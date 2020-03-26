Пользователь Twitter выяснил, что значит “tri” в названии крекеров Triscuit. Об этом не знала и сама компания

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Нет, это не «три».
Пользователь под ником Sage Boggs рассказал в Twitter историю, как он узнал, что значит в названии крекеров Triscuit часть слова “tri”. По его словам, было ясно, откуда взялось название крекеров: “Triscuit” исходит от слова “Biscuit”, а что значит “tri” — непонятно.
Все, кого он спрашивал о “tri”, говорили, что это может означать «три»: в крекерах три слоя или три вкуса. Но наверняка никто не знал. Поиск в Google не давал результатов, рассказывает Sage Boggs.
Тогда он написал в саму компанию.
Sage Boggs был возмущён, что компания не знает точного значения “tri”, но уверена, что это не «три». Он стал глубже искать в интернете и нашёл одну из первых реклам Triscuit.
Выяснилось, что в начале 1900-х годов компания работала возле Ниагарского водопада, но потом ушла оттуда. И тогда их главным рекламным слоганом было: «Приготовлено электричеством», рассказывает Sage Boggs и указывает на молнии на баннере.
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Ну все же надо отдать должное парнишке, так как очень много "экспертов" сегодня делают быстрые поверхностные выводы и активно их продвигают без серьезной почвы под ногами. А этот докопался все таки.
Хоть и занимается чепухой в целом)
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