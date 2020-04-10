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Галина Мубаракшина
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«Ведомости»: из-за «карантина» рынок наружной рекламы в марте «просел» на 20% Материал редакции

Недополученная прибыль в апреле может достигнуть 50%, рассказали изданию эксперты.

4 комментария
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В марте 2020 года операторы наружной рекламы получили от клиентов на 20% меньше доходов, чем в 2019 году. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупного оператора наружной рекламы и двух сотрудников медиаагентств.

Снижение продаж наружной рекламы в марте «Ведомостям» подтвердили крупные операторы Gallery и Outdoor, не уточнив конкретных цифр. В первую очередь от размещения отказались турагентства, организаторы концертов, рассказали источники издания. На их долю, по данным аналитического агентства AdMetrix, в 2019 году пришлось 12% продаж наружной рекламы.

Уличные щиты — третий по расходам вид рекламы в России, уточняет издание. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2019 году рынок рекламы составил 494 млрд рублей, из них в интернете — 244 млрд рублей, на ТВ — 175 млрд рублей, наружная реклама — 43 млрд рублей.

Из-за введения режима самоизоляции пешеходный и автомобильный трафик упал, и аудитория наружной рекламы снизилась, пояснили источники. По данным AdMetrix, в марте в Москве снижение составило 15%, в апреле оно может достигнуть 30-50%, уточняет газета.

В апреле рекламодатели начали снимать размещение, рассказал газете директор по закупкам OOH Media Direction Group Сергей Гумель. По словам коммерческого директора Russ Outdoor Эльвиры Хисаевой, фитнес-центры, кинотеатры и другие участники сферы развлечений переносят размещение. Больше половины клиентов Group M снизили бюджеты по наружной рекламе, рассказал газете директор по закупкам Михаил Елисейкин.

По оценкам экспертов, в апреле рынок наружной рекламы потеряет до 50% доходов, пишет газета. Операторы начали предлагать клиентам скидки на май, чтобы удержать их, сообщили источники издания. Размер скидки может составлять 30-40%.

В первую «нерабочую» неделю с 30 марта по 5 апреля оборот снизился у всех представителей основных сегментов несетевой розницы, даже аптек, подсчитала компания «Эвотор». Сильнее всего упали продажи у продавцов обуви и одежды, салонов красоты, отметили аналитики.

#новость #реклама #бизнеснакарантине

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4 комментария
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Nik Film

1

Карантина или "каникул"?

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Vladislav S

Nik
2

Да да никакого карантина не было, все самоизолировались, добровольно

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Таня Арефьева

1

Ну кто-то видит эту рекламу через окно. Я вот уже месяц одну и ту же наблюдаю

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Алексей Курлаев

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Я в принципе удивлён что он жив

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