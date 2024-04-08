McDonald’s в Нидерландах установил рекламные баннеры без изображений, но с запахом картошки фри Статьи редакции
Они стоят в 200 м от ресторана.
- McDonald’s установил в нидерландских городах Утрехт и Лейден несколько щитов красного и жёлтого цвета без логотипа. На расстоянии пяти метров от них прохожие могли почувствовать запах картошки фри, приготовленной в ресторанах сети.
- Рекламные щиты разместили в пределах 200 м от McDonald's. Внутри них находится отсек с едой. Аромат усиливают с помощью вентиляторов.
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Подло, но вкусно
Ну офигенно. Это ак проходить мимо Мака, у которого нет вывески. Глаза не отвлекаются, мак остаётся в памяти. Цель рекламы достигнута
прорывная идея. просто космос. ух как вдарили по всем конкурентам!!!!
Ну у мака конкурентов нет глобально. (хотя не знаю по Нидерландам).
Это реклама на закрепление/удержание, а не на перехват клиентов конкурентов.
Насчёт прорывной идеи - для меня да. Вы уже где-то видели подобную рекламу еды?
Подобное нет, лучше да.
Давайте пример, раз сказали А
Бургер кинг прикольно делает свою рекламу
Что тут скажешь, слабаки в МакДаке, не умеют масштабно мыслить. Вот тут реклама так реклама
Картошка там и правда пиздатая, почему во вкусно и точка не такая, ведь все было локализовано?
Картоха польская была
Не может быть
Уже давно во ВиТ свой рецепт картошки. Как и всего остального.
Так себе там еда, если честно.
еще бы человек с таким ником сказал о чем то хорошем))
А я не утверждал, что во ВиТвусно
Имхо куда лучше чем на родине мака. Хотя в штатах мне вообще показалось, что макдачные больше используются как ночлежка для бомжей.
Не знаю как картошка, но бургеры в Амстердаме были невкусные. Про одинаковый вкус везде это миф.
Всегда есть местные позиции в меню. Но вот по картошке я лично замечал, что и в Тайланде, и в Лондоне - одинаково охуенно
Везде — в пределах одной страны )))
В Будапеште Мак ужасный на фоне мака в Мадриде. Но народу в будапештских больше, чем в мадридских рестиках
Потому что в Испании по цене мака можно взять хороший menu del dia еще и с винишком, в разы вкуснее и веселее
А в Будапеште Мак не дешев (вроде бы). Там эта местная валюта портит удобство расчетов.
Такая. Просто у вас эффект зеленой травы
Работал в автоматизации на РЦ, где поставщик приправ мака арендовал часть площади. Пройти мимо его рядов - это как поесть было :-)
Насилие какое-то.
Я не знаю кто у них маркетологи, но эти парни явно гении. Браво!
Вы тоже почувствовали запах картошечки, когда прочитали?
У нас все стены вокруг вокзалов с запахом и без изображений.