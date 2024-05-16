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Полина Лааксо

«Творчество нельзя раздавить»: Samsung снова высмеяла рекламу Apple Статьи редакции

Пользователи отнеслись к решению южнокорейского производителя со скепсисом.

  • 7 мая 2024 года Apple представила новый iPad Pro на процессоре M4 и выпустила ролик "Crush!" (рус. круши, громи, дави), в котором пресс раздавливает инструменты для творчества — пианино, проигрыватели, фотоаппараты, краски, — чтобы те в итоге превратились в «самый мощный» iPad.
  • Apple хотела показать, что одно устройство можно использовать для разных задач: от создания и прослушивания музыки до рисования. Пользователи же трактовали рекламу иначе: что технологиями пытаются «уничтожить человеческий опыт». Компания извинилась за ролик и передумала показывать его на телевидении.
  • 15 мая Samsung опубликовала в Х видео со словами «Мы бы никогда не стали раздавливать творчество». В нём девушка играет на повреждённой и расстроенной гитаре, сидя на прессе среди обломков. Ноты она читает с планшета Galaxy Tab S9. В конце появляется слоган: «Творчество нельзя раздавить».
  • В комментариях некоторые пользователи отметили, что в рекламе нет «совершенно ничего творческого», и в шутку спросили: раз творчество нельзя уничтожить, то почему же гитара так повреждена.
  • Samsung не первый раз иронизирует над Apple. Южнокорейская компания высмеяла отсутствие «инноваций» у конкурента в 2022 году — дважды. Но в интернете отмечали, что шутки перестают быть смешными и вызывают «грусть», а Samsung выглядит как «ревнивая бывшая».

#новости #samsung #apple

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44 комментария
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 Тимофей Измайлов

Хайпуют за счет более успешных и креативных, типичные андроидфилы

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Евгений Савин

Типичный эпло.. б

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Невероятный Блондин

Когда нет аргументов, переходят на личности.

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Кузя

Потроллить яблофилов святое дело, они очень нервно реагируют

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Невероятный Блондин

А троллинг когда начнется?

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Курильщик

это комплексы андройдолюбов. когда выходят новости про самсы, яблочники неитрально к ним относятся, а вот самсоводы триггерятся от новостей эпл

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Тимофей Измайлов

И мне нравится

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Михаил Котов

а вот и не подерётесь

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Барба Рис

никто:
совершенно никто:
владельцы техники Apple: "во всем виноваты андроидфилы"

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Тимофей Измайлов

Причем тут чья-то вина)?

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Тим (Тимур) Восьмерик

Не приравнивайте Samsung к Android!!!
Android — очень хорошая операционная система, дающая очень большие возможности; а вот компания Samsung — прямо скажем, очень посредственная (по крайней мере, на мой взгляд).
Компания Samsung делает хорошую бытовую технику, но вот смартфоны и планшеты — что в 2010-2011 годах были фуфлом, что сейчас во многом фуфло (в плане цены, в плане некоторых встроенных возможностей). Только около 2014 года они выпускали действительно хорошие смартфоны (Galaxy S3, например).

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Кузя

Ага и чем OneUi хуже того же яблока для обычного пользователя?

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Robert47

Android отвратительная система. Есть система лучше , чем Android - и называется она Droididan

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FooFighters

До S9 все прекрасно шло...потом пробовал всю линейку (кроме 10) до 22...и откровенно слабо - уступать стали заметно китайцам...

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ппс

ну тут самсунг уделал яблочников

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Борис

Ну молодцы. Только вот телефончики их еще далеки от этого)

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Кузя

Чем далеки? Чем та же ультра хуже про макса?

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user0564335

🤭

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Михаил Котов
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Sarmat Bagayev

Вот что точно то точно «Творчество нельзя раздавить». Ничем и никогда.

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Eddie II

Зато можно посадить, отменить, запретить

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user0564335

прессом 7 мая раздавили

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Невероятный Блондин

Самсунг жалок

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Кузя

не жальче яблока

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Слегка Придурковатый

Игра была равна - играли два говна.

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Griby Lenina

LG: модерн
Apple: украденный модерн
Samsung: постмодерн

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David G.

самсунг как будто только и ждут когда конкуренты споткнутся ,чтоб на этом похайпиться,лучше бы своими продуктами занимались

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pupsik

Клоуны просто, умеют делать рекламу ведь, но вечно высирают свой бред в сторону эпла, затем правда повторяя точь в точь с теми же зарядками, чёлками…

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AleXXX

Как всегда выглядит жалко.

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местный житель

Во чё корейцы творят.

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Иван

скорее какое нить bbdo

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Taiss

зачем заниматься избиением лежачего, эпл уже извинилась за эту рекламу и признали свою ошибку

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Mila Mashkova

это война просто бесконечна, эти вечные споры кто лучше никогда не закончатся

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Неуловимый Кабачок

Какие же все чувствительные. Понятный же смысл, что они уместили все в одном устройстве, но нет, нужно оскорбиться и устроить скандал.

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Natalia

Иначе скучно жить;) ну и второй аргумент - лучше "воевать" технологиями, экономикой и пр, чем в реальном, физическом поле.

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Андрей Головин

У меня был iPad Pro, бесполезней устройства у меня не было

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Полина Лааксо
Автор

какие ожидания не оправдал?

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Курильщик

а для чего покупался pro?

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Stas Dyakonov

Samsung уже впору объединяться с Apple против китайцев, а не высмеивать, т.к. скорее всего через лет 5 уже будет не до смеха.

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Влад Шушкевич

Они просто избавятся от той части бизнеса, которую освоят папуасы.

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Курильщик

самсы такие смешные. они высмеивали отсутствие блока зарядки у apple, а потом сами перестали его вкладывать к телефону, хех

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illusive man

ну зато теперь на слуху, а значит реклама работает

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Невероятный Блондин

Полина, хватит набрасывать. Лучше расскажи про новую фичу eye tracking https://www.apple.com/newsroom/2024/05/apple-announces-new-accessibility-features-including-eye-tracking/

Apple announces new accessibility features…
Apple today announced new accessibility features coming later this year, including Eye Tracking…
www.apple.com
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Градибор Пожарский

Что самсунг знает о творчестве?)

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