чёткий план прохода по музею, иногда у неё было лишь несколько минут на один зал, и после его двери закрывались для работы сотрудников Эрмитажа.

Техническая часть съёмок

Технический директор проекта Николай Пигарев рассказывает, что его первый вопрос: а может ли вообще телефон это сделать. Никто раньше не пробовал снимать на iPhone 11 Pro Max пять часов без перерыва с разным освещением.

Одним из открытий во время тестов стало то, что экспозиция, автостабилизация, фокус сильнее влияют на батарею устройства, чем яркость экрана, работа Bluetooth или Wi-Fi.

Мы бесчисленное количество раз прошли маршрут. У меня был график, позволявший отслеживать «нормальную» активность батарейки, которая дала бы нам снять не меньше пяти часов. Во время самой съемки мы постоянно сверялись с ним и адаптировали нашу работу: чем больше «играют» с ручными настройками камеры через приложение, тем больше нагрузка на систему. Николай Пигарев технический директор

Ещё одним вызовом для команды стала настройка камеры телефона. По словам оператора, нативное приложение iPhone не давало контролировать все параметры. Автоэкспозиция пыталась высветлить кадр в тёмном помещении, изображение становилось зернистым.

Команда не могла регулировать настройки на экране: палец загораживал картинку, прикосновения могли растрясти изображение, а иногда устройство и вовсе находилось на кране и дотянуться до него было невозможно.

Кран для съёмки на высоте

За две недели до съёмки команда решила написать собственное приложение для управления камерой телефона с Apple Watch. Она обратилась к сторонним разработчикам. Так появилось Catch.

С помощью цифровой коронки часов можно управлять ISO, фокусом, балансом белого и другими параметрами камеры. Такая система не даст ошибиться, если не туда нажать на экране.

Дополнительно приложение поддерживает функцию Smart HDR, которая автоматически улучшает качество изображения.

Думаю, это такой «звоночек из будущего», которое уже скоро настанет, когда компьютеры будут сами дорисовывать часть картинки, как это сейчас работает с Deep Fusion или ночным режимом в iPhone. В нашем случае Smart HDR очень помог при съёмке нюансов вроде переходов тёмных цветов на картинах — от тёмно-зелёного к чёрному и так далее. Николай Пигарев технический директор

Главной особенностью приложения Пигарев называет то, что нельзя случайно остановить запись, появляется уведомление с просьбой подтвердить решение. Так команда подстраховалась на случай, когда съёмка длится какое-то время и кто-то ненароком нажимает «Стоп».

Ещё до съёмок разработчики опубликовали приложение в App Store для всех. Catch стоит 749 рублей.

Также команда использовала сразу три телефона. Хайзников рассказывает, что второй был для подстраховки, а третий понадобился для плейбека. Видео с него транслировали на iPad режиссёра, несколько iPhone съёмочной группы и вовлечённых в проект сотрудников Apple из разных стран.

Дело в том, что обычно сигнал на плейбек передаётся по проводу. Но во время этой съёмки мы не подключали к телефонам никакие провода, чтобы ни у кого не возникло ощущения, что телефоны заряжаются (ведь стояла задача снять всё именно на одном заряде). Давид Хайзников оператор-постановщик

Команда придумала конструкцию, которая удерживает сразу три телефона и при этом даёт манёвренность операторам с гимбалом (рукоятью для стабилизации камеры).

Ограничения во время съёмок

«В Эрмитаже нельзя практически ничего, что можно в обычном кино», — комментирует команда.

Хайзников представлял, что сможет повесить тросы для движения камеры, но от идеи пришлось отказаться из-за риска повредить экспонаты.

Также из-за правил Эрмитажа команда не могла пронести на съёмки воду. Группа делала перерыв только на отдельных станциях по пути маршрута, будто бежала марафон.

Смоляр рассказывает, что за камерой на протяжении всей записи следовало семь человек. Трое — операторы, им приходилось передавать гимбал с телефонами каждые 20 минут, иначе уставали руки.

Из-за того, что снимали в декабре, во время фильма освещение меняется с дневного на ночное. Поэтому ассистенту оператора приходилось в реальном времени менять настройки камеры (тут пригодилось приложение для Apple Watch).

Он заучил все настройки на протяжении всего нашего маршрута, как стишок, — он знал, что у этой картины ISO 389, а у следующей уже 430. Рядом с ним был второй ассистент, который те же настройки вводил для запасного телефона. Давид Хайзников оператор-постановщик

Съёмка в одном из залов в темноте

Одной из самых сложных сцен второй режиссёр называет фрагмент в театре, где смартфон почти постоянно крутился вокруг себя. По этой причине в помещение зашли только оператор и актёры, остальная часть команды наблюдала за картинкой на трансляции.

В один момент передача изображения с устройства для плейбэка ненадолго прервалась, поэтому команда сняла сцену практически вслепую.

Ещё одним сложным моментом для нас были переходы камеры с крана в руки оператору, на тележку, обратно на кран и так далее. Важно было, с одной стороны, сделать их максимально незаметными, с другой стороны — не создать ощущения монтажа или склейки. Алексей Смоляр второй режиссёр

Результат

Команда проекта говорит, что у неё нет конкретных ожиданий от этого проекта. По словам режиссёра, задачей создателей фильма было устроить испытание iPhone, показав возможности новой модели, а не выдать идеальную картинку.

Завершение съёмки

Гог отмечает, что все недочёты: осветительные приборы в кадре или отражения съёмочной группы в предметах, лишь показывают, что всё происходящее реально. Свой фильм она называет медитацией.