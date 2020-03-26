Ссылка с логотипа компании ведёт на раздел, посвящённый коронавирусу.

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«Яндекс» изменил логотип компании на главной странице, расположенный вблизи поисковой строки. Буквы стоят не плотно друг к другу, а раздельно.

Ссылка ведёт с логотипа на раздел, посвящённый новой коронавирусной инфекции Covid-2019. В нём собрана информация о том, как вести себя по время пандемии, защитить себя и свою семью, выявить симптомы коронавируса. В разделе также подобраны новости о коронавирусе, статистика о заболевших в России и мире, ответы экспертов и другая информация.