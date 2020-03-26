Пользователь Twitter выяснил, что значит “tri” в названии крекеров Triscuit. Об этом не знала и сама компания

Нет, это не «три».

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Пользователь под ником Sage Boggs рассказал в Twitter историю, как он узнал, что значит в названии крекеров Triscuit часть слова “tri”. По его словам, было ясно, откуда взялось название крекеров: “Triscuit” исходит от слова “Biscuit”, а что значит “tri” — непонятно.

Sage Boggs @sageboggs Several years ago I was at a party (BRAG!), and I spotted a box of Triscuits. I asked everyone, "What does the word 'Triscuit' mean? It's clearly based on the word "BISCUIT," but what does the "TRI" mean?" (I'm great at parties.)

Все, кого он спрашивал о “tri”, говорили, что это может означать «три»: в крекерах три слоя или три вкуса. Но наверняка никто не знал. Поиск в Google не давал результатов, рассказывает Sage Boggs.

Тогда он написал в саму компанию.

Sage Boggs @sageboggs So we went straight to the source. We emailed Nabisco. And the response we got a few days later shook us to the core. Here it is: https://t.co/Ks1gmaIQXj

Sage Boggs был возмущён, что компания не знает точного значения “tri”, но уверена, что это не «три». Он стал глубже искать в интернете и нашёл одну из первых реклам Triscuit.

Sage Boggs @sageboggs I was baffled. And I couldn't stand not knowing. So I did a little sleuthing online, and stumbled on some early Triscuit advertisements. Take a look at these bad boys: https://t.co/jbeBUmjeCF [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ET_fiDYXQAgBIP8.jpg","width":410,"height":621}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ET_fjFFWoAA10_B.jpg","width":547,"height":748}}}]

Выяснилось, что в начале 1900-х годов компания работала возле Ниагарского водопада, но потом ушла оттуда. И тогда их главным рекламным слоганом было: «Приготовлено электричеством», рассказывает Sage Boggs и указывает на молнии на баннере.

Sage Boggs @sageboggs Elec-TRI-city Biscuit



TRISCUIT MEANS "ELECTRICITY BISCUIT" Triscuit означает «Электрический бисквит»