Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Рубрика развивается при поддержке
Маркетинг
Татьяна Боброва
77

Ozon запустил рекламную кампанию о жизненных неприятностях с Дмитрием Маликовым в главной роли Материал редакции

В видео певец пытается справиться с беспорядком, который устраивают рабочие, дети и инопланетяне.

0 Обсудить
В закладки

Ozon запустил масштабную рекламную кампанию, в которой главную роль исполнил певец Дмитрий Маликов, рассказали vc.ru в компании. Партнёрами проекта стали агентства Hungry Boys и Hype Production.

В серии видеороликов Маликов попадает в разные жизненные передряги: разлитый кофе, разбитый рояль, похищение инопланетянами и другие, а затем заказывает вещи на Ozon. Так ритейлер хотел подчеркнуть, что на маркетплейсе можно купить любые товары: книги, электронику, предметы повседневного спроса.

Ролики покажут через все каналы коммуникации и во всех точках контакта с клиентами, рассказали в Ozon: от ТВ до экранов в пунктах выдачи заказов.

#ozon

Маркетинг
Подписан
Отписаться
15 быстрых советов для улучшения контент-стратегии и увеличения трафика
Ключевые моменты контент-стратегии Брайана Дина. Уверяет, что именно благодаря им MAU блога Backlinko достигает 304 265 пользователей.
1
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["ozon"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 111951, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Mar 2020 13:39:02 +0300", "is_special": false }
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Новый алгоритм с
настройкой в два клика
Узнать больше
Коллтрекинг
без боли
Простые настройки
Умный алгоритм
Чистая аналитика
Подробнее
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Знание источников продаж
постичь ты сможешь
познать
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Знание источников продаж
постичь ты сможешь
постичь
(function(d, w) { var analyticsCategory = "CoMagic branding"; var sendEvent = function sendEvent(label) { var action = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : "Click"; var value = "" .concat(analyticsCategory, " \u2014 ") .concat(label, " \u2014 ") .concat(action); console.log("Analytics: %c".concat(value), "color: #E87E04"); if (window.dataLayer !== undefined && analyticsCategory) { window.dataLayer.push({ event: "data_event", data_description: value }); } }; var rand = function rand(min, max) { min = Math.ceil(min); max = Math.floor(max); return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; }; var id = rand(1, 4); var head = document.querySelector(".comagic-branding-head"); head.setAttribute("data-comagic", id); sendEvent(id + " — Header", "Init"); head.addEventListener("click", function() { sendEvent(id + " — Header"); }); var branding = document.querySelector( '.comagic-branding[data-comagic="' + id + '"]' ); branding.style.display = "block"; sendEvent(id + " — Footer", "Init"); branding.addEventListener("click", function() { sendEvent(id + " — Footer"); }); })(document, window);
0
{ "id": 111951, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/111951\/get","add":"\/comments\/111951\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/111951"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199113, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Прокачать стартапы разного уровня за 10 недель: как это делает «Московский акселератор»
«Московский акселератор» организован Агентством инноваций Москвы совместно с фондом «Московский инновационный кластер» …
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Полезные ресурсы для инвесторов и трейдеров
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Process mining. Генерация и очистка входных данных
В наше время существует бесчисленное число систем, которые регистрируют каждый шаг процесса, а в системах ERP и вовсе о…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Михаил Кочубеев
за день
шикарный ход для прокачки своего бизнеса под видом помощи предпринимателям)))
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук предложила правительству меры поддержки бизнеса
Тим Пазухин
за неделю
я уже чувствую комменты про то как это вдруг у него внезапно все нашлось. Но давайте поддержим человека который в наших реалиях двигает финтех индустрию
Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Владислав Егоров

Россия ограничит авиасообщение…

Паронормальный

Bloomberg: разработчик…

Паронормальный

РБК: Visa запустит в России…

Родион Галанев

Bloomberg: разработчик…

Паронормальный

Трамп объявил о закрытии въезда…

Паронормальный

Трамп объявил о закрытии въезда…

Паронормальный

Франчайзи Cofix потребовали от…

Konstantin K

«Ozon избавляется от дешёвых…

Konstantin K

«Ozon избавляется от дешёвых…

Паронормальный

Франчайзи Cofix потребовали от…

Andrey Krestovnikov

Владимир Путин о малом бизнесе…

Паронормальный

Франчайзи Cofix потребовали от…

Dc Maniac

В amoCRM произошел сбой, мы…

Артем Акулов

Владимир Путин о малом бизнесе…

Паронормальный

«Тинькофф» рассказала о планах…

Yuri Ahmedov

Плагин Figmiro: как…

Alexander Fedorov

Евро по 83 рубля и коронавирус…

Maxim Petrukhin

Трамп объявил о закрытии въезда…

Ware Wow

Владимир Путин о малом бизнесе…

Паронормальный

Business Insider: Apple…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "4ffdf778" } { "page_type": "default" }