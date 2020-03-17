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Маркетинг
Лиана Липанова
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АКАР: интернет стал единственным растущим сегментом на рынке рекламы в России в 2019 году Материал редакции

Всего рекламодатели потратили на продвижение в медиа 494 млрд рублей.

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По итогам 2019 года рекламодатели в России потратили на продвижение в интернете на 20% больше, чем в 2018 году, сообщил vc.ru представитель Ассоциации коммуникационных агентств России.

244 млрд рублей
потратили компании на рекламу в интернете в России в 2019 году

Доходы от рекламы на телевидении снизились на 6% и составили 175 млрд рублей за год. В сегменте радио рекламодатели потратили на 5% меньше — 16 млрд рублей, в прессе доходы упали на 16% — до 15,1 млрд рублей. В сегменте Out of home (наружная, транзитная и indoor-реклама, а также реклама в кинотеатрах) нет изменений, доходы за год составили 43,8 млрд рублей.

Всего в 2019 году рекламодатели потратили на продвижение в медиа почти 494 млрд рублей при росте на 5%, с учётом рекламных бюджетов на создание креативных решений, производство рекламной продукции и оплату услуг агентств объём рынка маркетинговых коммуникаций достиг 850-870 млрд рублей.

#новость #акар

Маркетинг
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