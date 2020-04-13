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Лиана Липанова
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Главы Wildberries, Perekrestok.ru, Hoff и других российских онлайн-магазинов прорекламировали друг друга в одном ролике Материал редакции

Руководители российских интернет-магазинов прорекламировали друг друга в одном ролике. Видео опубликовала Ассоциация компаний интернет-торговли на своей странице в Facebook.

В ролике снялись управляющий директор интернет-супермаркета Perekrestok.ru Леонид Довладбегян, сооснователь Hoff Михаил Кучмент, гендиректор ГК «Детский мир» Мария Давыдова, гендиректор «Ситилинк» Михаил Славинский, генеральный директор маркетплейса goods.ru Соломон Кунин, гендиректор Lamoda Флориан Янсен, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, президент компании «Связной» Евгений Давыдович, гендиректор «Утконос Онлайн» Дэнни Перекальски и президент группы «М.Видео—Эльдорадо» Александр Тынкован.

В конце марта похожий ролик выпустили креативные агентства. Так компании решили поддержать коллег на фоне пандемии коронавируса Covid-19.

#бизнеснакарантине

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Как противостоят кризису средние и небольшие брендинговые, рекламные и диджитал-агентства
Вслед за материалом «Как крупные брендинговые агентства противостоят кризису» мы как агентство не столь крупное поговорили с коллегами из таких же не столь крупных агентств и сделали совместный лонгрид. Получилось интересно, а главное, полезно.
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6 комментариев
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Фома Платонов

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Это те чуваки, которые боролись за понижение порога беспошлинного ввоза? Пожелаем им тогда того, чего они заслуживают.

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Arthur Niazyan

2

Они все в АКИТ. Им вместе легче просить у государства себе помощь.

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Georgy Samokhin

0

Красавцы!

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Милая Мила

0

Дешево и сердито, в кучу всегда дешевле. Чего Перек прибедняется непонятно 

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Милая Мила

0

А идея слизана у телеканалов 

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агентство Эдмаркет

–1

Это круто

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