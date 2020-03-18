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Галина Мубаракшина
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«Не крупой единой»: российские ритейлеры запустили флешмоб с хэштегом «товар есть» Материал редакции

Магазины пытаются снизить ажиотаж среди покупателей, которые закупаются впрок на фоне распространения коронавируса.

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Крупные продуктовые сети, включая «Ашан», магазины X5 Retail Group, Metro Cash & Carry, «Дикси», Billa и другие, запустили в соцсетях флешмоб с хэштегом «товар есть». Так ритейлеры решили успокоить покупателей, которые на фоне новостей о коронавирусе начали массово закупаться товарами первой необходимости.

«Друзья! Паника снижает иммунитет… Давайте постить фото с товаром в магазинах с хэштегом «товар есть». Давайте смотреть шире и видеть хорошее», — предложила на своей странице в Facebook директор по связям с общественностью сети «Лента» Мария Филиппова.

Сеть «Ашан» опубликовала фотографии своих продавцов на фоне заполненных полок. То же сделали другие ритейлеры, показывая, что дефицита продуктов и других товаров в магазинах нет.

Страница «Ашан» в Facebook

В начале марта 2020 года ритейлеры и онлайн-магазины отметили повышенный спрос на продукты питания и средства личной гигиены. Аналитическая компания Nielsen подсчитала, что спрос на продукты длительного хранения вырос в 2-3 раза.

#коронавирус #ритейлеры

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