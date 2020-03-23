Так компания решила поддержать ограничения, направленные на профилактику распространения вируса.

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Сеть ресторанов McDonald’s в Бразилии временно изменила логотип в знак поддержки ограничений, связанных с пандемией коронавируса Covid-19. McDonald’s разделила букву «М» на две арки, пишет AdAge.

С 23 марта 2020 года Arcos Dorados, крупнейшая франшиза McDonald’s в мире, закрыла все рестораны в Бразилии — их около 1000 по всей стране, отмечает издание. Доставка и автокафе продолжили работать.

Логотип McDonald’s Бразилия в Twitter

На вывесках ресторанов логотип остался прежним, однако в Instagram и Twitter McDonald’s в Бразилии компания заменила логотип, поясняет издание. Новый образ передаёт идею, что «мы разделены на время, но всегда можем быть вместе».