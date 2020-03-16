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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Два года назад телеведущий стал «послом бренда» «Тинькофф» — его контракт истёк в 2019 году.
Иван Ургант станет лицом «Альфа-банка»: компания и телеведущий подписали партнёрское соглашение, рассказали vc.ru в банке. Сроки и сумму контракта в компании не раскрывают.
Ургант примет участие в рекламных и маркетинговых кампаниях бренда, уточнили в банке. Первая такая кампания стартует в середине апреля 2020 года.
Это не первый рекламный контракт Ивана Урганта с банками: в 2017 году телеведущий стал «послом бренда» «Тинькофф банка». Соглашение было рассчитано на два года. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагали, что сумма контракта могла составить около $1 млн в год. Сами партнёры не раскрывали финансовые условия соглашения.
Через два года так понимаю послом Альфы будет теннисист Медведев?
Нет. Футболист Кокорин
Недавно звонит мне девушка, говорит: "здравствуйте, я из Альфа-банка, хочу предложить вам кредитную карту..." - бла-бла-бла. Я отвечаю, что у меня уже есть карта, спасибо, не надо, до свидания, однако у неё же скрипт, она меня спрашивает: "а какого банка карта?". Я говорю: "Тинькофф", - и жду, какая будет стратегия против него заготовлена. А девушка мне так грустно говорит: "А, ну понятно, извините, до свидания!".
Иногда складывается ощущение, что у Альфы какой-то комплекс Тинькова. Подбирают вот за ним амбассадоров.
Кажется, после того, как разогнали Альфа-Лаб и старых директоров, у Альфы не хватает сил конкурировать с Тиньком
А Альфа Банк станет лицом Ивана Урганта ?)
Представил как Фридман начнет вести шоу на 1 канале ?
Небольшой каламбур конечно, но "вести шоу" на 1 канале - это ожидаемо )
Фридман еврей. Таки да всё будет в лучшем виде. Они лучше азеров всё оформят.
В такое сложное время хоть в совкомбанк
Переметнулся от олежки в трудный момент((
Вечерний Альфа-Ургант
"и сейчас он передает эстафетную палочку, а в нашем случае это красные носки, Ивану Урганту."
Надеюсь в переносном смысле носки дадут после Познера - Ивану
Будет ещё очень круто сменить тренд и по мимо "лица" периодически ещё и менять "голову" банка. Последнее время Альфа сдает по всем позициям, судя даже по менеджеру который отвечает за VC.
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