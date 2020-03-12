В видео певец пытается справиться с беспорядком, который устраивают рабочие, дети и инопланетяне.

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Ozon запустил масштабную рекламную кампанию, в которой главную роль исполнил певец Дмитрий Маликов, рассказали vc.ru в компании. Партнёрами проекта стали агентства Hungry Boys и Hype Production.

В серии видеороликов Маликов попадает в разные жизненные передряги: разлитый кофе, разбитый рояль, похищение инопланетянами и другие, а затем заказывает вещи на Ozon. Так ритейлер хотел подчеркнуть, что на маркетплейсе можно купить любые товары: книги, электронику, предметы повседневного спроса.