Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Рубрика развивается при поддержке
Маркетинг
Татьяна Боброва
1871

Иван Ургант станет лицом «Альфа-банка» Материал редакции

Два года назад телеведущий стал «послом бренда» «Тинькофф» — его контракт истёк в 2019 году.

18 комментариев
В закладки

Иван Ургант станет лицом «Альфа-банка»: компания и телеведущий подписали партнёрское соглашение, рассказали vc.ru в банке. Сроки и сумму контракта в компании не раскрывают.

Ургант примет участие в рекламных и маркетинговых кампаниях бренда, уточнили в банке. Первая такая кампания стартует в середине апреля 2020 года.

Мы будем делать открытые дискуссии с Иваном для наших клиентов и тестировать новые форматы для продвижения бренда. В прошлом году мы сотрудничали с Владимиром Познером, и сейчас он передает эстафетную палочку, а в нашем случае это красные носки, Ивану Урганту.

Владимир Верхошинский
управляющий директор «Альфа-банка»

Это не первый рекламный контракт Ивана Урганта с банками: в 2017 году телеведущий стал «послом бренда» «Тинькофф банка». Соглашение было рассчитано на два года. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагали, что сумма контракта могла составить около $1 млн в год. Сами партнёры не раскрывали финансовые условия соглашения.

#новость #альфабанк

Маркетинг
Подписан
Отписаться
Как покупать кроссовки в США
Все предыдущие материалы касались моей супер-компании Direct Line Digital, но сегодня речь пойдет не о сайтах и SEO, а о кроссовках.
6
5
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043b\u044c\u0444\u0430\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 18, "likes": 5, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 112683, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Mar 2020 15:21:49 +0300", "is_special": false }
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Новый алгоритм с
настройкой в два клика
Узнать больше
Коллтрекинг
без боли
Простые настройки
Умный алгоритм
Чистая аналитика
Подробнее
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Знание источников продаж
постичь ты сможешь
познать
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Знание источников продаж
постичь ты сможешь
постичь
(function(d, w) { var analyticsCategory = "CoMagic branding"; var sendEvent = function sendEvent(label) { var action = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : "Click"; var value = "" .concat(analyticsCategory, " \u2014 ") .concat(label, " \u2014 ") .concat(action); console.log("Analytics: %c".concat(value), "color: #E87E04"); if (window.dataLayer !== undefined && analyticsCategory) { window.dataLayer.push({ event: "data_event", data_description: value }); } }; var rand = function rand(min, max) { min = Math.ceil(min); max = Math.floor(max); return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; }; var id = rand(1, 4); var head = document.querySelector(".comagic-branding-head"); head.setAttribute("data-comagic", id); sendEvent(id + " — Header", "Init"); head.addEventListener("click", function() { sendEvent(id + " — Header"); }); var branding = document.querySelector( '.comagic-branding[data-comagic="' + id + '"]' ); branding.style.display = "block"; sendEvent(id + " — Footer", "Init"); branding.addEventListener("click", function() { sendEvent(id + " — Footer"); }); })(document, window);
0
{ "id": 112683, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/112683\/get","add":"\/comments\/112683\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/112683"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199113, "last_count_and_date": null }
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Igor Kachura

11

Через два года так понимаю послом Альфы будет теннисист Медведев?

Ответить

Николай Григораш

Igor
2

Нет. Футболист Кокорин

Ответить

Yakovlev

Николай
0

а как же Мамаев?

Ответить

Anatoly Yudov

7

Недавно звонит мне девушка, говорит: "здравствуйте, я из Альфа-банка, хочу предложить вам кредитную карту..." - бла-бла-бла. Я отвечаю, что у меня уже есть карта, спасибо, не надо, до свидания, однако у неё же скрипт, она меня спрашивает: "а какого банка карта?". Я говорю: "Тинькофф", - и жду, какая будет стратегия против него заготовлена. А девушка мне так грустно говорит: "А, ну понятно, извините, до свидания!".
Иногда складывается ощущение, что у Альфы какой-то комплекс Тинькова. Подбирают вот за ним амбассадоров.

Ответить

Artem Petrenkov

Anatoly
0

Кажется, после того, как разогнали Альфа-Лаб и старых директоров, у Альфы не хватает сил конкурировать с Тиньком

Ответить

Dc Maniac

3

А Альфа Банк станет лицом Ивана Урганта ?)
Представил как Фридман начнет вести шоу на 1 канале ?

Ответить

Denis Manchenko

Dc
0

Небольшой каламбур конечно, но "вести шоу" на 1 канале - это ожидаемо )

Ответить

Николай Григораш

Dc
0

Фридман еврей. Таки да всё будет в лучшем виде. Они лучше азеров всё оформят.

Ответить

Yury Kotov

2

В такое сложное время хоть в совкомбанк

Ответить

Андрей Чуринов

Yury
0

там хабенский уже обжился

Ответить

Dennis Gerasimov

2

Тупые шутки. Теперь и в Альфе.....

Ответить

Alex Kuz

1

Переметнулся от олежки в трудный момент((

Ответить

Николай Григораш

Alex
0

Растёт пацан

Ответить

Black Jack

1

Какая-то антиреклама.

Ответить

Arthur Niazyan

0

Вечерний Альфа-Ургант

Ответить

Denis Manchenko

Arthur
1

Это уже страшно просто.

Ответить

Алексей Штейн

0

"и сейчас он передает эстафетную палочку, а в нашем случае это красные носки, Ивану Урганту."
Надеюсь в переносном смысле носки дадут после Познера - Ивану

Ответить

Serg Asr

0

Будет ещё очень круто сменить тренд и по мимо "лица" периодически ещё и менять "голову" банка. Последнее время Альфа сдает по всем позициям, судя даже по менеджеру который отвечает за VC.

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Skyeng
Подписан
Отписаться
Как живут и работают на карантине в Барселоне
PR-директор Skyeng Татьяна Комарова оказалась в ситуации, когда карантин на работах и в школах носит уже не добровольны…
1
ivi
Подписан
Отписаться
Онлайн-кинотеатр ivi даёт подписку за 1 руб и бесплатный контент тем, кто остался дома
С 16 марта онлайн-кинотеатр ivi предоставляет пользователям возможность оформить месячную подписку за 1 руб всем новым …
0
RUVDS
Подписан
Отписаться
Как защитить сайт, если ваш бизнес находится в России
По следам скандалов с хостингами «Мастерхост» и «Айхор», мы решили написать памятку, как защитить свой бизнес от убытко…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Nikolay Werner
за день
Мораль важна! Тот кто перепродает акулу в стопицот раз дороже, потому что с ней стало модно фоткаться - молодец, потому что тут нет чс и необходимости, а тот кто везет втридорого людей домой после теракта в метро или…
Американец скупил 17 700 санитайзеров, хотел заработать на панике и получил бан от Amazon за спекуляцию
Alex Petrov
за неделю
Я "жулик" и горжусь этим! И мне похер,  что думает Путин и "народ" который он сам себе придумал.  Продавцы это становой хребет экономики, если бы не они и маркетологи то мы бы вместе с Путиным, до сих пор подтирали бы…
«Я/мы жулики»: сервис для предпринимателей «Точка» ответил на слова Владимира Путина о малом бизнесе в России
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Глеб Котенко

Американец скупил 17 700…

Sergei Timofeyev

Как нам выжить среди непонятной…

Сергей Артамонов

Twitter не смогла оспорить в…

Павел Андрейчук

Как коронавирус добрался до…

Serg Asr

Иван Ургант станет лицом…

Maxim Syabro

«Яндекс.Деньги» запустили…

Профиль Удален

«Яндекс.Деньги» запустили…

Alexander A…

Онлайн-кинотеатр Premier открыл…

Павел Андрейчук

Как коронавирус добрался до…

Сергей Артамонов

Дичь во плоти: гибрид…

lakoros

«Яндекс.Деньги» запустили…

Денис Семенов

Bloomberg: убыток Airbnb вырос…

Alexander A…

Онлайн-кинотеатр Premier открыл…

Ivan Vishnyakov

Американец скупил 17 700…

Yakovlev

«Яндекс.Деньги» запустили…

Елена Алфеева

Организатор арт-вечеринок с…

Denis Koryttsev

«Я/мы жулики»: сервис для…

Roman Chistyakov

Организатор арт-вечеринок с…

Yakovlev

Telecom Daily: выручка Netflix…

Алексей Ватралик

Как нам выжить среди непонятной…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "81061469" } { "page_type": "default" }