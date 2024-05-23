«Лучше светить, чем выгорать»: HeadHunter запустила кампанию «День заботы на работе» Статьи редакции
Её приурочили к 24-летию компании.
- 23 мая 2024 года по Москве проехали грузовики с тематическими надписями: «Ваши близкие хотят видеть вас не меньше, чем ваш начальник», «Работа — это часть жизни, но не сама жизнь», «Лучше светить, чем выгорать» и «Устали на работе? Обнимемся?».
- «Баланс между работой и жизнью — не просто красивая формулировка. От него зависит качество жизни, здоровье, отношения с близкими, уровень стресса и повседневного комфорта. <...> Важно помнить, что в центре любых процессов — человек. Его потребности и желания должны не просто учитываться, а быть услышанными и понятыми», — считают в HeadHunter.
- HeadHunter также запустила небольшую интерактивную карту, на которой нарисовала офисы партнёров — VK, «Ашана», «Сбера» и «Черкизово». При нажатии на здание откроется карточка, в которой сотрудники упомянутых компаний рассказывают, как у них принято заботиться о штате.
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Ну хоть не повестки раздавали, молодцы.
Хотя такие грузовички могут в любой момент поехать.
Набор цитат то ли Капитана Очевидность, то ли Джейсона Стэтхэма.
Тони Роббинса.