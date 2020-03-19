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Галина Мубаракшина
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«Скажи это делом»: банк «Точка» призвал предпринимателей к «созидательному бунту» Материал редакции

И объявил конкурс социально значимых проектов с призовым фондом до 10 млн рублей.

3 комментария
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Банк для предприятий и предпринимателей «Точка» запустил рекламную кампанию «Скажи это делом!». Об этом vc.ru рассказали в банке.

Кампания посвящена малым предпринимателям и предприятиям, которые готовы осуществить «созидательный бунт»: менять свою жизнь, жизнь своей семьи, своего двора, города и страны, пояснили в банке.

Рекламу покажут на ТВ, в соцсетях, онлайн-кинотеатрах

Режиссёром промо-ролика стал Александр Хант, автор фильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Идея принадлежит рекламному агентству «Восход».

Также банк запустит конкурс социально значимых проектов, которые бизнес готов реализовать. Призовой фонд конкурса — до 10 млн рублей.

#точка

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3 комментария
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4

Лучше бы банки специальные условия для НКО сделали, особенно малых. Потому что драть с нкошников как с коммерсов - это свинство.

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Kanojo Tenohira

0

Да у них стальные яйца, всем бы такие.

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Фёдор Соколов

0

Всё это шляпа. Чем меньше слышно о тебе, тем меньше дергают тебя. 

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