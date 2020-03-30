Она стала вице-президентом по маркетингу банка в сентябре 2019 года.

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Старший вице-президент «Сбербанка», глава департамента маркетинга и коммуникаций Марина Жигалова-Озкан решила покинуть должность, говорится в пресс-релизе банка. Она решила «сфокусироваться на развитии собственного бизнеса».

О назначении Жигаловой-Озкан стало известно в июле 2019 года, должность она заняла в сентябре и занималась маркетингом, рекламой и коммуникациями как самого банка, так и его «дочек». Кто теперь возглавит департамент маркетинга и коммуникаций, не уточняется.