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Лиана Липанова
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YouTube-блогеры пожаловались на резкое снижение доходов от рекламы на фоне пандемии Материал редакции

При этом трафик на YouTube растёт на фоне массовой «самоизоляции», говорят эксперты.

28 комментариев
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Менеджер YouTube-блогеров Карлос Пачеко (Carlos Pacheco) рассказал, что на 180 каналах, с которыми он работает, рекламные ставки упали в среднем на 50% с начала февраля 2020 года, передаёт OneZero. Суммарная аудитория этих каналов — 68 млн подписчиков, уточняет издание.

«Все приостанавливают свои кампании на YouTube», — говорит Пачеко. По данным некоммерческой организации «Бюро интерактивной рекламы» (Interactive Advertising Bureau), каждый четвёртый рекламный агент или бренд приостановил покупку рекламы в первой половине 2020 года, ещё 46% — начали экономить.

При этом трафик на YouTube, по данным New York Times, вырос с конца февраля к 24 марта на 15% на фоне массовой «самоизоляции».

При этом трафик игрового видеоконтента на пяти ключевых рынках Европы вырос на 13%, следует из данных компании Tubular Labs. По словам Пачеко, реклама на каналах с обзорами игр тоже «падает, но не так, как другие».

Некоторые блогеры пожаловались в Twitter, что цена за тысячу показов (CPM) упала на 30-50%.

LM @LMCD1994
Given how bad the CPM/revenue is for creators currently and the fact we don’t know how long it’ll be like this for, would looking at giving us a higher cut of our revenue temporarily really be too much to ask for? We need desperate help. @ytcreators @YouTube @TeamYouTube
PandaFire11 @PandaFire11
Yup all that youtube money while cpm is like 40% lower than usual 😂 https://t.co/cEkPwQKRc2
Bodil40 @bodil40
Is anyone else's YouTube CPM going like -30-50% these days because of COVID?

Например, соавтор YouTube-канала с 3,3 млн подписчиков и владелец нескольких образовательных каналов Хэнк Грин рассказал, что трафик на его проектах вырос на 5%, но CPM упала на 30%.

75% опрошенных бюро участников рынка считают, что пандемия нанесёт рекламной индустрии больший ущерб, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

Гендиректор компании по продвижению Digital Content Next Джейсон Кинт считает, что телевидение «продержится» дольше, чем YouTube. По его словам, бренды ищут «безопасную гавань». Несмотря на это YouTube-блогеры производят больше контента в надежде привлечь новых подписчиков во время «самоизоляции», считает Кинт.

#реклама #youtube #новость

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0
28 комментариев
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Pavel Kniazev

34

Ютуб блогеров включили в перечень бизнесов наиболее пострадавших от пандемии.

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Anton Smets

Pavel
3

В том и прикол, что пострадают все бизнесы и заводить какие-то перечни - изначально бредовая идея.

Ответить

M

Anton
3

Эти списки - обычный междусобойчик. Ребята там на верху бюджет дербанят через карманные конторы без стеснения. Кому война, кому мать родна, как говорится. 

Ответить

Dmitry Ievlev

Pavel
2

Топ. А ещё кредиты на ЗП дают на 6 месяцев.

Ответить

Andrey Sobolev

12

Какие же бедняги

Ответить

Ilya Brin

8

Спаси блогера - поставь колокольчик и палец вверх.

Ответить

Денис Файзулин

Ilya
9

и пройди по ссылкуе в описании, поиграй в Викинги

Ответить

Andre Macareno

Денис
1

а в Raid: Shadow Legends?

Ответить

Денис Файзулин

Andre
0

 а может тебе еще и всемайкиточкару ?

Ответить

Eugene Smirnov

9

Пожаловались они, бл..., типо давайте вернём всё обратно, что б Блоггерам с Youtube жилось нормально.

Ответить

Syzygy

6

Забавные комментарии выше. Это точно VC, а не сайт КНДР, где клеймят проклятых капиталистов?

Ответить

Алекс Никифоров

Syzygy
4

Кому надо - задонатят. Я донатил бедкомедиану, пока тот не скатился в полный шлак. Задоначу доктору Дью или Дане Крастеру - хотя те неплохо живут со своих мастерских, производя реальный продукт.
А куча мусорных влоггеров не нужны. Ютуб мне регулярно подсовывает в рекомендуемое такой шлак, что смотреть невозможно. А от хвалебных комментов миллионов хомячков просто тошнить начинает, разочаровываешься в человеческом интеллекте.

Жирненькие годы закончились - пора мамкиным меддисонам валить ручками работать.

Ответить

Konstantin K

Алекс
1

В депутаты?

Ответить

Алекс Никифоров

Konstantin
0

Звездеть - не мешки ворочать, да!

Ответить

Anton Smets

Syzygy
2

Тут у нас социал-демократическое сообщество, товарищ!

Ответить

Konstantin K

Anton
0

Смотрел тут недавно фильмец "Особых примет не имеет" про Феликса,нашего, Дзержинского)))
Ух там тебе и соцдепы и эсеры и даже упоминаются разные исторические личности,по типу Азефа.

Ответить

Дмитрий Журиков

6

Халява кончилась, пора работать.

Ответить

Konstantin K

Дмитрий
0

Это как?

Ответить

Eugene Smirnov

4

Благотворительный фонд создадим на помощь Блоггерам с Youtube пострадавших от пандемии

Ответить

Александр

2

Пузырёк сдувается. И слава богу.

Ответить

Sergey Ontime

1

Если бы эти деньги перераспределялись в сторону врачей и тех, кому теперь реально не на что жить. А так...
Рыночная хуэкономика.

Ответить

Игорь Крафт

0

На биржу труда пусть сходят

Ответить

Li Bel

1

Ну наконец то! Даёшь реальные цены на рекламу)

Ответить

Александр

1

Жууууть, Валя Петухов не заработает 50 млн руб в этом году.

Ответить

M

Александр
0

В этом месяце

Ответить

Полет Нормальный

0

Надеюсь, у Путина помощи просить не будут

Ответить

Dear Moscow,

0

 @LMCD1994 ... We need desperate help

Системообразующие предприятия рушатся!

Срочно требуются миллиарды долларов гос. поддержки!

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Евгений Смирнов

0

А рекламы меньше не стало. Парадокс.

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