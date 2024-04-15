«Мегамаркет» начал продажи сувенирных золотых «слитков» ограниченным тиражом Статьи редакции
Весом от 5 г до 15 г.
- Коллекционные «слитки» из золота 999 пробы доступны в разделе «Ювелирные изделия» и категории «Сувениры», рассказали в сервисе. Всего в тираже 160 экземпляров, изготовленных вручную.
- Заказать товар можно в ПВЗ или на дом. На возврат дают семь дней, но для него нужно сохранить бирку, пломбу и упаковку.
- По запросу «слиток ювелирный коллекционный» маркетплейс показывает два «слитка» компании Sokolov из жёлтого золота — 5 г и 10 г. На момент публикации первый стоит 48 тысяч рублей (240 тысяч рублей без скидки продавца), а второй — 95,7 тысячи рублей (330 тысяч рублей без скидки).
- По словам компании, продажа золота — это способ «выйти за рамки привычной сувенирной продукции и предложить покупателям что-то новое».
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На маркетплейсе салфетки боишься брать, о каким слитке может вообще идти речь!
Это в каком возрасте начинается?
Такой "слиток" я бы и в банке не купил, а уж на самом "гениальном" маркетплейсе... Не-не-не.
Они пусть для начала мои 5 из 6 отменённых заказов довезут.
Я так понимаю, что скоро часть курьеров уволится с хорошими комиссионными.
только идиот такие вещи не на пвз заказывает.
Сначала на маркетплейсах появилась возможность покупки китайских машин. Теперь вот слитки золота. Боюсь представить, что предложат дальше.
скоро органы по скидке можно будет покупать
А доставку золота они тоже задержат на 5 дней, а потом отменят без объяснения причин? )
А кто проверять будет, сдал ли обратно золото)? Новая вакансия в ПВЗ ювелир?
с тем же успехом можно космическими кораблями торговать, а чо нет то
А в чём проблема?
На маркетплейсе в принципе что угодно можно продавать(в рамках закона).
это максимально меня удивляет , ничего более абсурдного я еще не читала
На кой буй вообще такое нужно? Как инвестиции такое сработает , если совсем уже рубль на дно уйдет.
Если покупать чисто на бонусы сбера +промокод то наверное неплохо получится, учитывая что бонусов полно сейчас
Хотя проще техники взять
а чем проще? нахер нужна техника ей все барахолки завалены. золото легко продать в любой день.
Здоровья погибшим 👌🏼
Интересное предложение от "Мегамаркета", но, честно говоря, не уверен, что готов покупать золотые слитки через интернет-магазин)
Брал там золото всю зиму недавно загнал цыганам на авито )