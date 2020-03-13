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Лиана Липанова
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«МаксимаТелеком» начала продавать рекламу в сети Wi-Fi в парках, библиотеках и музеях Москвы Материал редакции

Компания уже продаёт рекламу через Wi-Fi в метро, теперь «МаксимаТелеком» предлагает доступ к инфраструктуре всего города.

  • «МаксимаТелеком» с февраля 2020 года впервые начала продавать рекламу в сети Wi-Fi Moscow_WiFi_Free, работающей в парках, библиотеках, музеях и других общественных местах Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
  • Пользователи будут видеть рекламу при авторизации в сети. Размещение рекламы будет включено в пакет для рекламодателей компании «Квант», принадлежащей «Газпром-медиа» и «МаксимаТелеком».
  • Оператор сети в феврале выиграл конкурс департамента СМИ и рекламы Москвы на продажу рекламы в городском Wi-Fi. В следующие два года компания должна будет выплатить в городской бюджет 10 млн рублей за использование 15,7 тысяч точек. «Рекламная модель, по сути, сейчас тестируется, важно понять, насколько формат интересен рекламодателям»,— заявили в департаменте.
  • Всего сеть насчитывает 18,5 тысяч точек с аудиторией 690 тысяч пользователей в месяц и 12 млн подключений в год. По оценке Dentsu Aegis Network, выручка от продажи рекламы в городской сети может составить 6-18 млн рублей в год. «Возможности монетизации рекламного инвентаря довольно ограниченны. Но понимание геолокации, которое есть у оператора даже без подключения абонента к сети, вероятно, будет создавать значительный объем дополнительных данных», — рассказали в компании.
  • «МаксимаТелеком» также продаёт рекламу и в Wi-Fi московского и петербургского метро, а также в «Аэроэкспрессах». Ценность рекламы в городском Wi-Fi не так важна, как доступ к инфраструктуре по всему городу, объясняет директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group Сергей Ефимов. «Всё это отражает и сумма контракта — до смешного маленькая при текущих объемах компании», — добавил Ефимов.

#новость #максимателеком

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Антон

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