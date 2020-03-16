Рекламодатели смогут создать сайт для продвижения товаров и услуг без специальных навыков.

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«Яндекс» предложил пользователям бесплатный конструктор «турбо-сайтов» в «Яндекс.Директе», рассказал vc.ru представитель компании.

Продающие «турбо-сайты» оптимально адаптированы под мобильные устройства и загружаются моментально независимо от скорости интернета, объяснили в «Яндексе». Они позволяют объединить несколько разделов с разной информацией, категориями товаров или акциями под одним доменом.

«Турбо-сайт» помогает создать лендинг для рекламы товаров и услуг с отдельным адресом. При этом навыки разработки не нужны — хостинг, аналитика и другие функции уже встроены в «турбо-сайт».

В качестве примера «Яндекс» создал свой «турбо-сайт». В компании говорят, что сборка сайта заняла 20 минут.