Международный старт продаж запланирован на 27 марта, пишет Gizchina.

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Xiaomi разместила камеру смартфона Mi 10 Pro на спутнике, который запустили в космос в 2019 году, и сфотографировала Землю. Так компания хотела продемонстрировать возможности камеры на 108 МП.

Слоган рекламы: «Взгляни на свой мир через 108 мегапикселей».

Xiaomi показала фотографии в рекламном ролике — с 0:54 до 1:01