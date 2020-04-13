При этом трафик на YouTube растёт на фоне массовой «самоизоляции», говорят эксперты.

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Менеджер YouTube-блогеров Карлос Пачеко (Carlos Pacheco) рассказал, что на 180 каналах, с которыми он работает, рекламные ставки упали в среднем на 50% с начала февраля 2020 года, передаёт OneZero. Суммарная аудитория этих каналов — 68 млн подписчиков, уточняет издание.

«Все приостанавливают свои кампании на YouTube», — говорит Пачеко. По данным некоммерческой организации «Бюро интерактивной рекламы» (Interactive Advertising Bureau), каждый четвёртый рекламный агент или бренд приостановил покупку рекламы в первой половине 2020 года, ещё 46% — начали экономить.

При этом трафик на YouTube, по данным New York Times, вырос с конца февраля к 24 марта на 15% на фоне массовой «самоизоляции».

При этом трафик игрового видеоконтента на пяти ключевых рынках Европы вырос на 13%, следует из данных компании Tubular Labs. По словам Пачеко, реклама на каналах с обзорами игр тоже «падает, но не так, как другие».

Некоторые блогеры пожаловались в Twitter, что цена за тысячу показов (CPM) упала на 30-50%.

LM @LMCD1994 @YouTube @TeamYouTube Given how bad the CPM/revenue is for creators currently and the fact we don’t know how long it’ll be like this for, would looking at giving us a higher cut of our revenue temporarily really be too much to ask for? We need desperate help. @ytcreators

PandaFire11 @PandaFire11 Yup all that youtube money while cpm is like 40% lower than usual 😂 https://t.co/cEkPwQKRc2

Bodil40 @bodil40 Is anyone else's YouTube CPM going like -30-50% these days because of COVID?

Например, соавтор YouTube-канала с 3,3 млн подписчиков и владелец нескольких образовательных каналов Хэнк Грин рассказал, что трафик на его проектах вырос на 5%, но CPM упала на 30%.

75% опрошенных бюро участников рынка считают, что пандемия нанесёт рекламной индустрии больший ущерб, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.