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Магазины пытаются снизить ажиотаж среди покупателей, которые закупаются впрок на фоне распространения коронавируса.
Крупные продуктовые сети, включая «Ашан», магазины X5 Retail Group, Metro Cash & Carry, «Дикси», Billa и другие, запустили в соцсетях флешмоб с хэштегом «товар есть». Так ритейлеры решили успокоить покупателей, которые на фоне новостей о коронавирусе начали массово закупаться товарами первой необходимости.
«Друзья! Паника снижает иммунитет… Давайте постить фото с товаром в магазинах с хэштегом «товар есть». Давайте смотреть шире и видеть хорошее», — предложила на своей странице в Facebook директор по связям с общественностью сети «Лента» Мария Филиппова.
Сеть «Ашан» опубликовала фотографии своих продавцов на фоне заполненных полок. То же сделали другие ритейлеры, показывая, что дефицита продуктов и других товаров в магазинах нет.
В начале марта 2020 года ритейлеры и онлайн-магазины отметили повышенный спрос на продукты питания и средства личной гигиены. Аналитическая компания Nielsen подсчитала, что спрос на продукты длительного хранения вырос в 2-3 раза.
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