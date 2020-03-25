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Лиана Липанова
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Audi и Volkswagen временно изменили свои логотипы — так они призывают соблюдать дистанцию из-за коронавируса Материал редакции

Автопроизводители Audi и Volkswagen временно изменили свои логотипы в поддержку рекомендаций ВОЗ о социальном дистанцировании.

В новом логотипе Volkswagen буква V отдаляется от W, а Audi расположила четыре кольца на расстоянии друг от друга.

Audi @AudiOfficial
Stay at home, keep your distance, stay healthy, support each other – we are in this together. As a global company and a global community, our highest priority is to identify any opportunities to #flattenthecurve.
Stay safe. https://t.co/itMvRPcV33

В соцсетях Volkswagen поблагодарили пользователей за соблюдение дистанции.

Volkswagen News @volkswagen
We are #Volkswagen. Thanks for keeping your social distance! #FlattenTheCurve https://t.co/JeY27epjhl

#audi #volkswagen

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5 комментариев
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Nizhat Makmudov

1

Бредятина полная. Этот вирус если уже прижился в человеческом организме, то это только вопрос времени, когда все население земли переболеет этим вирусом. Сейчас просто отличное время для крупных предприятий хайпануть и выделиться на фоне всеобщего внимания к этому пандемии.

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Mika

Nizhat
0

Карантин вводится не для того, чтобы все поправились.

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Nizhat Makmudov

Mika
0

Я говорю о тренде на изменения логотипов.

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Igor Shkarin

Nizhat
0

Объясните. 
Не все болеют всеми вирусами. Почему коронавирусом  должны переболеть все? 

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Алексей

0

Хайпуют...

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