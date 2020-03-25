Автопроизводители Audi и Volkswagen временно изменили свои логотипы в поддержку рекомендаций ВОЗ о социальном дистанцировании.

В новом логотипе Volkswagen буква V отдаляется от W, а Audi расположила четыре кольца на расстоянии друг от друга.