Компания уже продаёт рекламу через Wi-Fi в метро, теперь «МаксимаТелеком» предлагает доступ к инфраструктуре всего города.
- «МаксимаТелеком» с февраля 2020 года впервые начала продавать рекламу в сети Wi-Fi Moscow_WiFi_Free, работающей в парках, библиотеках, музеях и других общественных местах Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
- Пользователи будут видеть рекламу при авторизации в сети. Размещение рекламы будет включено в пакет для рекламодателей компании «Квант», принадлежащей «Газпром-медиа» и «МаксимаТелеком».
- Оператор сети в феврале выиграл конкурс департамента СМИ и рекламы Москвы на продажу рекламы в городском Wi-Fi. В следующие два года компания должна будет выплатить в городской бюджет 10 млн рублей за использование 15,7 тысяч точек. «Рекламная модель, по сути, сейчас тестируется, важно понять, насколько формат интересен рекламодателям»,— заявили в департаменте.
- Всего сеть насчитывает 18,5 тысяч точек с аудиторией 690 тысяч пользователей в месяц и 12 млн подключений в год. По оценке Dentsu Aegis Network, выручка от продажи рекламы в городской сети может составить 6-18 млн рублей в год. «Возможности монетизации рекламного инвентаря довольно ограниченны. Но понимание геолокации, которое есть у оператора даже без подключения абонента к сети, вероятно, будет создавать значительный объем дополнительных данных», — рассказали в компании.
- «МаксимаТелеком» также продаёт рекламу и в Wi-Fi московского и петербургского метро, а также в «Аэроэкспрессах». Ценность рекламы в городском Wi-Fi не так важна, как доступ к инфраструктуре по всему городу, объясняет директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group Сергей Ефимов. «Всё это отражает и сумма контракта — до смешного маленькая при текущих объемах компании», — добавил Ефимов.
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Антон
10млн в год? Ха ха