Многие компании переводят сотрудников на работу из дома из-за риска распространения коронавируса.

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Оператор «Дом.ru» предложил пользователям Facebook рамку с надписью «Я работаю из дома» на фоне массовых переводов сотрудников на дистанционную работу. Рамку можно добавить на фото профиля.

Дом.ru

«Чувствуя ответственность и не подвергая лишний раз опасности коллег по работе, многие стараются сейчас работать из дома. Сделайте автоматический пост и предупредите коллег о том, что сейчас вы работаете из дома», — говорится в профиле компании в Facebook.

​Надпись можно прикрепить на фотографию профиля