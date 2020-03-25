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Лиана Липанова
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«AliExpress Россия» разместила фотографии первых российских покупателей на билбордах в десяти городах Материал редакции

Рекламная кампания приурочена к десятилетнему юбилею площадки.

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«AliExpress Россия» разместила фотографии одних из первых российских покупателей на билбордах, поблагодарив их за доверие. Рекламная кампания приурочена к десятилетнему юбилею площадки, рассказал vc.ru представитель компании.

Такие билборды появились в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, Владивостоке, Тюмени, Воронеже, Самаре, Омске, Казани и Иркутске.

Компания нашла десять покупателей среди тех, кто совершил первые 500 заказов.

#aliexpress

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