«Творчество нельзя раздавить»: Samsung снова высмеяла рекламу Apple Статьи редакции
Пользователи отнеслись к решению южнокорейского производителя со скепсисом.
- 7 мая 2024 года Apple представила новый iPad Pro на процессоре M4 и выпустила ролик "Crush!" (рус. круши, громи, дави), в котором пресс раздавливает инструменты для творчества — пианино, проигрыватели, фотоаппараты, краски, — чтобы те в итоге превратились в «самый мощный» iPad.
- Apple хотела показать, что одно устройство можно использовать для разных задач: от создания и прослушивания музыки до рисования. Пользователи же трактовали рекламу иначе: что технологиями пытаются «уничтожить человеческий опыт». Компания извинилась за ролик и передумала показывать его на телевидении.
- 15 мая Samsung опубликовала в Х видео со словами «Мы бы никогда не стали раздавливать творчество». В нём девушка играет на повреждённой и расстроенной гитаре, сидя на прессе среди обломков. Ноты она читает с планшета Galaxy Tab S9. В конце появляется слоган: «Творчество нельзя раздавить».
- В комментариях некоторые пользователи отметили, что в рекламе нет «совершенно ничего творческого», и в шутку спросили: раз творчество нельзя уничтожить, то почему же гитара так повреждена.
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Хайпуют за счет более успешных и креативных, типичные андроидфилы
Типичный эпло.. б
Когда нет аргументов, переходят на личности.
Потроллить яблофилов святое дело, они очень нервно реагируют
А троллинг когда начнется?
это комплексы андройдолюбов. когда выходят новости про самсы, яблочники неитрально к ним относятся, а вот самсоводы триггерятся от новостей эпл
И мне нравится
а вот и не подерётесь
никто:
совершенно никто:
владельцы техники Apple: "во всем виноваты андроидфилы"
Причем тут чья-то вина)?
Не приравнивайте Samsung к Android!!!
Android — очень хорошая операционная система, дающая очень большие возможности; а вот компания Samsung — прямо скажем, очень посредственная (по крайней мере, на мой взгляд).
Компания Samsung делает хорошую бытовую технику, но вот смартфоны и планшеты — что в 2010-2011 годах были фуфлом, что сейчас во многом фуфло (в плане цены, в плане некоторых встроенных возможностей). Только около 2014 года они выпускали действительно хорошие смартфоны (Galaxy S3, например).
Ага и чем OneUi хуже того же яблока для обычного пользователя?
Android отвратительная система. Есть система лучше , чем Android - и называется она Droididan
До S9 все прекрасно шло...потом пробовал всю линейку (кроме 10) до 22...и откровенно слабо - уступать стали заметно китайцам...
ну тут самсунг уделал яблочников
Ну молодцы. Только вот телефончики их еще далеки от этого)
Чем далеки? Чем та же ультра хуже про макса?
🤭
Вот что точно то точно «Творчество нельзя раздавить». Ничем и никогда.
Зато можно посадить, отменить, запретить
прессом 7 мая раздавили
Самсунг жалок
не жальче яблока
Игра была равна - играли два говна.
LG: модерн
Apple: украденный модерн
Samsung: постмодерн
самсунг как будто только и ждут когда конкуренты споткнутся ,чтоб на этом похайпиться,лучше бы своими продуктами занимались
Клоуны просто, умеют делать рекламу ведь, но вечно высирают свой бред в сторону эпла, затем правда повторяя точь в точь с теми же зарядками, чёлками…
Как всегда выглядит жалко.
Во чё корейцы творят.
скорее какое нить bbdo
зачем заниматься избиением лежачего, эпл уже извинилась за эту рекламу и признали свою ошибку
это война просто бесконечна, эти вечные споры кто лучше никогда не закончатся
Какие же все чувствительные. Понятный же смысл, что они уместили все в одном устройстве, но нет, нужно оскорбиться и устроить скандал.
Иначе скучно жить;) ну и второй аргумент - лучше "воевать" технологиями, экономикой и пр, чем в реальном, физическом поле.
У меня был iPad Pro, бесполезней устройства у меня не было
какие ожидания не оправдал?
а для чего покупался pro?
Samsung уже впору объединяться с Apple против китайцев, а не высмеивать, т.к. скорее всего через лет 5 уже будет не до смеха.
Они просто избавятся от той части бизнеса, которую освоят папуасы.
самсы такие смешные. они высмеивали отсутствие блока зарядки у apple, а потом сами перестали его вкладывать к телефону, хех
ну зато теперь на слуху, а значит реклама работает
Полина, хватит набрасывать. Лучше расскажи про новую фичу eye tracking https://www.apple.com/newsroom/2024/05/apple-announces-new-accessibility-features-including-eye-tracking/
Что самсунг знает о творчестве?)