Маркетинг
Полина Лааксо

«Мегамаркет» начал продажи сувенирных золотых «слитков» ограниченным тиражом Статьи редакции

Весом от 5 г до 15 г.

  • Коллекционные «слитки» из золота 999 пробы доступны в разделе «Ювелирные изделия» и категории «Сувениры», рассказали в сервисе. Всего в тираже 160 экземпляров, изготовленных вручную.
  • Заказать товар можно в ПВЗ или на дом. На возврат дают семь дней, но для него нужно сохранить бирку, пломбу и упаковку.
  • По запросу «слиток ювелирный коллекционный» маркетплейс показывает два «слитка» компании Sokolov из жёлтого золота — 5 г и 10 г. На момент публикации первый стоит 48 тысяч рублей (240 тысяч рублей без скидки продавца), а второй — 95,7 тысячи рублей (330 тысяч рублей без скидки).
  • По словам компании, продажа золота — это способ «выйти за рамки привычной сувенирной продукции и предложить покупателям что-то новое».
Купили бы золото на маркетплейсе?
Да
Нет
Не знаю
Показать результаты
Переголосовать
Проголосовать
  • В 2022 году доставку слитков на дом запустил «Тинькофф» — весом от 500 г и только для клиентов с подписками. В 2023 году предложил слитки от 10 г всем пользователям.

#новости #мегамаркет

281 показ
1.4K открытий
0
19 комментариев
Написать комментарий...
 Юрий Болотов

На маркетплейсе салфетки боишься брать, о каким слитке может вообще идти речь!

Ответить
Развернуть ветку
N M

Это в каком возрасте начинается?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Такой "слиток" я бы и в банке не купил, а уж на самом "гениальном" маркетплейсе... Не-не-не.

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

Они пусть для начала мои 5 из 6 отменённых заказов довезут.

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Fox

Я так понимаю, что скоро часть курьеров уволится с хорошими комиссионными.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

только идиот такие вещи не на пвз заказывает.

Ответить
Развернуть ветку
redpanda

Сначала на маркетплейсах появилась возможность покупки китайских машин. Теперь вот слитки золота. Боюсь представить, что предложат дальше.

Ответить
Развернуть ветку
Нина И.

скоро органы по скидке можно будет покупать

Ответить
Развернуть ветку
Unimog

А доставку золота они тоже задержат на 5 дней, а потом отменят без объяснения причин? )

Ответить
Развернуть ветку
Омар Кошмар

А кто проверять будет, сдал ли обратно золото)? Новая вакансия в ПВЗ ювелир?

Ответить
Развернуть ветку
неформат

с тем же успехом можно космическими кораблями торговать, а чо нет то

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

А в чём проблема?
На маркетплейсе в принципе что угодно можно продавать(в рамках закона).

Ответить
Развернуть ветку
Zelda
По словам компании, продажа золота — это способ «выйти за рамки привычной сувенирной продукции и предложить покупателям что-то новое».

это максимально меня удивляет , ничего более абсурдного я еще не читала

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

На кой буй вообще такое нужно? Как инвестиции такое сработает , если совсем уже рубль на дно уйдет.

Ответить
Развернуть ветку
Bingo Bongo

Если покупать чисто на бонусы сбера +промокод то наверное неплохо получится, учитывая что бонусов полно сейчас
Хотя проще техники взять

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

а чем проще? нахер нужна техника ей все барахолки завалены. золото легко продать в любой день.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Здоровья погибшим 👌🏼

Ответить
Развернуть ветку
Александр Матушевский

Интересное предложение от "Мегамаркета", но, честно говоря, не уверен, что готов покупать золотые слитки через интернет-магазин)

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

Брал там золото всю зиму недавно загнал цыганам на авито )

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
16 комментариев
Раскрывать всегда