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Блюдо называется «карантинный воппер».
Сеть ресторанов Burger King во Франции опубликовала в своём аккаунте в Twitter графическую инструкцию по приготовлению воппера. Компания назвала блюдо Le Whopper de la quarantaine — «карантинным воппером».
Похожие «инструкции» рекламное агентство Buzzman, которое и организовало кампанию, выпустило для сэндвичей с рыбой, стейкхаус-бургеров и бургеров «биг кинг», чтобы поклонники Burger King могли приготовить любимую еду, пишет The Drum.
Из-за вспышки коронавируса французам запрещено выходить из дома без крайней нужды. Публикуя инструкции, Burger King, однако, не уточнила, как можно сделать гриль в маленькой парижской квартире, отмечает издание.
Хотите сказать, что специальный соус - это кетчунез?!
Спец соус только в макдаке и кфс, тут да, кетченез.
А Бигмак с каким соусом?
крем, блять, брюле
Так бк же готовит на газу, а не на нормальном гриле, можно дома сделать также на газу, why not
А чем отличается газ от электро плиты, если готовить будешь на сковороде? Главное что бы грела хорошо ;)
а роялти за использование торгового знака потом владельцу выплачивать??
Торгового знака чего? Марок продуктов для бургера? Я думаю они только рады что их пропиарили бесплатно. А может даже и не бесплатно ;)
Бургер Кинг такое говно, что кто бы и как эту инструкцию не интерпритировал, по-любому получится вкуснее чем в забегаловке.
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