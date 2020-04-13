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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Руководители российских интернет-магазинов прорекламировали друг друга в одном ролике. Видео опубликовала Ассоциация компаний интернет-торговли на своей странице в Facebook.
В ролике снялись управляющий директор интернет-супермаркета Perekrestok.ru Леонид Довладбегян, сооснователь Hoff Михаил Кучмент, гендиректор ГК «Детский мир» Мария Давыдова, гендиректор «Ситилинк» Михаил Славинский, генеральный директор маркетплейса goods.ru Соломон Кунин, гендиректор Lamoda Флориан Янсен, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, президент компании «Связной» Евгений Давыдович, гендиректор «Утконос Онлайн» Дэнни Перекальски и президент группы «М.Видео—Эльдорадо» Александр Тынкован.
В конце марта похожий ролик выпустили креативные агентства. Так компании решили поддержать коллег на фоне пандемии коронавируса Covid-19.
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Фома Платонов
Это те чуваки, которые боролись за понижение порога беспошлинного ввоза? Пожелаем им тогда того, чего они заслуживают.
Arthur Niazyan
Они все в АКИТ. Им вместе легче просить у государства себе помощь.
Georgy Samokhin
Красавцы!
Милая Мила
Дешево и сердито, в кучу всегда дешевле. Чего Перек прибедняется непонятно
Милая Мила
А идея слизана у телеканалов
агентство Эдмаркет
Это круто