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Галина Мубаракшина
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Burger King во Франции выпустила рекламные плакаты с составом воппера и других бургеров для приготовления дома Материал редакции

Блюдо называется «карантинный воппер».

13 комментариев
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Сеть ресторанов Burger King во Франции опубликовала в своём аккаунте в Twitter графическую инструкцию по приготовлению воппера. Компания назвала блюдо Le Whopper de la quarantaine — «карантинным воппером».

Похожие «инструкции» рекламное агентство Buzzman, которое и организовало кампанию, выпустило для сэндвичей с рыбой, стейкхаус-бургеров и бургеров «биг кинг», чтобы поклонники Burger King могли приготовить любимую еду, пишет The Drum.

Burger King France @BurgerKingFR
En attendant l'original. https://t.co/BehZf0qBFQ

Из-за вспышки коронавируса французам запрещено выходить из дома без крайней нужды. Публикуя инструкции, Burger King, однако, не уточнила, как можно сделать гриль в маленькой парижской квартире, отмечает издание.

#burgerking #коронавирус

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13 комментариев
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alex

1

Хотите сказать, что специальный соус - это кетчунез?!

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Ленар Сафин

alex
0

Спец соус только в макдаке и кфс, тут да, кетченез.

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Vlad Vlad

Ленар
0

Хз, что там в бургерах, на кассах в макдаке тот же хайнз. 

Ответить

Krem-brule

Vlad
0

А Бигмак с каким соусом?

Ответить

Vlad Vlad

Krem-brule
7

крем, блять, брюле

Ответить

Krem-brule

Vlad
0

Наконец кто-то это сказал!

Ответить

Артем Н

1

Крабсбургер

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Так бк же готовит на газу, а не на нормальном гриле, можно дома сделать также на газу, why not

Ответить

Sht_Anton

Roman
1

не в каждой парижской квартире есть газ

Ответить

Илья Фирсов

Sht_Anton
0

А чем отличается газ от электро плиты, если готовить будешь на сковороде? Главное что бы грела хорошо ;)

Ответить

ave ego

0

а роялти за использование торгового знака потом владельцу выплачивать??

Ответить

Илья Фирсов

ave
0

Торгового знака чего? Марок продуктов для бургера? Я думаю они только рады что их пропиарили бесплатно. А может даже и не бесплатно ;)

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Nikolay Werner

–3

Бургер Кинг такое говно, что кто бы и как эту инструкцию не интерпритировал, по-любому получится вкуснее чем в забегаловке.

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