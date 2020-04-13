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Лиана Липанова
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«Альфа-банк» показал первые рекламные ролики с Иваном Ургантом Материал редакции

В них ведущий «говорит то, во что на самом деле верит».

«Альфа-банк» запустил имиджевую рекламную кампанию с Иваном Ургантом, сообщил vc.ru представитель банка. Ведущий стал лицом бренда в марте 2020 года.

Ролики покажут по телевидению и на онлайн-площадках. «В этой кампании мы "освободили" Ивана: не заставляли его произносить текст, придуманный банком или рекламным агентством. И сценарии и визуальный стиль роликов мы придумывали вместе. Иван говорит то, во что на самом деле верит», — заявили в банке.

#альфабанк

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Как противостоят кризису средние и небольшие брендинговые, рекламные и диджитал-агентства
Вслед за материалом «Как крупные брендинговые агентства противостоят кризису» мы как агентство не столь крупное поговорили с коллегами из таких же не столь крупных агентств и сделали совместный лонгрид. Получилось интересно, а главное, полезно.
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8 комментариев
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Laugh Radiant

2

У меня флэшбэки
В '98 году вышел Permutation by Amon Tobin с потрясающим треком Sordid, а потом лет через 15 его использовали в рекламе BMW.
В начале 2000-х я слушал Kasabian, а теперь лет через 15 я слышу их трек в рекламе Альфа-банка.

Получается что они пытаются затронуть струны души тех, кто уже вырос и помнит всю ту музыку?

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Alex Petrov

1

Что то меня как клиента Альфа-банка с 1998 года,  банк стал раздражать после того как поменялась команда управленцев и Фридман отошел от дел, и выбор Урганта как лица банка, это раздражение еще усилило, синергический  эффект наверное.

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web-watcher

1

Истёк рекламный контракт с Тинькофф банком)

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Sergey Safonov

web-watcher
0

И Иван поверил в Альфу)

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Руслан Абрамов

0

Так и не понял во что верит Иван Ургант)))

Ответить

Alex Petrov

Руслан
2

Ваня верит в деньги.

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Руслан Абрамов

Alex
0

Ваня о них таки думает))

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Сергей Ругов

0

Первый оч веселый, а последний оч грустный.

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