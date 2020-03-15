Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Многие компании переводят сотрудников на работу из дома из-за риска распространения коронавируса.
Оператор «Дом.ru» предложил пользователям Facebook рамку с надписью «Я работаю из дома» на фоне массовых переводов сотрудников на дистанционную работу. Рамку можно добавить на фото профиля.
«Чувствуя ответственность и не подвергая лишний раз опасности коллег по работе, многие стараются сейчас работать из дома. Сделайте автоматический пост и предупредите коллег о том, что сейчас вы работаете из дома», — говорится в профиле компании в Facebook.
Многие компании переводят сотрудников на дистанционную работу из-за риска распространения коронавируса. Так, «Яндекс» предложил работникам перейти на работу из дома с 16 марта на неделю, «Билайн» и «Ситимобил» — до конца месяца. В Mail.ru Group и Rambler Group рассказали vc.ru, что принимают профилактические меры.
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