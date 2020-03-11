Поучаствовать смогут и россияне.

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Сервис для поиска и аренды жилья Airbnb объявил конкурс проектов домов — «самых необычных, которые только можно придумать». Об этом Airbnb сообщил в своём Instagram-аккаунте.

В конкурсе могут участвовать жители более чем двух десятков стран, включая Россию, говорится в правилах конкурса. Проекты должны быть креативными, реализуемыми, экологичными и общественно полезными.

Airbnb

Жюри отберёт десять проектов. Победители конкурса получат по $100 тысяч на строительство. Проекты должны быть реализованы с июня по декабрь 2020 года, уточняет New York Post.

В судействе — обладатель премии Emmy, актёр Билли Портер, владелица отеля-картофелины Кристи Вулф и голландское архитектурное бюро MVDRV (ему, в частности, принадлежит проект здания Expo-2000 в Ганновере).

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