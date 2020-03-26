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Ссылка с логотипа компании ведёт на раздел, посвящённый коронавирусу.
«Яндекс» изменил логотип компании на главной странице, расположенный вблизи поисковой строки. Буквы стоят не плотно друг к другу, а раздельно.
Ссылка ведёт с логотипа на раздел, посвящённый новой коронавирусной инфекции Covid-2019. В нём собрана информация о том, как вести себя по время пандемии, защитить себя и свою семью, выявить симптомы коронавируса. В разделе также подобраны новости о коронавирусе, статистика о заболевших в России и мире, ответы экспертов и другая информация.
Идею самоизоляции во время вспышки коронавирусной инфекции пропагандируют и другие бренды. IKEA в Испании запустила ролик, посвящённый дому, — «Stay Home», McDonald’s в Бразилии обновила логотип в соцсетях — теперь это не буква «М», а две раздельные арки. Также изменили логотипы Audi и Volkswagen: у Volkswagen буква V отдалилась от W, Audi разместила кольца на расстоянии друг от друга.
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