Маркетинг
Артур Томилко

Средняя стоимость рекламных постов в Telegram-каналах в 2023 году выросла на 30%, до 37,8 тысячи рублей — исследование Статьи редакции

Больше всего цена размещения увеличилась в каналах про недвижимость и с подборками вакансий.

  • Данные о росте цен на рекламные публикации в Telegram-каналах приводят «Ведомости» со ссылкой на исследование маркетплейса рекламы BeSeed.
  • Авторы проанализировали цены на размещение рекламы в 567 каналах разных тематик, включая каналы с небольшой аудиторией (меньше 10 тысяч подписчиков) и крупные (больше 500 тысяч подписчиков). Средняя цена интеграции в 2023 году выросла на 30% по сравнению с уровнем 2022-го и достигла 37,8 тысячи рублей.
  • Больше всего стоимость рекламы увеличилась в каналах о недвижимости — в среднем на 49,4% до 45,7 тысячи рублей, указывают исследователи. На втором месте по динамике роста цен каналы с вакансиями: у них рекламные посты подорожали на 38,2%, до 11,1 тысячи рублей.
  • В развлекательных каналах стоимость интеграции выросла на 37,5% и составила 24,3 тысячи рублей. Реклама в городских каналах стала дороже на 35,6% — в среднем 48,3 тысячи за публикацию. На пятой позиции оказались каналы о красоте и здоровье, в которых цена рекламного поста увеличилась на 33,4% до 11,1 тысячи рублей.
  • Количество подписчиков в исследуемых Telegram-каналах за то же время выросло в среднем на 15%. При этом число просмотров рекламных публикаций, наоборот, сократилось на 15% «из-за повышения конкуренции за внимание пользователя», отмечают авторы.
  • В рекламных агентствах PHD (входит в Media Direction Group) и «Сбермаркетинг» согласны с выводами BeSeed. Они связывают рост цен с сокращением инструментов для рекламы в соцсетях и высоким спросом на размещение в Telegram-каналах. По оценкам «Сбермаркетинга», на Telegram сейчас приходится не менее 35% бюджетов рекламодателей в инфлюенс-маркетинге.

#новости #telegram #исследования

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33 комментария
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 Олег Бринц

Ещё бы окупалась эта реклама, в 90% случаев аудитория этих телеграм каналов - боты.

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Nikita

либо просто неактивные челы

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Олег Бринц

Согласен, а ещё рекламная слепота.

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Продюсер душнила

Сколько делал посевы, всегда хорошо работало. Нужно правильно подходить к выбору группы и фильтровать живые каналы от накрученных.

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Олег Бринц

Может напишите мануал на своем опыте, я бы почитал.

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Denis Shiryaev

В ТГ-стате есть такая метрика, кстати, помогает для фильтра бот-каналов

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Дмитрий Шусов

А это уже не важно. Важно, что денежку получили

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Штуки из труб

Надо анализировать каналы, где вы рекламируетесь. Если вы покупаете рекламку в канале с юмором на 400к подписчиков, то, конечно, у вас ничего не окупится, там 70 боты, нецелевая аудитория и прочие. К слову, большинство каналов страдают этим.

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Олег Бринц

Нужна метрика независимая.

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Дичь Петрович

Кто-то хоть раз переходил по рекламе в ТГ? А если переходил, подписывался на рекламируемые каналы / отправлял заявку / приобретал что-то?

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Nikita

ну конечно, цены на рекламу никогда не будут падать

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Имам Гаджиев

Цены на все никогда не будут падать уже, походу

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Артур Маслов

расскажи это пабликам во вконтакте, которые в нулевые на рекламе поднимали миллионы, а теперь нахер никому не нужны, так же и с телегой будет

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Штуки из труб

Может быть, когда-нибудь это и с телегой будет. Но в ближайшие несколько лет будет только рост.

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Кирилл Таран

Почему вы так считаете?

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Штуки из труб

Нет предпосылок.

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Укладчик стекловаты

Так это спасибо администрации ВК. Натворили дел, теперь там мертвая аудитория. А в пабликах спасибо умной ленте просмотров в отличии от телеги нет практически.

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Denis Shiryaev

Это рекомендательный алгоритм их убил, мне кажется, теперь это как в твиттер аккаунте рекламу покупать

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Dan

Интересно даже посмотреть на персонажей, которые что-то покупают по рекламе в телеге ))

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Штуки из труб

Это почти все пользователи. Но им кажется, что реклама на них не действует. Классика.

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Дымова

А где сейчас рекламу брать? Не в вк или инсте уж точно

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Дмитрий Беговатов

Скоро одну рекламу будем читать в Телеграм)

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Имам Гаджиев

В крупных каналах такого явно не будет

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Штуки из труб

В крупных каналах это уже давно есть.

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Nikita

Вадим Д, что скажешь?

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Олег Бринц

Щас что-нибудь скажет.

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Имам Гаджиев

Ждем его комментов

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Егор Вяткин

Молчит, выходной что ли

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Тимоха

Хороший рост, 30% это много

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R2-D2

Как ни крути реклама двигатель прогресса ,она была есть и будет. Это уже современные реалии. Она будет везде и её присутствие будет только увеличиваться. Соответственно стоимость будет только расти.

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Штуки из труб

Ну то есть всякие контрастные каналы с мемами выросли в цене почти как вакансии и недвижка))) Охваты уменьшились в том числе и потому что многие каналы накручивают аудиторию, понимая, что большинство рекламодателей ориентируется просто на количество подписчиков, не анализируя другие показатели. И да, реклама в Телеге продолжит расти. А если заблокируют тот же Ютуб, то будет еще один резкий всплеск интереса к Телеге, как в свое время после блокировки Инстаграма.

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Julie

телеграм смотрю пользуется большой популярностью, дуров конечно молодец что сделал такой мессенджер

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Лапка гуся

Может быть индивидуально, но вся реклама что я вижу - вата. Ниразу не попадала в мои интересы. Большинство - криптоучителя, ии и подобное, что можно самостоятельно изучить, при наличии желания

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