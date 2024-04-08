Путин поручил правительству подумать над привлечением «ведущих иностранных блогеров» для продвижения российских товаров Статьи редакции
Идею рекламировать российские товары с помощью китайских блогеров предложили в феврале 2024 года.
- Владимир Путин поручил «рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции, в том числе с участием ведущих иностранных блогеров и с возможностью её продаж в онлайн-формате».
- Президент дал поручение правительству, некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при участии правительства Москвы. Они должны предоставить доклад до 1 октября 2024 года.
- Путин дал поручения по итогам форума «Сильные идеи для нового времени», который прошёл в феврале 2024 года. Тогда, как писало ТАСС, на мероприятии предложили организовать в России фестиваль, на котором популярным блогерам из Китая представили бы российскую продукцию и туристические маршруты. Так блогеры могли бы рекламировать их на территории всей страны. «Сама по себе идея замечательная», — цитировало агентство ответ президента.
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Наверно оговорился дед. Вот так логичнее будет от него.
Байден поручил правительству подумать над привлечением «ведущих иностранных блогеров» для продвижения американских товаров
Старый маразматик этот байден конечно
Он не хочет поручить разобраться, сколько спиздили на строительстве дамбы в Орске, если даже подрядчик говорит, что крысы проели покрытие?
Сказали уже, что местные растащили землю с дамбы. Мне, конечно, смешно немного, но...
Есть у нас родник неподалёку в области. А так как там песчаное место, то к роднику приезжают не только те, кто за водой, но и те, кто хочет набрать песка. Представьте, приезжает новый Мерс Цшка. Выходит мужик, берёт из багажника Большое ведро и лопату и идёт копать себе песок на горку, подрывая возвышенность. И это повторяется очень часто. При учёте того, что рядом база с песком, откуда можно заказать не так дорого...
А украинский след уже нашли?
Т.е. иностранные блогеры?
С одной стороны запрещают рекламу у иностранцев, с другой стороны хотят их же привлечь?
А как будут идентифицировать своих-своих и своих-чужих?
Уже выдавали плашки "иноагент", теперь ещё придумают.
Нашагент
Нашествие, небось, перенесут дальше. )
Тех, кого проплатил Кремль - свои, остальные чужие
Речь про Китай, Иран, Сирию и прочие дружественные страны.
Подумать?
Думайте.
Путин. Подписаться.
Василичу тиктоки распечатали наконец)0)0)0
Лапти? Или водку из китайского спирта?
CGPods
Медовуху
да куда там , пусть сразу хреновуху , если потянут
Мы требуем мистера Биста
У него контракт на $100 млн. толи с Самсунг, толи с Амазон. Наши не потянут такие бюджеты.
100 млн ему, 100 млн в карман - любой депутат потянет.
Пятая экономика мира не потянет какого-то блохера из загнивающего запада?
В рекламе Почта Банка?
эх, на такое я бы взглянула)
Каких товаров? Леса, газа и нефти? Или ракет?
Да и с блоггерами не все понятно
Кто будет рекламировать Москвич?
Вообще зачем иностранные блогеры. Когда можно сделать так, чтобы наши российские блогеры рекламировали, бесплатно.
Это уже прорыв или ещё рывок?
Представил как Аморант рекламирует туфли фабрики "Парижская Коммуна" и у меня встал...
заголовок вначале удивил, промелькнула мысль , что это уже за гранью разумного , а потом -то увидел, какие это оказывается "ведущие блогеры"
Только хотел написать про мистера Биста) А чё, прикольно будет
Правильно, с нашими не получилось, китайцев возьмем, че они простаивают просто так!
Я чо т не понял, а что рекламировать-то собрались и для кого? Если на российскую аудиторию, то у нас за иностранными блогерами от общего народонаселения следят незначительные доли процента, бесполезно. Если для зарубежной аудитории, то рекламировать что? Эмблемы Газпрома как на футболках Шальке? Так это бессмысленное сжигание газовых денег, никто клиентом Газпрома за пределами РФ не становится благодаря рекламе. Ну да, есть нормальная продукция, но она и внутри РФ на пределе конкуренции с тем же Китаем, а за рубежом тем более тяжко.
Золкин уже второй год бесплатно рекламирует эти товары.
Столько скудоумных уязвлений по поводу рекламы российских товаров... Думается такое могут писать в том числе люди с комплексом неполноценности.
Как раз, определённо человек которого задевают такие комментарии закомлпексованное, забитое чудище с комплексом неполноценности, а те у кого есть чувство юмора и возможности иронизировать в свой адрес как раз не могут быть закомплексованными.
РЕКЛАМИРОВАЙ