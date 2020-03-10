Прямой эфир
больше миллиона раз
Международный старт продаж запланирован на 27 марта, пишет Gizchina.
Xiaomi разместила камеру смартфона Mi 10 Pro на спутнике, который запустили в космос в 2019 году, и сфотографировала Землю. Так компания хотела продемонстрировать возможности камеры на 108 МП.
Слоган рекламы: «Взгляни на свой мир через 108 мегапикселей».
Смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro уже продаются в Китае, а 27 марта 2020 года запланирован международный старт продаж, пишет Gizchina. Стоимость устройств составит от 36 000 рублей до 54 000 рублей.
Помню пафосную рекламу камеры на Ми 9 лайт. В такомже стиле была. Ну купил, смартфон хороший - камера гавно. Думаю и тут будет так же.
Молодцы , вместо того что бы хотя бы луну начать осваивать , запульнули камеру в космос , сколько затраченных средств и ресурсов в нашем мире выплюнуто на ветер в такие рекламы и тд , прогресс на дне , зато телефон крутой 🙏
Блоги компаний
Показать еще