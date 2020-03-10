Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Рубрика развивается при поддержке
Маркетинг
Дарья Дейнека
15

Apple сняла на iPhone пятичасовой фильм про Эрмитаж: как команда готовилась к съёмкам и с какими трудностями столкнулась Материал редакции

Фильм снят за один дубль, одним кадром и на одном заряде аккумулятора.

0 Обсудить
В закладки

10 марта 2020 года Apple выпустила продолжение рекламной кампании «Снято на iPhone». На этот раз действия разворачиваются в Эрмитаже, и это первый случай, когда бренд снял маркетинговый ролик для глобального рынка в России.

В новом проекте — фильм-прогулка по музею, которая продолжается 5 часов 19 минут и снята на одном заряде iPhone 11 Max Pro без склеек. Проект придумала и реализовала российская команда.

Как и в предыдущих эпизодах «Снято на iPhone», в фильме не показаны продукты Apple (к примеру, в декабре 2019 года компания опубликовала короткометражку от режиссёра «Джона Уика» и «Дэдпула 2» Дэвида Литча). Они выступают инструментами, с помощью которых компания демонстрирует возможности своих технологий, не навязывая покупку.

Над фильмом работали несколько сотен человек. Режиссёр Арсинья Гог, оператор-постановщик Давид Хайзников и ещё несколько участников рассказали vc.ru, каково снимать пять часов одним дублем без перерыва и какие трудности возникают при съёмке на смартфон в разном освещении.

Планирование

Идею фильма-прогулки по музею, которая понравилась Apple, придумала режиссёр Аксинья Гог («Как выйти замуж. Инструкция», «Петербург. Только по любви» и другие фильмы).

По её словам, в первоначальном брифе Apple было лишь несколько вводных: Эрмитаж, iPhone, один кадр, пять часов. Гог могла придумать сценарий и попытаться вписать его в пространство музея, но решила сделать наоборот: оттолкнулась от залов и экспонатов и выстроила повествование вокруг них.

Прежде, рассказывают создатели проекта, художественный фильм в Эрмитаже снимали лишь однажды. В начале 2000-х годов Александр Сокуров снял в нём фильм «Русский ковчег». Тем не менее музей поддержал идею Apple и согласился сотрудничать.

Когда Гог начала искать оператора на проект, ей нельзя было раскрывать все детали, но слова о пятичасовой съёмке одним кадром многих сбивали с толку. Давид Хайзников оказался единственным, кто отнёсся к этому условию спокойно.

Снять проект без единой склейки — это то, чего пока не удавалось сделать никому в кинематографе. Во всех нашумевших фильмах, снятых одним планом («Бёрдмэн», «1917»), всё равно есть скрытые склейки. У нас же нет ни одной.

Давид Хайзников
оператор-постановщик

Второй режиссёр Алексей Смоляр говорит, что интересной задачей было рассчитать, сколько времени провести в том или ином помещении, на сколько задержаться у отдельного экспоната.

У съёмочной команды была лишь одна репетиция в выходной музея, но даже тогда группа торопилась и снимала отрывками: пробовала проход мимо отдельных экспонатов и по некоторым залам. Съёмочный материал занял три часа вместо положенных пяти. Команде пришлось заново составлять маршрут и детальнее расписывать сценарий.

В остальное время создатели проекта, благодаря тому, что снимали на телефон, а не на громоздкую камеру, ходили по музею вместе с туристами, разучивая будущий маршрут. В целом подготовка к съёмкам заняла около четырёх месяцев.

Сами же съёмки проходили в понедельник, выходной день Эрмитажа. По словам команды, даже в это время в нём заняты тысячи сотрудников: занимаются уборкой, инвентаризацией и реставрацией. У съёмочной группы был чёткий план прохода по музею, иногда у неё было лишь несколько минут на один зал, и после его двери закрывались для работы сотрудников Эрмитажа.

Техническая часть съёмок

Технический директор проекта Николай Пигарев рассказывает, что его первый вопрос: а может ли вообще телефон это сделать. Никто раньше не пробовал снимать на iPhone 11 Pro Max пять часов без перерыва с разным освещением.

Одним из открытий во время тестов стало то, что экспозиция, автостабилизация, фокус сильнее влияют на батарею устройства, чем яркость экрана, работа Bluetooth или Wi-Fi.

Мы бесчисленное количество раз прошли маршрут. У меня был график, позволявший отслеживать «нормальную» активность батарейки, которая дала бы нам снять не меньше пяти часов. Во время самой съемки мы постоянно сверялись с ним и адаптировали нашу работу: чем больше «играют» с ручными настройками камеры через приложение, тем больше нагрузка на систему.

Николай Пигарев
технический директор

Ещё одним вызовом для команды стала настройка камеры телефона. По словам оператора, нативное приложение iPhone не давало контролировать все параметры. Автоэкспозиция пыталась высветлить кадр в тёмном помещении, изображение становилось зернистым.

Команда не могла регулировать настройки на экране: палец загораживал картинку, прикосновения могли растрясти изображение, а иногда устройство и вовсе находилось на кране и дотянуться до него было невозможно.

Кран для съёмки на высоте

За две недели до съёмки команда решила написать собственное приложение для управления камерой телефона с Apple Watch. Она обратилась к сторонним разработчикам. Так появилось Catch.

С помощью цифровой коронки часов можно управлять ISO, фокусом, балансом белого и другими параметрами камеры. Такая система не даст ошибиться, если не туда нажать на экране.

Дополнительно приложение поддерживает функцию Smart HDR, которая автоматически улучшает качество изображения.

Думаю, это такой «звоночек из будущего», которое уже скоро настанет, когда компьютеры будут сами дорисовывать часть картинки, как это сейчас работает с Deep Fusion или ночным режимом в iPhone. В нашем случае Smart HDR очень помог при съёмке нюансов вроде переходов тёмных цветов на картинах — от тёмно-зелёного к чёрному и так далее.

Николай Пигарев
технический директор

Главной особенностью приложения Пигарев называет то, что нельзя случайно остановить запись, появляется уведомление с просьбой подтвердить решение. Так команда подстраховалась на случай, когда съёмка длится какое-то время и кто-то ненароком нажимает «Стоп».

Ещё до съёмок разработчики опубликовали приложение в App Store для всех. Catch стоит 749 рублей.

Также команда использовала сразу три телефона. Хайзников рассказывает, что второй был для подстраховки, а третий понадобился для плейбека. Видео с него транслировали на iPad режиссёра, несколько iPhone съёмочной группы и вовлечённых в проект сотрудников Apple из разных стран.

Дело в том, что обычно сигнал на плейбек передаётся по проводу. Но во время этой съёмки мы не подключали к телефонам никакие провода, чтобы ни у кого не возникло ощущения, что телефоны заряжаются (ведь стояла задача снять всё именно на одном заряде).

Давид Хайзников
оператор-постановщик

Команда придумала конструкцию, которая удерживает сразу три телефона и при этом даёт манёвренность операторам с гимбалом (рукоятью для стабилизации камеры).

Ограничения во время съёмок

«В Эрмитаже нельзя практически ничего, что можно в обычном кино», — комментирует команда.

Хайзников представлял, что сможет повесить тросы для движения камеры, но от идеи пришлось отказаться из-за риска повредить экспонаты.

Также из-за правил Эрмитажа команда не могла пронести на съёмки воду. Группа делала перерыв только на отдельных станциях по пути маршрута, будто бежала марафон.

Смоляр рассказывает, что за камерой на протяжении всей записи следовало семь человек. Трое — операторы, им приходилось передавать гимбал с телефонами каждые 20 минут, иначе уставали руки.

Из-за того, что снимали в декабре, во время фильма освещение меняется с дневного на ночное. Поэтому ассистенту оператора приходилось в реальном времени менять настройки камеры (тут пригодилось приложение для Apple Watch).

Он заучил все настройки на протяжении всего нашего маршрута, как стишок, — он знал, что у этой картины ISO 389, а у следующей уже 430. Рядом с ним был второй ассистент, который те же настройки вводил для запасного телефона.

Давид Хайзников
оператор-постановщик
Съёмка в одном из залов в темноте

Одной из самых сложных сцен второй режиссёр называет фрагмент в театре, где смартфон почти постоянно крутился вокруг себя. По этой причине в помещение зашли только оператор и актёры, остальная часть команды наблюдала за картинкой на трансляции.

В один момент передача изображения с устройства для плейбэка ненадолго прервалась, поэтому команда сняла сцену практически вслепую.

Ещё одним сложным моментом для нас были переходы камеры с крана в руки оператору, на тележку, обратно на кран и так далее. Важно было, с одной стороны, сделать их максимально незаметными, с другой стороны — не создать ощущения монтажа или склейки.

Алексей Смоляр
второй режиссёр

Результат

Команда проекта говорит, что у неё нет конкретных ожиданий от этого проекта. По словам режиссёра, задачей создателей фильма было устроить испытание iPhone, показав возможности новой модели, а не выдать идеальную картинку.

Завершение съёмки

Гог отмечает, что все недочёты: осветительные приборы в кадре или отражения съёмочной группы в предметах, лишь показывают, что всё происходящее реально. Свой фильм она называет медитацией.

Я думаю, что в эпоху скоростей очень важно иногда притормозить, «зависнуть» и сфокусироваться на чём-то одном. Это фильм-медитация.

Если позволить себе погрузиться в него, начинаешь ощущать пространство и видеть тысячи образов, заложенных в произведениях известных художников. Это диалог человека со своими предками.

Аксинья Гог
режиссёр

#apple #iphone

Маркетинг
Подписан
Отписаться
В Казахстане предложили подписать “Договор с мамой”
В Казахстане банк решил разыграть своих клиентов и добавил в свой договор еще одну страницу, которую назвал “Договор с мамой”. Подписывая его, клиент ForteBank обещает чаще звонить своей маме, чаще приезжать к ней в гости и чаще дарить цветы и подарки.
1
{ "author_name": "Дарья Дейнека", "author_type": "editor", "tags": ["iphone","apple"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 111355, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Mar 2020 09:03:00 +0300", "is_special": false }
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Новый алгоритм с
настройкой в два клика
Узнать больше
Коллтрекинг
без боли
Простые настройки
Умный алгоритм
Чистая аналитика
Подробнее
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Знание источников продаж
постичь ты сможешь
познать
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Знание источников продаж
постичь ты сможешь
постичь
(function(d, w) { var analyticsCategory = "CoMagic branding"; var sendEvent = function sendEvent(label) { var action = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : "Click"; var value = "" .concat(analyticsCategory, " \u2014 ") .concat(label, " \u2014 ") .concat(action); console.log("Analytics: %c".concat(value), "color: #E87E04"); if (window.dataLayer !== undefined && analyticsCategory) { window.dataLayer.push({ event: "data_event", data_description: value }); } }; var rand = function rand(min, max) { min = Math.ceil(min); max = Math.floor(max); return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; }; var id = rand(1, 4); var head = document.querySelector(".comagic-branding-head"); head.setAttribute("data-comagic", id); sendEvent(id + " — Header", "Init"); head.addEventListener("click", function() { sendEvent(id + " — Header"); }); var branding = document.querySelector( '.comagic-branding[data-comagic="' + id + '"]' ); branding.style.display = "block"; sendEvent(id + " — Footer", "Init"); branding.addEventListener("click", function() { sendEvent(id + " — Footer"); }); })(document, window);
0
{ "id": 111355, "author_id": 238904, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/111355\/get","add":"\/comments\/111355\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/111355"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199113, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: застой eBay, проблемы Тинькова, новый логотип BMW и другое
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
2
Орта
Подписан
Отписаться
Как отраслевой организации стать интересной СМИ
В январе 2020 года глобальная сеть FleishmanHillard опубликовала доклад о происходящем в фармацевтической отрасли: част…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Все о дизайне проекта. Как играть шрифтами и не проиграть
Базовые знания о дизайне, которые помогут сделать проект красивым. В конце — пара советов для создания логотипа и чек-л…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Yuri Ahmedov
за день
Курс рубля на Forex упал до 74 рублей за доллар на фоне новостей о снижении цен на нефть на 30%
Тим Пазухин
за неделю
я уже чувствую комменты про то как это вдруг у него внезапно все нашлось. Но давайте поддержим человека который в наших реалиях двигает финтех индустрию
Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Saucedo Puetz

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…

Николай Демидов

«Тинькофф Инвестиции…

Владислав…

Как работать в стартапах и не…

Rassul Abidov

В Казахстане предложили…

Евгений Бойков

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…

Андрей Майоров

В Казахстане предложили…

Timofey Levin

Как работать в стартапах и не…

Timofey Levin

Как работать в стартапах и не…

Егор Демешко

Феномен «Дяди Вани»: бренд…

Андрей Олегович

Уронили вообще всё: вместе с…

Timofey Levin

Как работать в стартапах и не…

Arthur Niazyan

Московская биржа повысила…

Aleks Cloud

Новые типы микроразметки для…

Timofey Levin

Как работать в стартапах и не…

Bulat Ziganshin

Как работать в стартапах и не…

Петя Иванов

Курс рубля на Forex упал до…

Виктор Алексеенко

Курс рубля на Forex упал до…

Sergei Timofeyev

Уронили вообще всё: вместе с…

Spiker Spunreal

«Тинькофф Инвестиции…

Victor

5 историй о том, как девушки…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "6c7f979b" } { "page_type": "default" }