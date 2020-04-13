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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
В них ведущий «говорит то, во что на самом деле верит».
«Альфа-банк» запустил имиджевую рекламную кампанию с Иваном Ургантом, сообщил vc.ru представитель банка. Ведущий стал лицом бренда в марте 2020 года.
Ролики покажут по телевидению и на онлайн-площадках. «В этой кампании мы "освободили" Ивана: не заставляли его произносить текст, придуманный банком или рекламным агентством. И сценарии и визуальный стиль роликов мы придумывали вместе. Иван говорит то, во что на самом деле верит», — заявили в банке.
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Laugh Radiant
У меня флэшбэки
В '98 году вышел Permutation by Amon Tobin с потрясающим треком Sordid, а потом лет через 15 его использовали в рекламе BMW.
В начале 2000-х я слушал Kasabian, а теперь лет через 15 я слышу их трек в рекламе Альфа-банка.
Получается что они пытаются затронуть струны души тех, кто уже вырос и помнит всю ту музыку?
Alex Petrov
Что то меня как клиента Альфа-банка с 1998 года, банк стал раздражать после того как поменялась команда управленцев и Фридман отошел от дел, и выбор Урганта как лица банка, это раздражение еще усилило, синергический эффект наверное.
web-watcher
Истёк рекламный контракт с Тинькофф банком)
Sergey Safonovweb-watcher
И Иван поверил в Альфу)
Руслан Абрамов
Так и не понял во что верит Иван Ургант)))
Alex PetrovРуслан
Ваня верит в деньги.
Руслан АбрамовAlex
Ваня о них таки думает))
Сергей Ругов
Первый оч веселый, а последний оч грустный.