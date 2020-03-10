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Лиана Липанова
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Видео: Xiaomi засняла Землю из космоса с помощью камеры смартфона Mi 10 Pro Материал редакции

Международный старт продаж запланирован на 27 марта, пишет Gizchina.

5 комментариев
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Xiaomi разместила камеру смартфона Mi 10 Pro на спутнике, который запустили в космос в 2019 году, и сфотографировала Землю. Так компания хотела продемонстрировать возможности камеры на 108 МП.

Слоган рекламы: «Взгляни на свой мир через 108 мегапикселей».

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Смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro уже продаются в Китае, а 27 марта 2020 года запланирован международный старт продаж, пишет Gizchina. Стоимость устройств составит от 36 000 рублей до 54 000 рублей.

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#фото #видео #xiaomi

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5 комментариев
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Kirill Golubovskiy

2

Честно говоря, выглядит как рендер + гугл мапс

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Евгений Юрьевич

0

Редми ноут 7 они на 35 км запускали. Дальше - больше?

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Igor Lorenz

0

Помню пафосную рекламу камеры на Ми 9 лайт. В такомже стиле была. Ну купил, смартфон хороший - камера гавно. Думаю и тут будет так же.

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Grigory Zarudaev

0

норм теха че 

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Юрий Датский

0

Молодцы , вместо того что бы хотя бы луну начать осваивать , запульнули камеру в космос , сколько затраченных средств и ресурсов в нашем мире выплюнуто на ветер в такие рекламы и тд , прогресс на дне , зато телефон крутой 🙏

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