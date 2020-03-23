Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Рубрика развивается при поддержке
Маркетинг
Галина Мубаракшина
564

McDonald's в Бразилии разделила букву «М» в логотипе на две арки на фоне пандемии коронавируса Covid-19 Материал редакции

Так компания решила поддержать ограничения, направленные на профилактику распространения вируса.

2 комментария
В закладки

Сеть ресторанов McDonald’s в Бразилии временно изменила логотип в знак поддержки ограничений, связанных с пандемией коронавируса Covid-19. McDonald’s разделила букву «М» на две арки, пишет AdAge.

С 23 марта 2020 года Arcos Dorados, крупнейшая франшиза McDonald’s в мире, закрыла все рестораны в Бразилии — их около 1000 по всей стране, отмечает издание. Доставка и автокафе продолжили работать.

Логотип McDonald’s Бразилия в Twitter

На вывесках ресторанов логотип остался прежним, однако в Instagram и Twitter McDonald’s в Бразилии компания заменила логотип, поясняет издание. Новый образ передаёт идею, что «мы разделены на время, но всегда можем быть вместе».

Графический дизайнер из Словении Юре Товрлян (Jure Tovrljan) предложил новые версии других известных логотипов: разъединённые олимпийские кольца, разделённые сферы Mastercard, фразу «Требуется новое название» вместо надписи в логотипе пива Corona.

#mcdonalds

Маркетинг
Подписан
Отписаться
Реклама в Инстаграм | Секретная настройка таргетированной Сторис
Новый формат таргетированной рекламы в Инстаграм Сторис взорвет Ваши рекламные показатели, увеличит продажи, а также возведет лояльность клиентов на новый уровень. И всего это за 2 минуты работы Ваших «прямых рук» и нашей пошаговой инструкции.
1
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["mcdonalds"], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 114367, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Mar 2020 11:21:28 +0300", "is_special": false }
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Новый алгоритм с
настройкой в два клика
Узнать больше
Коллтрекинг
без боли
Простые настройки
Умный алгоритм
Чистая аналитика
Подробнее
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Знание источников продаж
постичь ты сможешь
познать
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Знание источников продаж
постичь ты сможешь
постичь
(function(d, w) { var analyticsCategory = "CoMagic branding"; var sendEvent = function sendEvent(label) { var action = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : "Click"; var value = "" .concat(analyticsCategory, " \u2014 ") .concat(label, " \u2014 ") .concat(action); console.log("Analytics: %c".concat(value), "color: #E87E04"); if (window.dataLayer !== undefined && analyticsCategory) { window.dataLayer.push({ event: "data_event", data_description: value }); } }; var rand = function rand(min, max) { min = Math.ceil(min); max = Math.floor(max); return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; }; var id = rand(1, 4); var head = document.querySelector(".comagic-branding-head"); head.setAttribute("data-comagic", id); sendEvent(id + " — Header", "Init"); head.addEventListener("click", function() { sendEvent(id + " — Header"); }); var branding = document.querySelector( '.comagic-branding[data-comagic="' + id + '"]' ); branding.style.display = "block"; sendEvent(id + " — Footer", "Init"); branding.addEventListener("click", function() { sendEvent(id + " — Footer"); }); })(document, window);
0
{ "id": 114367, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/114367\/get","add":"\/comments\/114367\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/114367"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199113, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Януш Ковальский

0

https://www.mcdonalds.ua/ тут отже

Ответить

Diego Salvador

0

Подумалось, что пока Олег под следствием как физическое лицо, наверное, стоит писать фамилию и слово банк раздельно, но потом достал и посмотрел лого на карте, все нормально, отпустило...

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Вызов скриптов и библиотек на других языках
Обладая базовым уровнем знаний Python, можно выдать продукт, сопоставимый с готовыми решениями лидеров рынка. Количеств…
0
X5Tech
Подписан
Отписаться
Безопасная доставка: как Perekrestok.ru следит за качеством сервиса
Онлайн-доставка в период пандемии
0
Учи.ру
Подписан
Отписаться
Пользовательские исследования как естественный процесс в разработке продукта
Как мы выстраиваем процесс в условиях распределенной экспертизы в 20 продуктовых командах и несколько раз в неделю встр…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Arthur Niazyan
за день
до голосования и не привысит
Россия ограничит авиаперелёты во все страны
Алексей Седов
за неделю
Давно не пользуюсь этим говном
Как я оплатил самую дорогую в мире карту в WebMoney, а в итоге получил бан
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Ivan Kolyhalov

Коронавирусный кризис: время…

Andrey Kulakov

Льготы для бизнеса, доставка…

Никита Хисматов

Коронавирусный кризис: время…

Mikhail Sedov

Исследование: иностранные…

Konstantin K

Российские аптеки отчитались о…

Никита Хисматов

Коронавирусный кризис: время…

Murat Oshroev

Коронавирусный кризис: время…

Денис Демидов

Исследование: иностранные…

iMAX

Исследование: иностранные…

Art Kha

Исследование: иностранные…

Денис Демидов

Исследование: иностранные…

Владислав…

Исследование: иностранные…

Igor Shkarin

Россия ограничит авиаперелёты…

Konstantin K

Россия ограничит авиаперелёты…

Денис Демидов

Исследование: иностранные…

Сослан Сакшин

Большая ошибка Under Armour…

Konstantin K

Исследование: иностранные…

Сергей Михельсон

Коронавирусный кризис: время…

Victor

Типичные бизнес-проблемы…

Сергей Михельсон

Коронавирусный кризис: время…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "722e25f9" } { "page_type": "default" }