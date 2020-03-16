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Рекламодатели смогут создать сайт для продвижения товаров и услуг без специальных навыков.
«Яндекс» предложил пользователям бесплатный конструктор «турбо-сайтов» в «Яндекс.Директе», рассказал vc.ru представитель компании.
Продающие «турбо-сайты» оптимально адаптированы под мобильные устройства и загружаются моментально независимо от скорости интернета, объяснили в «Яндексе». Они позволяют объединить несколько разделов с разной информацией, категориями товаров или акциями под одним доменом.
«Турбо-сайт» помогает создать лендинг для рекламы товаров и услуг с отдельным адресом. При этом навыки разработки не нужны — хостинг, аналитика и другие функции уже встроены в «турбо-сайт».
В качестве примера «Яндекс» создал свой «турбо-сайт». В компании говорят, что сборка сайта заняла 20 минут.
Среди доступных инструментов «Яндекс» называет сквозные секции для верхнего и нижнего меню на всех страницах, наличие корзины и формы заказа на всех страницах, библиотеки сохранённых секций, которая хранит заголовки с вариантами контента и оформления, и возможность переносить страницы из одной папки в другую.
Ну все, дизайнеры и верстальщики не нужны. Народ, есть у кого вакансии на завод?
Вангую поиск исполнителей для данного конструктора;)
Уже как несколько месяцев пользуемся и настраиваем. Запоздали Вы чего-то..
Поделитесь пжлст результатами
я тестил в мае на рекламе школы танцев, конверсий за неделю с него не получили.
Крайняя ниша, которую тестировали - доставка еды. Так вот, конверсия была выше чем у сайта. До этого тестировали другую нишу - там результат намного хуже.. Поэтому только тестировать и тестировать.
Просто жесть, загоняют клиентов в свою инфраструктуру не дают уйти с поисковой страницы, то есть клиент к вам не перейдет с сайтом не повзаимодействует, дополнительных товаров не купит. А потом на этих турбо-страницах будут рекламу крутить и вот клиент в петле))
Но утп ведь на то и уникально, что не похоже на другие, разве нет?
Утп - не дизайн сайта и быстродействие
Странно, ведь дизайн продаёт. А если у всех будет сайт из конвеера, то клиенту будет тяжело выбрать.
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