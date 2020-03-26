Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Рубрика развивается при поддержке
Маркетинг
Галина Мубаракшина
345

«Яндекс» обновил логотип на главной странице: все буквы «самоизолировались» Материал редакции

Ссылка с логотипа компании ведёт на раздел, посвящённый коронавирусу.

3 комментария
В закладки

«Яндекс» изменил логотип компании на главной странице, расположенный вблизи поисковой строки. Буквы стоят не плотно друг к другу, а раздельно.

Ссылка ведёт с логотипа на раздел, посвящённый новой коронавирусной инфекции Covid-2019. В нём собрана информация о том, как вести себя по время пандемии, защитить себя и свою семью, выявить симптомы коронавируса. В разделе также подобраны новости о коронавирусе, статистика о заболевших в России и мире, ответы экспертов и другая информация.

Идею самоизоляции во время вспышки коронавирусной инфекции пропагандируют и другие бренды. IKEA в Испании запустила ролик, посвящённый дому, — «Stay Home», McDonald’s в Бразилии обновила логотип в соцсетях — теперь это не буква «М», а две раздельные арки. Также изменили логотипы Audi и Volkswagen: у Volkswagen буква V отдалилась от W, Audi разместила кольца на расстоянии друг от друга.

#яндекс #коронавирус

Маркетинг
Подписан
Отписаться
Audi и Volkswagen временно изменили свои логотипы — так они призывают соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Автопроизводители Audi и Volkswagen временно изменили свои логотипы в поддержку рекомендаций ВОЗ о социальном дистанцировании.
0
1
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 3, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 115219, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Mar 2020 09:55:14 +0300", "is_special": false }
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Новый алгоритм с
настройкой в два клика
Узнать больше
Коллтрекинг
без боли
Простые настройки
Умный алгоритм
Чистая аналитика
Подробнее
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Знание источников продаж
постичь ты сможешь
познать
Простой коллтрекинг
для малого бизнеса
Знание источников продаж
постичь ты сможешь
постичь
(function(d, w) { var analyticsCategory = "CoMagic branding"; var sendEvent = function sendEvent(label) { var action = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : "Click"; var value = "" .concat(analyticsCategory, " \u2014 ") .concat(label, " \u2014 ") .concat(action); console.log("Analytics: %c".concat(value), "color: #E87E04"); if (window.dataLayer !== undefined && analyticsCategory) { window.dataLayer.push({ event: "data_event", data_description: value }); } }; var rand = function rand(min, max) { min = Math.ceil(min); max = Math.floor(max); return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; }; var id = rand(1, 4); var head = document.querySelector(".comagic-branding-head"); head.setAttribute("data-comagic", id); sendEvent(id + " — Header", "Init"); head.addEventListener("click", function() { sendEvent(id + " — Header"); }); var branding = document.querySelector( '.comagic-branding[data-comagic="' + id + '"]' ); branding.style.display = "block"; sendEvent(id + " — Footer", "Init"); branding.addEventListener("click", function() { sendEvent(id + " — Footer"); }); })(document, window);
0
{ "id": 115219, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/115219\/get","add":"\/comments\/115219\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/115219"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199113, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Николай Малков

1

Как интересно! 

Ответить

Arthur Niazyan

0

Кёрнинг наше всё.

Ответить

Антон Сметанкин

0

Лучше бы как MAIL помог бизнесу и людям!

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ запустил программу отбора проектов для пилотирования в МегаФоне
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ открыл прием заявок от стартапов, которые хотят начать сотрудничество с МегаФоном. По результа…
0
ЦДП
Подписан
Отписаться
VR-модель строящегося дома и сделки онлайн: проблемы, вызовы и решения на рынке PropTech
Технологии развития рынка недвижимости Property Tech стали предметом обсуждения среди участников Стартап-кафе PRO Агент…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Mask R-CNN: как разделить разные объекты на записях с видеокамер?
В своей деятельности мы столкнулись с задачей разделения разных объектов на записях с видеокамер. Другими словами, нам …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Максим Оганов
за день
«Путин также отметил, что малый и средний бизнес оказываются в сложной ситуации из-за карантина.» Давайте ещё усложним ситуацию! Неделя за счёт бизнеса!
Путин заявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля с сохранением зарплаты
Дмитрий Корнеев
за неделю
Все что надо знать о биржевых профи, млять
Инвесторы снова перепутали китайскую Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom и подняли её акции на 557% в марте
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Павел Андрейчук

Правительство России…

Денис Демидов

Суд Нью-Йорка поддержал позицию…

Alex Somoff

Путин заявил о нерабочей неделе…

Nick Chernykh

Правительство России…

Виктор Карпов

Как найти нормального…

Anton Zabolotsky

Гендиректор «Рокетбанка…

Delov Dmitriy

«Яндекс» попросил своих…

Evil Pechenka

Онлайн-сервисы вне карантина…

Fedor Ngun

Правительство России…

Fedor Ngun

Правительство России…

Fedor Ngun

Правительство России…

Sergey Vlasov

«Яндекс» попросил своих…

Выпил ли mojo?

Mail.ru Group выделит 1 млрд…

Павел Андрейчук

Правительство России…

Fedor Ngun

Правительство России…

madkliq

Суд Нью-Йорка поддержал позицию…

Make Luv

Apple выпустила iPadOS 13.4 с…

Михаил Шулепов

Правительство России…

Fedor Ngun

Правительство России…

Михаил Зенов

«Яндекс» попросил своих…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "c2d2ee70" } { "page_type": "default" }