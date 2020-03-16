Два года назад телеведущий стал «послом бренда» «Тинькофф» — его контракт истёк в 2019 году.

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Иван Ургант станет лицом «Альфа-банка»: компания и телеведущий подписали партнёрское соглашение, рассказали vc.ru в банке. Сроки и сумму контракта в компании не раскрывают.

Ургант примет участие в рекламных и маркетинговых кампаниях бренда, уточнили в банке. Первая такая кампания стартует в середине апреля 2020 года.

Мы будем делать открытые дискуссии с Иваном для наших клиентов и тестировать новые форматы для продвижения бренда. В прошлом году мы сотрудничали с Владимиром Познером, и сейчас он передает эстафетную палочку, а в нашем случае это красные носки, Ивану Урганту. Владимир Верхошинский управляющий директор «Альфа-банка»