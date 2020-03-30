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Маркетинг
Татьяна Боброва
6322

Экс-глава российского Disney Марина Жигалова-Озкан покинула «Сбербанк» менее чем через год работы Материал редакции

Она стала вице-президентом по маркетингу банка в сентябре 2019 года.

38 комментариев
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Старший вице-президент «Сбербанка», глава департамента маркетинга и коммуникаций Марина Жигалова-Озкан решила покинуть должность, говорится в пресс-релизе банка. Она решила «сфокусироваться на развитии собственного бизнеса».

О назначении Жигаловой-Озкан стало известно в июле 2019 года, должность она заняла в сентябре и занималась маркетингом, рекламой и коммуникациями как самого банка, так и его «дочек». Кто теперь возглавит департамент маркетинга и коммуникаций, не уточняется.

До прихода в «Сбербанк» Жигалова-Озкан с 2006 года возглавляла Disney в СНГ. В частности, она отвечала за развитие брендов Marvel и «Звёздные войны» в России, а также запуск федерального развлекательного «Канала Disney».

#новость #сбербанк

Маркетинг
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0
38 комментариев
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Sergey Ontime

16

Сложный вызов, продвигать бренды, которые все знают.

Чо там ваши стартапы))

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Андрей Викторович

Sergey
12

Скорее причина - в ужасной российской корпоративной культуре. После корпоративной культуры международной компании это небо и земля.

А еще сверху накладывается жуткий консерватизм банковской сферы. После буйного креатива в кино.

Ответить

Max Galinskiy

Андрей
10

Чудесный манямирок западных компаний, где нет дикой бюрократии, интриг и консерватизма?

Ответить

A.A. Rayskiy

Max
17

Когда тебя чей-то 20-летний племянник, поставленный на управленческую должность просит называть его по имени отчеству и брезгливо просит стучаться в кабинет перед тем как войти - это культура сбера и да и культура многих российских компаний.

Ответить

Виталий Гололобов

A.A.
5

Кумовство - зло. В остальном не вижу ничего плохого в обращении по имени-отчеству (но только если человек и сам обращается к вам так же). Стучать перед входом в кабинет - это вообще норма приличий.

Ответить

Nesterov Igor

A.A.
2

Ну работал я в Сбере обычным программистом, нет там такого, со всеми можно на ты, руководителями любого уровня. Однажды даже было дело, Грефу написал по одной проблеме и он помог. Так что с культурой там все ок.
А вот руководители встречаются некомпетентые, это факт. 

Ответить

Андрей

Nesterov
1

Грефу?! Обычный программер? И мы должны поверить этой сказке?!

Если вам пришлось писать Грефу, чтобы решить проблему, значит с культурой там вообще не ок. Потому что это значит, что ваш босс, босс вашего босса и смежные подразделения оказались абсолютно беспомощными и не могли вам помочь. 

Ответить

Nesterov Igor

Андрей
0

Я писал ему по личному вопросу. Да, это и называется открытостью, по вашему нет?

Ответить

Konstantin K

A.A.
2

А на Западе, такого конечно нет?

Ответить

Николай Свидэрский

A.A.
1

И у вас конечно есть пруфы или типа «это же сбер, там точно такого полно»?

Ответить

Алексей Иванов

A.A.
0

Стучаться в кабинет просит? Вот сволочь!!!

Ответить

A.A. Rayskiy

Алексей
1

У ТОПов которых я знаю дверь в кабинет всегда открыта, кроме времени проведения встреч, и сотрудники понимают что лучше прийти позже.

Ответить

Сергей Щукин

A.A.
0

А надо, конечно, открывать дверь ногой и всех, кто тебя на год младше звать "эй ты, чмо"..?

Ответить

Джек Воробей

Андрей
0

не сочиняй. при ней было столько всякого жополизания, на зависть всему миру

Ответить

Андрей Викторович

Джек
0

Где? В сбере? Или в Диснее?

Ответить

Эльмира Марченко

Sergey
1

Может знают, потому что продвигают)))

Ответить

Sergey Ontime

Эльмира
23

Сбербанк особенно и Дисней. Это все Марина продвинула)

Ответить

Arthur Niazyan

Sergey
4

А помните новости из 2019 года?
Сбербанк решил заняться производством мультфильмов. Банк инвестирует в «Союзмультфильм»

Ответить

Stas Korg

9

Так сбер не Дисней, слишком много подковерной борьбы и кланов, zaebalas'

Ответить

Konstantin_Andreevich

Stas
8

Просто в Сбербанке лесные звери не поют

Ответить

Stas Korg

Konstantin_Andr…
3

Там такое наверное не курят, там по старинке ))) махнут стакан и "меняйте карту там где получали"

Ответить

Chester Rush

Stas
4

люди такого уровня,  как правило, реально хотят работать, в Сбербанке на таких позициях народ в основном просто сидит и ковыряет в носу за зп выше рынка. 

Ответить

Murat Oshroev

1

Полгода - это прям плохо для резюме

Ответить

Stas Korg

Murat
8

Думаю что с количеством лет в Дисней, и такого уровня топы , совсем по другому на это смотрят . имхо

Ответить

Murat Oshroev

Stas
1

это был сарказм )))

Ответить

Mike Glukhov

3

Да нееет, ей учётку долго делали вот и сбежала

Ответить

Michael Shramko

1

Резюмешку се подпортила из-за чего-то))

Ответить

Stas Korg

Michael
1

Надеемся компенсация достойная , западная, Греф же продвинутый )

Ответить

Вера Гагарина

1

Да и хер

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

Ну ушла и ушла, их там "мега-звезд" ещё куча.

Ответить

Комментарий удален

Alexander Shirnen

Антон
0

Угу, давно пора вводить запрет на ёбаных гуманитариев во власти. Ждём мировой ИИ.

Ответить

Антон

Alexander
0

Это и есть ии

Ответить

Stas Korg

Антон
0

Директор дома культура ))) 20 лет )))) всякое бывает

Ответить

Andre Macareno

0

А говорят, что старики — это большие дети.

Ответить

Виталий Гололобов

0

Просто кое-кто наконец-то нашел время ей объяснить, что из Диснея просто так не уходят!

Ответить

Stas Korg

0

Сбербанк покидает старший вице - президент Марина Жигалова-Озкан.

Выпускница МГИМО и бизнес-школы Гарварда, экс-топ-менеджер Интерроса и русского Диснея о причинах своего ухода уклончиво говорит что-то о необходимости больше времени проводить с семьей и открытии новых горизонтов.

Наши источники говорят о том, что Марина собирается заняться управлением собственным бизнесом - издательским холдингом Индепендент Медиа.

COVID-кризис диктует циничные правила: Жигалова-Озган предпочла свой актив креслу топ-менеджера госкорпорации.

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Джек Воробей

Stas
0

выпускница блаблабла а толку от неё пшик один

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Джек Воробей

0

Хоспаде, кто эту бездарь вобще куда-то брал...

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