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Вячеслав Шегай
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Пользователь Twitter выяснил, что значит “tri” в названии крекеров Triscuit. Об этом не знала и сама компания

Нет, это не «три».

2 комментария
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Пользователь под ником Sage Boggs рассказал в Twitter историю, как он узнал, что значит в названии крекеров Triscuit часть слова “tri”. По его словам, было ясно, откуда взялось название крекеров: “Triscuit” исходит от слова “Biscuit”, а что значит “tri” — непонятно.

Sage Boggs @sageboggs
Several years ago I was at a party (BRAG!), and I spotted a box of Triscuits. I asked everyone, "What does the word 'Triscuit' mean? It's clearly based on the word "BISCUIT," but what does the "TRI" mean?" (I'm great at parties.)

Все, кого он спрашивал о “tri”, говорили, что это может означать «три»: в крекерах три слоя или три вкуса. Но наверняка никто не знал. Поиск в Google не давал результатов, рассказывает Sage Boggs.

Тогда он написал в саму компанию.

Sage Boggs @sageboggs
So we went straight to the source. We emailed Nabisco. And the response we got a few days later shook us to the core. Here it is: https://t.co/Ks1gmaIQXj

Sage Boggs был возмущён, что компания не знает точного значения “tri”, но уверена, что это не «три». Он стал глубже искать в интернете и нашёл одну из первых реклам Triscuit.

Sage Boggs @sageboggs
I was baffled. And I couldn't stand not knowing. So I did a little sleuthing online, and stumbled on some early Triscuit advertisements. Take a look at these bad boys: https://t.co/jbeBUmjeCF

Выяснилось, что в начале 1900-х годов компания работала возле Ниагарского водопада, но потом ушла оттуда. И тогда их главным рекламным слоганом было: «Приготовлено электричеством», рассказывает Sage Boggs и указывает на молнии на баннере.

Sage Boggs @sageboggs
Elec-TRI-city Biscuit

TRISCUIT MEANS "ELECTRICITY BISCUIT"
Triscuit означает «Электрический бисквит»

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2 комментария
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alex

0

как то так

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Artem Shevchenko

0

Ну все же надо отдать должное парнишке, так как очень много "экспертов" сегодня делают быстрые поверхностные выводы и активно их продвигают без серьезной почвы под ногами. А этот докопался все таки.

Хоть и занимается чепухой в целом)

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