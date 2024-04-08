Маркетинг
Маша Цепелева

McDonald’s в Нидерландах установил рекламные баннеры без изображений, но с запахом картошки фри Статьи редакции

Они стоят в 200 м от ресторана.

Фото McDonald’s
  • McDonald’s установил в нидерландских городах Утрехт и Лейден несколько щитов красного и жёлтого цвета без логотипа. На расстоянии пяти метров от них прохожие могли почувствовать запах картошки фри, приготовленной в ресторанах сети.
  • Рекламные щиты разместили в пределах 200 м от McDonald's. Внутри них находится отсек с едой. Аромат усиливают с помощью вентиляторов.

McDonald's известен своими визуальными отличительными особенностями. Но доказано, что запахи связаны с более чёткой эмоциональной памятью, чем образы. Поэтому мы решили протестировать новый способ напомнить людям о приятном времени, проведённом в McDonald's.

Стейн Ментроп-Хулиселан, директор по маркетингу McDonald’s в Нидерландах

#новости #mcdonalds

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26 комментариев
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 Черномырдэн

Подло, но вкусно

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Риэлтор (не) нужен!

Ну офигенно. Это ак проходить мимо Мака, у которого нет вывески. Глаза не отвлекаются, мак остаётся в памяти. Цель рекламы достигнута

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Я не робот

прорывная идея. просто космос. ух как вдарили по всем конкурентам!!!!

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Риэлтор (не) нужен!

Ну у мака конкурентов нет глобально. (хотя не знаю по Нидерландам).
Это реклама на закрепление/удержание, а не на перехват клиентов конкурентов.
Насчёт прорывной идеи - для меня да. Вы уже где-то видели подобную рекламу еды?

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Я не робот

Подобное нет, лучше да.

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Риэлтор (не) нужен!

Давайте пример, раз сказали А

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Я не робот

Бургер кинг прикольно делает свою рекламу

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Максим Исаев
В ночь на воскресенье, 7 апреля, в социальных сетях воронежцы пожаловались на невыносимую вонь и химический запах в Левобережном и Железнодорожном районах города.

Что тут скажешь, слабаки в МакДаке, не умеют масштабно мыслить. Вот тут реклама так реклама

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Либерал-смузихлеб 3.0

Картошка там и правда пиздатая, почему во вкусно и точка не такая, ведь все было локализовано?

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Черномырдэн

Картоха польская была

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Либерал-смузихлеб 3.0

Не может быть

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Риэлтор (не) нужен!

Уже давно во ВиТ свой рецепт картошки. Как и всего остального.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Так себе там еда, если честно.

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Я не робот

еще бы человек с таким ником сказал о чем то хорошем))

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Риэлтор (не) нужен!

А я не утверждал, что во ВиТвусно

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Banyanya

Имхо куда лучше чем на родине мака. Хотя в штатах мне вообще показалось, что макдачные больше используются как ночлежка для бомжей.

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Banyanya

Не знаю как картошка, но бургеры в Амстердаме были невкусные. Про одинаковый вкус везде это миф.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Всегда есть местные позиции в меню. Но вот по картошке я лично замечал, что и в Тайланде, и в Лондоне - одинаково охуенно

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Риэлтор (не) нужен!

Везде — в пределах одной страны )))
В Будапеште Мак ужасный на фоне мака в Мадриде. Но народу в будапештских больше, чем в мадридских рестиках

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Banyanya

Потому что в Испании по цене мака можно взять хороший menu del dia еще и с винишком, в разы вкуснее и веселее

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Риэлтор (не) нужен!

А в Будапеште Мак не дешев (вроде бы). Там эта местная валюта портит удобство расчетов.

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Максим Исаев

Такая. Просто у вас эффект зеленой травы

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Д Хб

Работал в автоматизации на РЦ, где поставщик приправ мака арендовал часть площади. Пройти мимо его рядов - это как поесть было :-)

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Banyanya

Насилие какое-то.

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Станислав Петраков

Я не знаю кто у них маркетологи, но эти парни явно гении. Браво!
Вы тоже почувствовали запах картошечки, когда прочитали?

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Вадим Д.

У нас все стены вокруг вокзалов с запахом и без изображений.

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