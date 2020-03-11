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Галина Мубаракшина
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«Добрый» снял ролики о своих фермерах в России, ЮАР, Португалии и Таиланде Материал редакции

Производитель соков решил показать путь продукции от садов до потребителя.

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Производитель соков «Добрый», компания «Мултон», выпустил серию роликов с фермерами, которые поставляют для него овощи и фрукты.

Чтобы услышать историю фермера, нужно считать смартфоном QR-код на упаковке с соком или зайти на сайт бренда «Добрый». На интерактивной карте отмечены места, где находятся фермы. Перемещаясь по карте, можно прочитать об овощах и фруктах, времени сбора урожая и проследить путь продукции на завод производителя.

Герои историй — фермеры из России, Бразилии, Таиланда, Португалии, ЮАР. Они рассказывают, как ухаживают за растениями, собирают урожай и делают сырьё для изготовления соков.

На YouTube-канале «Доброго» опубликовано семь роликов: шесть о фермерах и один о производстве соков на российском заводе.

Идея креативной кампании «Доброго» — показать путь продукции от садов и плантаций до потребителя, пишет Sostav.ru. Партнёром проекта стало креативное агентство McCann Moscow.

#добрый

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