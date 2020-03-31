Блюдо называется «карантинный воппер».

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Сеть ресторанов Burger King во Франции опубликовала в своём аккаунте в Twitter графическую инструкцию по приготовлению воппера. Компания назвала блюдо Le Whopper de la quarantaine — «карантинным воппером».

Похожие «инструкции» рекламное агентство Buzzman, которое и организовало кампанию, выпустило для сэндвичей с рыбой, стейкхаус-бургеров и бургеров «биг кинг», чтобы поклонники Burger King могли приготовить любимую еду, пишет The Drum.