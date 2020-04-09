В видео бизнесмены показывают, как перестраивают работу в условиях «карантина».

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Банк для предприятий и предпринимателей «Точка» выпустил видеоролик о том, как бизнесмены перестраивают работу в условиях «карантина». В съёмках участвовали сооснователи Борис Дьяконов и Яна Ганник, а также клиенты банка.

В видео бизнесмены показывают, как проводят тренировки онлайн, общаются на «удалёнке», сохраняют рабочие места и, если и закрываются, то ненадолго.

Съёмки проводились в Екатеринбурге с помощью дронов, рассказали vc.ru в банке. Съёмочная группа состояла из трёх человек. Часть видео сделали на телефон сами предприниматели.