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И объявил конкурс социально значимых проектов с призовым фондом до 10 млн рублей.
Банк для предприятий и предпринимателей «Точка» запустил рекламную кампанию «Скажи это делом!». Об этом vc.ru рассказали в банке.
Кампания посвящена малым предпринимателям и предприятиям, которые готовы осуществить «созидательный бунт»: менять свою жизнь, жизнь своей семьи, своего двора, города и страны, пояснили в банке.
Режиссёром промо-ролика стал Александр Хант, автор фильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Идея принадлежит рекламному агентству «Восход».
Также банк запустит конкурс социально значимых проектов, которые бизнес готов реализовать. Призовой фонд конкурса — до 10 млн рублей.
Лучше бы банки специальные условия для НКО сделали, особенно малых. Потому что драть с нкошников как с коммерсов - это свинство.
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