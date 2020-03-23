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Лиана Липанова
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«Яндекс» начал тестировать бесплатный конструктор видеороликов в «Директе» Материал редакции

Инструмент позволяет создать ролик из изображений, если у пользователя нет возможности организовать съёмку.

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«Яндекс» начал открытое бета-тестирование видеоконструктора с библиотекой шаблонов в «Яндекс.Директе». Инструмент открыт для некоторых пользователей, а до конца марта 2020 года будет доступен для всех.

Видеоконструктор позволяет создать ролик из статичных изображений, если у пользователя нет возможности организовать съёмку. Пока длительность роликов не может превышать 15 секунд.

Чтобы создать видеоролик в конструкторе, нужно перейти на страницу инструмента из верхней панели или из вкладки «Инструменты», затем выбрать шаблон и нажать «Создать на основе». После редактирования основы нужно сохранить ролик — он появится во вкладке «Мои видео». Созданное видео можно будет скачать или использовать в рекламных кампаниях в «Яндекс.Директе».

В библиотеке есть 15 универсальных шаблонов на разные темы, в которых можно настроить анимацию для слайдов, а также добавить свою аудиодорожку, текст, картинки, логотип, цвета и другие элементы.

В инструмент обещают добавить новые шаблоны и функции, а также возможность создавать ролики без шаблона и загружать видео.

#новость #яндексдирект

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2 комментария
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Michael Shramko

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Во, отлично, мне еще нравится канва, капец находка!

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