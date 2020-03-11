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Галина Мубаракшина
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McDonald’s сняла рекламу о «невидимках» — врачах, продавцах и других людях, работающих по ночам Материал редакции

«Если вы не спите, мы тоже не спим».

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Сеть ресторанов McDonald’s и рекламное агентство Leo Burnett сделали ролик о тех, кто работает в ночую смену, пишет Creative Boom.

В ролике показаны «невидимки» — дорожные рабочие, водители такси, сотрудники магазинов и больниц, пожарные. Они становятся видимыми, когда заходят в McDonald’s.

Цель рекламы — выразить признание людям, которые без устали работают, чтобы поддерживать страну, и при этом показать роль сети ресторанов в этой работе, рассказал The Drum представитель McDonald’s Бен Фокс.

«Если вы не спите, мы тоже не спим», — говорится в видео.

#mcdonalds

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