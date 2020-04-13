Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
При этом трафик на YouTube растёт на фоне массовой «самоизоляции», говорят эксперты.
Менеджер YouTube-блогеров Карлос Пачеко (Carlos Pacheco) рассказал, что на 180 каналах, с которыми он работает, рекламные ставки упали в среднем на 50% с начала февраля 2020 года, передаёт OneZero. Суммарная аудитория этих каналов — 68 млн подписчиков, уточняет издание.
«Все приостанавливают свои кампании на YouTube», — говорит Пачеко. По данным некоммерческой организации «Бюро интерактивной рекламы» (Interactive Advertising Bureau), каждый четвёртый рекламный агент или бренд приостановил покупку рекламы в первой половине 2020 года, ещё 46% — начали экономить.
При этом трафик на YouTube, по данным New York Times, вырос с конца февраля к 24 марта на 15% на фоне массовой «самоизоляции».
При этом трафик игрового видеоконтента на пяти ключевых рынках Европы вырос на 13%, следует из данных компании Tubular Labs. По словам Пачеко, реклама на каналах с обзорами игр тоже «падает, но не так, как другие».
Некоторые блогеры пожаловались в Twitter, что цена за тысячу показов (CPM) упала на 30-50%.
Например, соавтор YouTube-канала с 3,3 млн подписчиков и владелец нескольких образовательных каналов Хэнк Грин рассказал, что трафик на его проектах вырос на 5%, но CPM упала на 30%.
75% опрошенных бюро участников рынка считают, что пандемия нанесёт рекламной индустрии больший ущерб, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
Гендиректор компании по продвижению Digital Content Next Джейсон Кинт считает, что телевидение «продержится» дольше, чем YouTube. По его словам, бренды ищут «безопасную гавань». Несмотря на это YouTube-блогеры производят больше контента в надежде привлечь новых подписчиков во время «самоизоляции», считает Кинт.
Ютуб блогеров включили в перечень бизнесов наиболее пострадавших от пандемии.
В том и прикол, что пострадают все бизнесы и заводить какие-то перечни - изначально бредовая идея.
Спаси блогера - поставь колокольчик и палец вверх.
и пройди по ссылкуе в описании, поиграй в Викинги
а в Raid: Shadow Legends?
Пожаловались они, бл..., типо давайте вернём всё обратно, что б Блоггерам с Youtube жилось нормально.
Забавные комментарии выше. Это точно VC, а не сайт КНДР, где клеймят проклятых капиталистов?
Кому надо - задонатят. Я донатил бедкомедиану, пока тот не скатился в полный шлак. Задоначу доктору Дью или Дане Крастеру - хотя те неплохо живут со своих мастерских, производя реальный продукт.
А куча мусорных влоггеров не нужны. Ютуб мне регулярно подсовывает в рекомендуемое такой шлак, что смотреть невозможно. А от хвалебных комментов миллионов хомячков просто тошнить начинает, разочаровываешься в человеческом интеллекте.
Жирненькие годы закончились - пора мамкиным меддисонам валить ручками работать.
В депутаты?
Тут у нас социал-демократическое сообщество, товарищ!
Смотрел тут недавно фильмец "Особых примет не имеет" про Феликса,нашего, Дзержинского)))
Ух там тебе и соцдепы и эсеры и даже упоминаются разные исторические личности,по типу Азефа.
Халява кончилась, пора работать.
Благотворительный фонд создадим на помощь Блоггерам с Youtube пострадавших от пандемии
Если бы эти деньги перераспределялись в сторону врачей и тех, кому теперь реально не на что жить. А так...
Рыночная хуэкономика.
Жууууть, Валя Петухов не заработает 50 млн руб в этом году.
@LMCD1994 ... We need desperate help
Системообразующие предприятия рушатся!
Срочно требуются миллиарды долларов гос. поддержки!
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