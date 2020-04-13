В них ведущий «говорит то, во что на самом деле верит».

Ролики покажут по телевидению и на онлайн-площадках. «В этой кампании мы "освободили" Ивана: не заставляли его произносить текст, придуманный банком или рекламным агентством. И сценарии и визуальный стиль роликов мы придумывали вместе. Иван говорит то, во что на самом деле верит», — заявили в банке.