И объявил конкурс социально значимых проектов с призовым фондом до 10 млн рублей.

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Банк для предприятий и предпринимателей «Точка» запустил рекламную кампанию «Скажи это делом!». Об этом vc.ru рассказали в банке.

Кампания посвящена малым предпринимателям и предприятиям, которые готовы осуществить «созидательный бунт»: менять свою жизнь, жизнь своей семьи, своего двора, города и страны, пояснили в банке.

Рекламу покажут на ТВ, в соцсетях, онлайн-кинотеатрах

Режиссёром промо-ролика стал Александр Хант, автор фильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Идея принадлежит рекламному агентству «Восход».