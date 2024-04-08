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Таня Боброва

Путин поручил правительству подумать над привлечением «ведущих иностранных блогеров» для продвижения российских товаров Статьи редакции

Идею рекламировать российские товары с помощью китайских блогеров предложили в феврале 2024 года.

  • Владимир Путин поручил «рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции, в том числе с участием ведущих иностранных блогеров и с возможностью её продаж в онлайн-формате».
  • Президент дал поручение правительству, некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при участии правительства Москвы. Они должны предоставить доклад до 1 октября 2024 года.
  • Путин дал поручения по итогам форума «Сильные идеи для нового времени», который прошёл в феврале 2024 года. Тогда, как писало ТАСС, на мероприятии предложили организовать в России фестиваль, на котором популярным блогерам из Китая представили бы российскую продукцию и туристические маршруты. Так блогеры могли бы рекламировать их на территории всей страны. «Сама по себе идея замечательная», — цитировало агентство ответ президента.

#новости

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 Владимир Егоров
Путин поручил правительству подумать над привлечением «ведущих иностранных блогеров» к уголовной ответственности

Наверно оговорился дед. Вот так логичнее будет от него.

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Владимир Песоцкий

Байден поручил правительству подумать над привлечением «ведущих иностранных блогеров» для продвижения американских товаров

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Giraffe

Старый маразматик этот байден конечно

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Продюсер душнила

Он не хочет поручить разобраться, сколько спиздили на строительстве дамбы в Орске, если даже подрядчик говорит, что крысы проели покрытие?

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Sergei Timofeyev

Сказали уже, что местные растащили землю с дамбы. Мне, конечно, смешно немного, но...

Есть у нас родник неподалёку в области. А так как там песчаное место, то к роднику приезжают не только те, кто за водой, но и те, кто хочет набрать песка. Представьте, приезжает новый Мерс Цшка. Выходит мужик, берёт из багажника Большое ведро и лопату и идёт копать себе песок на горку, подрывая возвышенность. И это повторяется очень часто. При учёте того, что рядом база с песком, откуда можно заказать не так дорого...

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Santiago
Сказали уже, что местные растащили землю с дамбы.

А украинский след уже нашли?

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Артур А.

Т.е. иностранные блогеры?
С одной стороны запрещают рекламу у иностранцев, с другой стороны хотят их же привлечь?
А как будут идентифицировать своих-своих и своих-чужих?

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Sergei Timofeyev

Уже выдавали плашки "иноагент", теперь ещё придумают.

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Gruntofos

Нашагент

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Sergei Timofeyev

Нашествие, небось, перенесут дальше. )

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Giraffe

Тех, кого проплатил Кремль - свои, остальные чужие

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Влад Шушкевич

Речь про Китай, Иран, Сирию и прочие дружественные страны.

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Zloy Sniper

Подумать?

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Иван Касаткин

Думайте.

Путин. Подписаться.

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Максим Неплох

Василичу тиктоки распечатали наконец)0)0)0

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шатал устоев

Лапти? Или водку из китайского спирта?

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Максим Ефимов

CGPods

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Тимур Маркин

Медовуху

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Timur Linarov

да куда там , пусть сразу хреновуху , если потянут

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Мистер Мальчик

Мы требуем мистера Биста

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Разработка Телеграм-ботов

У него контракт на $100 млн. толи с Самсунг, толи с Амазон. Наши не потянут такие бюджеты.

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John Smith Junior

100 млн ему, 100 млн в карман - любой депутат потянет.

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Укладчик стекловаты

Пятая экономика мира не потянет какого-то блохера из загнивающего запада?

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Альвар

В рекламе Почта Банка?

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flash

эх, на такое я бы взглянула)

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Giraffe
Путин поручил правительству подумать над привлечением «ведущих иностранных блогеров» для продвижения российских товаров

Каких товаров? Леса, газа и нефти? Или ракет?

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Inspector Gadget

Да и с блоггерами не все понятно

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anon anon
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Укладчик стекловаты

Кто будет рекламировать Москвич?
Вообще зачем иностранные блогеры. Когда можно сделать так, чтобы наши российские блогеры рекламировали, бесплатно.

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Airtemium

Это уже прорыв или ещё рывок?⁠⁠

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Артур Маслов

Представил как Аморант рекламирует туфли фабрики "Парижская Коммуна" и у меня встал...

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Yaroslav Kamolin

заголовок вначале удивил, промелькнула мысль , что это уже за гранью разумного , а потом -то увидел, какие это оказывается "ведущие блогеры"

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Георгий Станков
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Альберт Базалеев

Только хотел написать про мистера Биста) А чё, прикольно будет

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Denis Uvarov

Правильно, с нашими не получилось, китайцев возьмем, че они простаивают просто так!

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Stanislav Lem
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Максим Ефимов

Я чо т не понял, а что рекламировать-то собрались и для кого? Если на российскую аудиторию, то у нас за иностранными блогерами от общего народонаселения следят незначительные доли процента, бесполезно. Если для зарубежной аудитории, то рекламировать что? Эмблемы Газпрома как на футболках Шальке? Так это бессмысленное сжигание газовых денег, никто клиентом Газпрома за пределами РФ не становится благодаря рекламе. Ну да, есть нормальная продукция, но она и внутри РФ на пределе конкуренции с тем же Китаем, а за рубежом тем более тяжко.

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Stanislav Lem

Золкин уже второй год бесплатно рекламирует эти товары.

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Томский Сибирячок

Столько скудоумных уязвлений по поводу рекламы российских товаров... Думается такое могут писать в том числе люди с комплексом неполноценности.

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Madsons

Как раз, определённо человек которого задевают такие комментарии закомлпексованное, забитое чудище с комплексом неполноценности, а те у кого есть чувство юмора и возможности иронизировать в свой адрес как раз не могут быть закомплексованными.

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Aina Timo

РЕКЛАМИРОВАЙ

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38 комментариев
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