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оказалась нейронной сетью
Так компания решила поддержать ограничения, направленные на профилактику распространения вируса.
Сеть ресторанов McDonald’s в Бразилии временно изменила логотип в знак поддержки ограничений, связанных с пандемией коронавируса Covid-19. McDonald’s разделила букву «М» на две арки, пишет AdAge.
С 23 марта 2020 года Arcos Dorados, крупнейшая франшиза McDonald’s в мире, закрыла все рестораны в Бразилии — их около 1000 по всей стране, отмечает издание. Доставка и автокафе продолжили работать.
На вывесках ресторанов логотип остался прежним, однако в Instagram и Twitter McDonald’s в Бразилии компания заменила логотип, поясняет издание. Новый образ передаёт идею, что «мы разделены на время, но всегда можем быть вместе».
Графический дизайнер из Словении Юре Товрлян (Jure Tovrljan) предложил новые версии других известных логотипов: разъединённые олимпийские кольца, разделённые сферы Mastercard, фразу «Требуется новое название» вместо надписи в логотипе пива Corona.
Подумалось, что пока Олег под следствием как физическое лицо, наверное, стоит писать фамилию и слово банк раздельно, но потом достал и посмотрел лого на карте, все нормально, отпустило...
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