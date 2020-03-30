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Она стала вице-президентом по маркетингу банка в сентябре 2019 года.
Старший вице-президент «Сбербанка», глава департамента маркетинга и коммуникаций Марина Жигалова-Озкан решила покинуть должность, говорится в пресс-релизе банка. Она решила «сфокусироваться на развитии собственного бизнеса».
О назначении Жигаловой-Озкан стало известно в июле 2019 года, должность она заняла в сентябре и занималась маркетингом, рекламой и коммуникациями как самого банка, так и его «дочек». Кто теперь возглавит департамент маркетинга и коммуникаций, не уточняется.
До прихода в «Сбербанк» Жигалова-Озкан с 2006 года возглавляла Disney в СНГ. В частности, она отвечала за развитие брендов Marvel и «Звёздные войны» в России, а также запуск федерального развлекательного «Канала Disney».
Сложный вызов, продвигать бренды, которые все знают.
Чо там ваши стартапы))
Скорее причина - в ужасной российской корпоративной культуре. После корпоративной культуры международной компании это небо и земля.
А еще сверху накладывается жуткий консерватизм банковской сферы. После буйного креатива в кино.
Чудесный манямирок западных компаний, где нет дикой бюрократии, интриг и консерватизма?
Когда тебя чей-то 20-летний племянник, поставленный на управленческую должность просит называть его по имени отчеству и брезгливо просит стучаться в кабинет перед тем как войти - это культура сбера и да и культура многих российских компаний.
Кумовство - зло. В остальном не вижу ничего плохого в обращении по имени-отчеству (но только если человек и сам обращается к вам так же). Стучать перед входом в кабинет - это вообще норма приличий.
Ну работал я в Сбере обычным программистом, нет там такого, со всеми можно на ты, руководителями любого уровня. Однажды даже было дело, Грефу написал по одной проблеме и он помог. Так что с культурой там все ок.
А вот руководители встречаются некомпетентые, это факт.
Грефу?! Обычный программер? И мы должны поверить этой сказке?!
Если вам пришлось писать Грефу, чтобы решить проблему, значит с культурой там вообще не ок. Потому что это значит, что ваш босс, босс вашего босса и смежные подразделения оказались абсолютно беспомощными и не могли вам помочь.
Я писал ему по личному вопросу. Да, это и называется открытостью, по вашему нет?
И у вас конечно есть пруфы или типа «это же сбер, там точно такого полно»?
Стучаться в кабинет просит? Вот сволочь!!!
У ТОПов которых я знаю дверь в кабинет всегда открыта, кроме времени проведения встреч, и сотрудники понимают что лучше прийти позже.
А надо, конечно, открывать дверь ногой и всех, кто тебя на год младше звать "эй ты, чмо"..?
не сочиняй. при ней было столько всякого жополизания, на зависть всему миру
Может знают, потому что продвигают)))
Сбербанк особенно и Дисней. Это все Марина продвинула)
А помните новости из 2019 года?
Сбербанк решил заняться производством мультфильмов. Банк инвестирует в «Союзмультфильм»
Так сбер не Дисней, слишком много подковерной борьбы и кланов, zaebalas'
Просто в Сбербанке лесные звери не поют
Там такое наверное не курят, там по старинке ))) махнут стакан и "меняйте карту там где получали"
люди такого уровня, как правило, реально хотят работать, в Сбербанке на таких позициях народ в основном просто сидит и ковыряет в носу за зп выше рынка.
Полгода - это прям плохо для резюме
Резюмешку се подпортила из-за чего-то))
Комментарий удален
Просто кое-кто наконец-то нашел время ей объяснить, что из Диснея просто так не уходят!
Сбербанк покидает старший вице - президент Марина Жигалова-Озкан.
Выпускница МГИМО и бизнес-школы Гарварда, экс-топ-менеджер Интерроса и русского Диснея о причинах своего ухода уклончиво говорит что-то о необходимости больше времени проводить с семьей и открытии новых горизонтов.
Наши источники говорят о том, что Марина собирается заняться управлением собственным бизнесом - издательским холдингом Индепендент Медиа.
COVID-кризис диктует циничные правила: Жигалова-Озган предпочла свой актив креслу топ-менеджера госкорпорации.
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