Автопроизводители Audi и Volkswagen временно изменили свои логотипы в поддержку рекомендаций ВОЗ о социальном дистанцировании.
В новом логотипе Volkswagen буква V отдаляется от W, а Audi расположила четыре кольца на расстоянии друг от друга.
В соцсетях Volkswagen поблагодарили пользователей за соблюдение дистанции.
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Nizhat Makmudov
Бредятина полная. Этот вирус если уже прижился в человеческом организме, то это только вопрос времени, когда все население земли переболеет этим вирусом. Сейчас просто отличное время для крупных предприятий хайпануть и выделиться на фоне всеобщего внимания к этому пандемии.
MikaNizhat
Карантин вводится не для того, чтобы все поправились.
Nizhat MakmudovMika
Я говорю о тренде на изменения логотипов.
Igor ShkarinNizhat
Объясните.
Не все болеют всеми вирусами. Почему коронавирусом должны переболеть все?
Алексей
Хайпуют...